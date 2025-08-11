Kripto Para

Kripto Paralar Yükseliyor Çünkü Faturayı ABD Ödeyecek

Özet

  • NVIDIA Çin'e satış için izinleri aldı ama gelirinin %15'ini ABD'ye verecek.
  • Apple Trump'dan izin aldı ama 600 milyar dolar yatırım yapacak.
  • Intel bugün pazarlık masasında ve faturayı ABD şirketleri ödedikçe kripto paraların üzerindeki tarife baskısı kalıyor, yükseliş yaşanıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

Trump gümrük vergileriyle sahneye ilk çıktığında son derece sert biçimde “artık bitti faturayı siz ödeyeceksiniz” demişti. Ancak geldiğimiz noktada sayısız erteleme, müzakere, anlaşma gördük. Kripto paralar bu süreçte büyük dalgalanmalar gördü. Peki saatler önce ne oldu? Kripto paralarda yükselişi tetikleyen büyük gelişmeyi gördük.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Tarifeleri tam bir silah gibi kullanan Trump önemli anlaşmalara imza attı. Ancak bazı ABD şirketleri ve bazı ticaret ortakları var ki bunlar tarifelerden de büyük. 4 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşan NVIDIA bunlardan biri. Nvidia ve AMD, Trump ile Çin’deki çip satışlarından elde ettikleri gelirin %15’ini ABD’ye verecekleri bir anlaşmaya imza attı.

İhracat kısıtlamalarından kurtulmak için gelirlerinin bir kısmını direkt olarak vermeyi kabul eden şirketler “biz tarifelerden büyüğüz” demiş oldu. Çin’in AI yaptırımlarından kurtulması anlamına gelen bu anlaşmada faturayı ABD ödüyor.

Cuma günü, ABD Ticaret Bakanlığı H20 ihracat lisanslarını yeniden vermeye başladı, ancak insanlar bunun sebebini bilmiyordu. Nvidia CEO’su Huang ile görüşen Trump 2 gün sonra bu adımı attığı için bazı tahminler vardı. Artık bu tahminlerden öteye geçebilir, büyük şirketler için işler sessizce değişti.

Nvidia ve Zararı

Trump’ın ihracat kısıtlaması için lisans şartının getirmesiyle şirket 4,5 milyar dolarlık darbe aldı. 2-3 yıl içinde Çin yasaklarının Nvidia’ya 50 milyar dolarlık delik açacağını bizzat Huang söyledi.

Nvidia’nın 2025 yılında Çin’e yaklaşık 1,5 milyon H20 çipi satması gerekiyor. Bu satışlardan 25 milyar dolar gelir elde edecek ve 3,8 milyar dolarlık maliyetle 50 milyar dolarlık kayıptan kurtulmuş olacaklar.

Trump İle Anlaşmak Zorundasınız

Ülkelere tarifeler normalleşti. Ancak küresel, dünya şirketine dönüşen Apple, Nvidia gibi trilyon dolarlık devler de Trump nazarında ülke muamelesi görüyor. Mayıs 2025’te iPhone’lara %25 gümrük vergisi açıklandığında bunu görmüştük.

Apple hemen Trump ile iletişime geçti. 3 gün önce de ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım açıkladı. Intel ne yaptı? Trump ile anlaşamayan CEO için Donald “derhal istifa etmeli” dedi 7 Ağustos günü hisseler düşmeye başladı. Trump Intel CEO’sunu kendiyle anlaşmadığı için Çin ile çıkar ilişkisi olduğunu iddia etti. Bilin bakalı bugün ne oluyor? CEO, Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a gidiyor.

Kripto Paralar Yükseliyor

Trilyon dolarlık şirketlerin işleri yoluna koyması kripto paralar için olumlu. Çünkü NVIDIA hisseleri yükseliyorsa kripto paralar da yükselecektir. Kripto paralar halen teknoloji hissesi muamelesi görüyor ve AI ekonomisi kripto paraları da içine alan yeni internet anlatısını kapsadığından kripto paraları yukarı çekiyor.

Bu pozitif korelasyon nedeniyle NVIDIA’nın işi çözüldüğü için BTC 122 bin doları aştı. Intel de muhtemelen anlaşma yapacak ve ardından olumlu hissiyatın arttığını göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Büyük Sona İlerliyoruz, Kripto Paralarda Yeni Dalga
Bir Sonraki Yazı Bu İşte Bir Terslik Var, Trump’ın Modeli Ekonomiyi Çökertebilir
