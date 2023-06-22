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  •   ABD’nin En Büyük Beş Federal Kurumu Bir Araya Geldi Ve Açıkladı: Kripto Paraları Onlar İçin Durduracağız!

ABD’nin En Büyük Beş Federal Kurumu Bir Araya Geldi Ve Açıkladı: Kripto Paraları Onlar İçin Durduracağız!

Özet

  • dark web kullanıcıları yasadışı faaliyetlerde kripto para kullanıyor.
  • ABD'de Darknet Pazaryeri ve Dijital Para Suçları Görev Gücü kuruldu.
  • Görev gücü, suç örgütlerini dağıtmak için çalışacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:00
22 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri, geçmişten günümüze merkezi olmayan işlemler ve sınırsız ödemeler gibi benzeri görülmemiş faydalar sunarak finans dünyasında devrim yaratmıştı. Bu devrim doğrultusunda bazı gruplarca farklı kullanım amaçları da olmuştu.

Kripto Paralar ve Karanlık Taraf

Bu dijital devrimin karanlık bir tarafı da bulunuyor olabilir. Kripto paralar dark web üzerinde kullanılan bir araç haline gelerek yasadışı mal ve hizmetlerin alınıp satılması gibi yasadışı faaliyetlere olanak sağlıyor ve dünya çapında kolluk kuvvetleri için zorluklar yaratıyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından 20 Haziran’da yapılan basın açıklamasına göre, Dark Web kripto suçunu durdurmak için, ABD’nin en büyük beş federal kurumundan müfettişler yeni bir görev gücü başlatmak üzere bir araya geldi.

Duyuruya göre, “Darknet Pazaryeri ve Dijital Para Suçları Görev Gücü” olarak adlandırılan yeni çapraz ekip, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA), İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), IRS’nin Ceza Soruşturma Birimi’nden özel ajanları ve federal savcıları bir araya getiriyor.

ICE basın açıklamasında şöyle yazdı:

Darknet Pazaryeri ve Dijital Para Suçları Görev Gücü’nün misyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, kişisel bilgilerin çalınması ve çocuk istismarı gibi suç faaliyetlerini kolaylaştırmak için Darknet üzerindeki anonimlik görünümünden yararlanan veya dijital para kullanan suç örgütlerini bozmak ve dağıtmaktır.

Şimdilik, yeni filo Arizona eyaletindeki çabalarına odaklanırken, müfettişlerin operasyonlarını diğer eyaletlere genişletmeyi planlayıp planlamadıkları belirsizliğini koruyor.

Kripto Paralar ve Dark Web İlişksi

Yeni özel görev gücünün kurulması, kripto paranın internetin karanlık tarafındaki yasadışı faaliyetleri finanse etmenin ana araçlarından biri haline geldiği kritik bir dönemde gerçekleşti. Merkezi olmayan yapıları ve anonimlikleri nedeniyle suçlular uyuşturucu, ateşli silahlar ve diğer yasadışı ürün ve hizmetlerin ticaretini yapmak için kripto varlıklarını kullanıyor.

Bu yılın başlarında Avrupa Birliği’nin kolluk kuvveti Europol, diğer dokuz ülkeyle koordineli büyük bir operasyon gerçekleştirerek yasadışı dark web pazarı “Monopoly Market “in kapatılmasını ve dark web’de uyuşturucu ticareti yapan 288 şüphelinin tutuklanmasını sağladı.

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