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Herkesin korktuğu şey bu kilit açılışıyla fiyatın devasa kayıplar yaşaması riskiydi. Sığ piyasalarda bu büyüklükte kilit açılışları ciddi anlamda riskli. Ancak bazı istisnalar var. Örneğin gerçekten fayda üreten ve kullanılan ürüne, hizmete sahipseniz bu büyüklükteki kilit açılışlarını bile yönetmeniz mümkündür.

ARB Coin Kilit Açılışı

Arbitrum (ARB) fiyatı, Nisan ayındaki 120 milyon dolarlık airdrop‘a kadar yapılan kasvetli tahminlere rağmen 1 doların üzerinde konsolide oldu. Üç ay sonra, on-chain veriler layer2 çözümünün ağ büyümesini sürdürdüğünü ve yönünün kuzeye doğru olduğunu söylüyor. Arbitrum’un 25 Nisan’daki 120 milyon dolarlık DAO Airdrop’u 2023’ün ilk çeyreğinde en çok beklenen kripto etkinliklerinden biriydi.

Erken dönemde ağı benimseyenler ödüllendirildi ve bu hamleEthereum Layer-2 (L2) protokolünün DAO yönetişim modeline “resmi geçişine” işaret etti. Merkezi olmayan yönetişim modeli, yatırımcıların Arbitrum One ve Arbitrum Nova ağlarını etkileyen önemli konularda oy kullanmasına olanak tanıyor. Bu token faydası anlamında son derece önemli çünkü ilk aşamada Arbitrum uzun vadeli endişesi olan uzmanlar tarafından bu eksikliğinden vuruluyordu.

ARB Coin Geleceği

Tarihsel olarak blockchain aktivitesini artıran kripto projelerinin fiyatları da yukarı gider. Arbitrum 25 Nisan airdrop’undan üç ay sonra yüksek kullanıcı aktivitesi ve ağ büyüme seviyelerini sürdürdü. 120 milyon dolar değerinde 90 milyon ARB tokeninin dağıtıldığı 25 Nisan’da Arbitrum ağına 11.312 yeni kullanıcı katıldı. Haziran 2023’te Abritrum benzer seviyelerde ağ büyümesi çekmeye devam etti.

Aşağıdaki Santiment grafiği, ARB Ağ Büyümesinin 16 Haziran’da 12.451 yeni adresle aylık zirveye ulaştığını göstermektedir.

Çift haneli ağ büyümesi ARB Coin’in (aslında bu bir token ancak yatırımcıların çoğu Coin olarak biliyor) uzun vadede yükselişini devam ettirebileceğini söylüyor. Ayrıca yatırımcıların önemli bölümü elindeki ARB Coinleri tutmaya devam ediyor. Coin Yaşı metriği bunu net biçimde gösteriyor.

Yukarıda belirtilen faktörler göz önünde bulundurulduğunda, ARB boğaları tüm zamanların en yüksek seviyesini hedeflerken 1,10 dolar civarında güçlü bir destek oluşturmaya çalışacaktır. Eğer bunu başarırlarsa kısa vadede 1,2 ve 1,35 dolara doğru hareket başlayabilir.