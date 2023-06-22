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Bitcoin Madenciliğinde Dev Adım! Milyon Dolarlık Tesisler Kuruluyor!

Özet

  • Bitcoin madenciliğine yönelik iki farklı yerde toplam 9.3 milyon dolarlık tesis kuruluyor.
  • CleanSpark'ın yeni tesisi bilgi işlem gücünü yaklaşık 1 EH/s artıracak.
  • Gürcistan'a kurulacak tesislerin kırsal kesime ekonomik yönden destek olacağı belirtildi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
17:46
22 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) madenciliği şirketi CleanSpark, Georgia, Dalton’da iki Bitcoin maden sahasının 9,3 milyon dolara satın alınmasıyla faaliyetlerini genişletiyor. Devasa faaliyetin sonuçları neler olacak?

BTC Madenciliğine Destek!

Tesisler, en yeni nesil Antminer S19 XP ve S19j Pro+ birimleri de dahil olmak üzere 6.000’den fazla Bitcoin madenciliği makinesini barındıracak. Makineler bu yılın başlarında CleanSpark tarafından sipariş edildi, ödemesi yapıldı ve satın alma, şirketin 2023’ün sonuna kadar saniyede 16 exahash (EH/s) hash gücü hedefini karşılama planlarının bir parçası. CleanSpark CEO’su Zach Bradford yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Bu satın alma, yılsonu hedefimiz olan 16 EH/s’ye ulaşmak için fazlasıyla yeterli altyapıya sahip olmamızı sağlıyor. Bu iki ek tesis, Gürcistan’daki kırsal topluluklarla derinleşen bağlarımızın ve orada büyük, esnek bir yük olarak geliştirdiğimiz bölgesel uzmanlığın kanıtıdır. Daha da önemlisi, çabalarımız operasyonlarımızın bulunduğu kırsal alanlar için ekonomik büyüme sağlıyor.

Hash Oranına Etkisi!

Bu hafta içinde sonuçlandırılması beklenen anlaşma, CleanSpark’ın bilgi işlem gücünü yaklaşık 1 EH/s artıracak, mevcut 6,7 EH/s hash oranına kıyasla kabaca %15 artış bir oranı temsil ediyor. Bu genişleme CleanSpark’ın, firmanın 12.500 yeni Bitmain Antminer S19 XP birimi satın aldığı Haziran ayındaki son makine alımlarını takip ediyor. Satın almaların, CleanSpark’ın mevcut hash oranına eklenen toplam 10,5 EH/s’ye katkıda bulunması bekleniyor.

Bununla birlikte Bitcoin madenciliği endüstrisi, spot Bitcoin pazarındaki zorlu koşullar altında büyümeye devam ettikçe, karlılığı hakkında sorular ortaya çıkıyor. BitInfoCharts’tan alınan verilere göre, şimdiye kadar 2023’te Bitcoin madenciliğinin karlılığı, 1 Ocak’ta 1 THash/s için günlük 0,06 ABD Dolarından 22 Haziran itibarıyla günlük 0,07 ABD dolarına yükseldi. Yine de, uzun vadeli resme bakıldığında madencilik karlılığı, 1 THash/s için günde 0,4 doların üzerine çıktığı 2021 Bitcoin boğa piyasasının en yüksek seviyelerinin oldukça altında.

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