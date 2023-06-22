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  •   Analistten BTC Yatırımcılarına Uyarı: Bitcoin Yükselişlere Devam Etmeden Önce Bu Seviyelere Gerileyebilir mi?

Analistten BTC Yatırımcılarına Uyarı: Bitcoin Yükselişlere Devam Etmeden Önce Bu Seviyelere Gerileyebilir mi?

Özet

  • Analist Michaël van de Poppe, kripto para piyasasındaki son yükselişleri ve Bitcoin'deki son durumu değerlendirdi.
  • Analist, Bitcoin'in ve BTC'nin piyasa hakimiyetinin bir direnç noktasına geldiğini ve dolayısıyla yakın vadede altcoin'lerin toparlanmaya başlayabileceğini öne sürdü.
  • Bitcoin adına yakın vadeli senaryoları da ele alan analist, BTC'nin yükselişlere devam etmeden önce yeniden 28.500 dolara gerileyebileceğini ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:40
22 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin Spot Bitcoin ETF‘i başvurularının piyasada yarattığı pozitif etkiyle birlikte son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve yeniden 30.000 dolar seviyesini aştı. Bitcoin ve kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğilimi devam ederken BTC’deki son durumu değerlendiren analist ise yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %4’lük bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Kripto para piyasası, dev varlık yönetimi şirketlerinin Spot Bitcoin ETF’i başvurularının yarattığı etkiyle bu süreçte yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca piyasadaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi.

Kripto para piyasasındaki bu son yükselişleri değerlendiren analist ise yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bitcoin Yükselişlere Devam Edebilecek mi?

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, hem BTC fiyatının hem de Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin (BTC.D) bir direnç noktasına ulaştığını ve muhtemelen Bitcoin’in bir süre konsolide olmaya başlayabileceğini, bu durumun ise altcoin’lerin belirli ölçüde toparlanmasına neden olabileceğini öne sürdü.

Ayrıca analist, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına yakın vadeli senaryoları ve olası kritik fiyat seviyelerini değerlendirdi. Bitcoin adına güncel teknik görünümleri değerlendiren analist, BTC‘nin 40.000 dolar fiyat seviyelerine varan yükselişlere devam edebileceğini ancak yakın vadeli bir geri çekilmenin gerçekleşebileceğini dile getirdi ve BTC’nin 28.500 dolar seviyelerine gerileyebileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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