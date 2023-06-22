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Yüzde 93! PEPE, DOGE, SHIB ve FLOKI Neler Oluyor?

Özet

  • PEPE son 7 günde yüzde 100'e yakın artış yaşadı.
  • Gemini paylaşımı PEPE Coin yatırımcılarını heyecanlandırdı.
  • Floki ve diğerleri de çift haneli artış yaşadı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:35
22 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında işlem hacminin yeniden 50 milyar doların üstüne çıkması son derece güzel. Ve meme coinler hareketlendi. Piyasalar yatırımcılara erken bir bayram yaşatıyor ve altcoinlerde de ciddi ralliler görmeye başladık. Özellikle 2020 altcoin çöküşünü hatırlatan 10 Haziran Cumartesi satışları cesur davrananları kesinlikle ödüllendirdi.

PEPE Coin

Bitcoin’deki yükseliş trendinin PEPE‘yi de peşinden sürüklemesinin yanı sıra, ABD merkezli Gemini borsası da listelemeye dair sinyal verdiği için talep katlandı. Fiyat son 7 günde %93 arttı. Pepecoin (PEPE), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Floki Inu’nun eş zamanlı yakaladığı yükseliş orta vadede BTC rallisinin süreceğine olan inançtan besleniyor.

Bitcoin fiyatı daha yüksek zirveler yapıp burada oyalandıkça özellikle ekstra riskli varlıklarda daha büyük fiyat artışları görülüyor.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu geliştiricileri, gerçek dünya varlıklarını NFT olarak etiketlemek için bir protokol olan Shibacals’ın lansmanını duyurdu ve muhtemelen bu durum en büyük için meme coin etrafındaki olumlu hissiyatı besledi.

Shibacals, Shibarium blockchainindeki fiziksel öğeleri dijital olarak doğrulamak için PNC çiplerini kullanacak. Bir NFC çipi kısa mesafelerde kablosuz bağlantı sağlar. Shibarium, ekosistem gelişimi için SHIB, Bone (BONE) ve Leash (LEASE) tokenlerini kullanan bir Ethereum layer2 çözümüdür.

Dogecoin ve FLOKI

FLOKI aşırı satışların kurbanı olduğu için %30 civarında yükselirken DOGE fiyatı %11 arttı. Kripto paraların kümülatif değeri yeni zirvelere koşuyor. Bu aşamada eğer Bitcoin 31.000 dolar seviyesini desteğe dönüştürebilirse meme coinlerde kazancını katlamak isteyen, hızlı kazanç peşinde olan yatırımcıların akını büyüyebilir.

Son 2 haftada trilyon dolarlık devlerin kriptoya girmesiyle birlikte piyasanın artık dipten dönüş yapmaya başladığına dair inanç artmaya başladı. Önümüzdeki aylarda geleneksel finans devleri eğer geri adım atmazsa inandırıcı görünen son yükselişin devam etmesi muhtemel görünüyor. Üstelik ABD borsaları daha fazla faiz artışı riskiyle düşerken kripto paralar tam tersi istikamete gidebilir. Bu durum risk sermayesinin bu alanda daha fazla kaymasına neden olur ve yükseliş ivmesini artırır.

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