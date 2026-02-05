Her Şey Bitti Mi? Kripto Paraların Son 17 Yılı ve Bin Günde Yapılacaklar

Bitcoin (BTC) öncülüğünde kripto paralar artık yeni bir sayfa daha açıyor. Bu hafta yatırımcılar karamsarlığa boğuldu ve Bitcoin’in dikine düşüşü aylardır süren sıkıcı hareketin ardından bardağı taşıran damla oldu. Peki gerçekten bu düşüş kripto paralar için sanıldığı kadar kötü mü?

Kripto Paralar İçin En Kötüsü

Son 3 aydır Bitcoin fiyatının dar aralıkta sıkışıp kaldığını gördük. İyi haberlerin saman alevi türünden hareketler tetiklediği, kötü haberlerin aralığın tabanına hızlı düşüşler getirdiği günler. Kripto paralar geçtiğimiz yıl yüksek kaldıracın sonucu olarak zaten böyle bir sıkışmanın içine girecekti. Özellikle 2025 ikinci yarıda birçok uzman ismin yüksek kaldıraç nedeniyle piyasanın sıkışıp kalacağını bunun temizlenmesi gerektiğini söylediğini hatırlıyoruz.

Yukarıda sıkı dar aralık hareketini görüyorsunuz. Grafikte küçük bir dönem gibi görünse de 14 Kasım’dan 31 Ocak tarihine kadar tam 78 gün devam etti. Bitcoin için bu tarz dönemler doğal olarak kırılmayla neticelenir. Yatırımcılar 14 Ocak tarihinde 98 bin doların kırılıp kırılmanın yukarı yönde olmasını beklerken 31 Ocak tarihinde aralığın tabanı yarıldı ve bugün buradayız.

Öncelikle özellikle altcoinler için 78 günlük 81 bin dolar üstü yana hareketin altcoinler açısından bugünden daha az acı verici olmadığını söyleyebiliriz. 10 Ekim sonrasında yüksek kaldıraç temizlenirken piyasadaki likidite de kurutuldu ve gümüş, altın, ai hisselerine ilgi artarken kripto ihtiyaç duyduğu yakıtı bulamadı.

Yükseliş Hikayemiz Vardı ve Yükseldi

2024 sonunda Trump seçimleri kazandı ve kripto paraların yükseliş için yeni bir hikayesi oldu. Altcoin ETF’leri, regülasyonlar, kurumsal benimsemenin hızlanması, ABD kripto rezerv hamlesi derken artık bir sonraki aşamaya geçtiğimizden herkes emindi. Öyle de oldu. 2024 sonundan geçen yılki ATH seviyesine kadar Bitcoin 336 günde %86 yükseldi.

Bu kimileri için yeterli büyüklükte bir zirve değildi. Ancak Bitcoin’in döngüden döngüye fiyatı (dolayısıyla piyasa değeri) büyüdükçe döngü kazancı yüzdesel olarak geriliyordu. Daha 2023 yılında henüz Trump’ın seçileceği vesaire hiçbir şey belli değilken “geleceğe umutla bakmaktan” bahsettiğimiz günlerde işaret ettiğimiz seviye 120 bin dolardı. 69 bin dolar zirvesinin, önceki döngü zirvelerinin kazanç oranıyla sonraki döngüye oranlandığında en iyi nokta olacağından bahsettik. Öyle de oldu.

Güney Koreliler Sinyali Vermişti

Peki sonra ne oldu? 2025 yılında yükseliş için güzel bir hikayemiz vardı. Bunları fiyatladık ve temeli sağlam, yatırımcısını ikna eden birçok altcoin de 2024 sonundan 2025 yılı sonlarına kadar güzel zirveler gördü. Fakat 2025 yılında “geleceğin parası, interneti, finans altyapısı” motivasyonuyla yükselen kripto paraların rekabet etmesi gereken bir şeye dönüşen “yapay zeka balonu” ortaya çıktı. Yine geçtiğimiz yıl Güney Kore yatırımcılarının ülkelerindeki büyük AI ve bağlantılı şirketlere yatırım yapmak için kriptodan uzaklaştığından bahsetmiştik.

“2025 yılında Güney Koreli yatırımcılar kripto paralardan uzaklaşmaya başladı. Hacimler yüzde 80 düştü. Yapay zeka coşkusu SK hynix ve Samsung Electronics’in eşsiz performansını tetikledi. Koreliler hisse senetlerine koşuyor. HBM (yüksek bant genişliği bellek) pazarını domine eden şirketler kripto paralardan çok daha iyi performans gösterdi.” – (Güney Koreliler Gitti: En İştahlı Yatırımcıların Kripto Paralardan Kaçışı)

Güney Koreli yatırımcılar AI ile gitti. ABD’li yatırımcıların uzun süredir (Coinbase Premium ile bahsettiğimiz şey bu) satıcı konumunda olduğunu biliyoruz. Türk yatırımcılar devasa tasfiyelerden fazlasıyla yorulmuş durumda. Altın ve Gümüşün altcoinleri aratmayan yükselişi de önemli miktarda sermayenin buraya kaymasına neden oldu dolayısıyla emtia rallisi de kriptodaki zaten azalan likiditeyi daha da kuruttu.

Son büyük darbeleri ise on milyarlarca dolarlık long tasfiyesiyle aşağı yukarı 3 aydır alıyoruz. Bütün bunları birleştirdiğimizde kripto paraların bugünlerde yaşadığı kayıpların ne denli normal olduğunu anlayabiliriz.

Yatırımcılar kaçıyor.

Likidite kuruyor.

Yeni Bir Hikayeye İhtiyacımız Var

Sadece 2021 Ocak ile 2024 Ocak tarihlerindeki grafikte işaretli alanı inceleyin. Aralarında aşağı yukarı 1160 gün var. Ancak düz hesap bin gün sonra piyasa kendini tekrar ediyor. Aradaki o aylardaysa yatırımcılar kısa ve orta vadeli dalgalanmalara kapılarak ya daha fazla yükseliş ya daha fazla düşüş beklentisiyle kendini heder etti.

Ardından 15 Kasım 2021 -24 Ocak 2022 düşüşü yetmezmiş gibi Bitcoin VC iflaslarıyla yıpratıldı. Terra iflası, Circle vesaire derken finali hepimizin hatırladığı üzere FTX çöküşüyle yaptık. FTX çöküşüyle geçen yılki zirve arasında yaklaşık 1000 gün var bu süreçte BTC %650 artış yaşadı.

FTX çöküşü birçok yatırımcı için her şeyin bittiğini söyleyen bir şeydi ancak grafiği incelerseniz piyasanın adeta sırtındaki kamburdan kurtulup istikrarlı biçimde yükselişe bu tarihten sonra geçtiğini görürsünüz.

O günün havasını hatırlayın.

Demokratlar kripto paraların yasaklanması gerektiğini söylüyor.

2021’de Satoshi’nin oda arkadaşıymışçasına merkeziyetsizlik, kripto inovasyon felsefesi kasan uzmanlar (!) “artık bitti kripto dolandırıcılık, hisse senetlerine geçiyorum” paylaşımları yapıyor.

Borsalar iflaslarla karşı karşıya ve bugün ayaktaki birçok borsa o günlerde bankrun’a nasıl dayanabileceklerinin hesabını yapıyor.

Bitcoin 14 bin dolar hedefleri havada uçuyor.

Artık önceki ATH tepesi destek olarak korunamadığı için Bitcoin’in sıfıra gitmesini bekleyen on binlerce takipçili hesaplar görüyoruz.

Liste uzar gider ancak o günden bin gün sonrasına gittiğinizde belki aynı insanların BTC 200 bin dolar olacak dediğini göreceksiniz. Zirveden 133 gün sonrasına yani tam da bugüne gelirseniz 30 bin dolarların konuşulduğunu görürsünüz.

Kripto kendini bin günde tekrar eden bir yer ve yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Korkuda aşırı korkak, yükselişte aşırı FOMO yatırımcılarla dolu spekülatif ve çoğu işe yaramaz tokenlerin dolu olduğu bir piyasada işlem yapıyorsunuz.

En değerli şey tecrübedir ve eğer tecrübelerinizden ders almıyorsanız kriptoda en büyük kaybedenlerden olmaya devam edeceksiniz. Daha geniş çerçeveden piyasaya, bugüne bakmak geleceğe daha iyi hazırlanmanız için size yardımcı olacaktır.

Bugün kripto paraların yeni bir hikayeye ihtiyacı var ancak (2025, 2021, 2017 vs hepsinde yükselişin bir hikayesi vardı) bu bir günde yazılmayacak. O güne kadar Bitcoin 50.000 dolara hatta belki daha altına indiğini görebiliriz. Önemli olan Bitcoin’in bugün değil önümüzdeki bin gün içinde nereye ulaşabileceği.

Son – Fiyat Görecelidir

Eğer 2017 yılından bakıyorsanız Bitcoin için 20 bin dolar rüya gibi bir şeydir. 2020’nin sonundan bakıyorsanız çok büyük kazanç umutlarını içinizde doğurur. 2021 başından bakıyorsanız “eyvah artık bitti yükseliş buraya kadarmış” dersiniz. 2021 ortasından bakıyorsanız “Elon Musk başımızın belası keşke ölse de FUD’u bitse” dersiniz. 2021 Aralık ayında 20 bin dolar BTC fiyatının hiç ulaşamayacağı bir hedef gibidir sizin için. 2022 FTX çöküşü döneminde 20 bin dolar hiç aşılamayacak bir direnç gibi görünür. 2023’te artık BTC’nin bir daha asla göremeyeceği bir seviye olarak görürsünüz onu. 2024 yılında Bitcoin’in 20 bin dolar olduğunu rüyanızda bile görmezsiniz çünkü aradan aylar geçmiştir FTX çöküşü FUD yağmuru günleri geride kalmıştır.

20 bin dolar halen 20 bin dolar ancak zamana ve piyasa koşullarına göre ona bakış açınız “Bitcoin fiyatı olarak” bakış açınız sürekli değişir. Tıpkı 2021’in aynı gününde 5 Şubat’ındaki 55 bin doları görüp keyiften uyuyamadığınız bugünse “Asya piyasa açılışında fiyat oraya iğne atar mı” diye uykunuzu kaçırdığınız gibi.

Fiyat görecelidir ancak bu Bitcoin için belki istisna olarak Ethereum için geçerli olabilir. Hayatta kalmak için, ekibine maaş ödemek için token kilidi açıp bunu piyasalarda %98 düşüşe rağmen satmaya devam eden altcoin için fiyat göreceli değildir. Meme coinler için değildir. Sadece o günün koşullarında hype’ı yakaladığı için rüzgarı arkasına almış ve sizin o gün ona nikah kıydığınız halen ayrılamadığınız altcoin için değildir. Böyle uzar gider ancak bunlar için fiyat göreceli değildir çünkü sıfıra gitme potansiyeli vardır, bu risk azımsanacak gibi de değildir.

Geleceğe umutla bakmak için Bitcoin grafiğini aylıkta açık izlemek size iyi gelebilir. Ancak daha iyi gelecek şeyse “borçla yatırım yapmamak” ve portföyünüzün tamamını “işe yaramaz tokenlerle doldurmamak” olacaktır. Bugün dipte olduğunu düşünerek aldığınız 10 altcoinden belki 1’i bin gün sonra 40x yapabilir. Ancak muhtemelen 9’u sıfıra yaklaşacak, ana akım borsalar tarafından delist edilecek. Bu ihtimali bilerek yatırım yapmak, portföyde Bitcoin ağırlığını korumak, borçlanmadan alım yapmak, iyi projeleri yeterince araştırarak yatırım yapmak sizi zorlu bin günlük süreçlerde rahat tutacaktır.

Elbette burası kripto paralar ve bir gün Bitcoin’in bile fiyatının sıfıra gitme ihtimali asla sıfır değil. Yüksek risk yüksek ödül mantığı da buradan geliyor çünkü binlerce yıllık varlık sınıflarıyla (altın, gümüş vs) aynı sınıfa yükselmeye çalışan 17 yıllık bir “şeyden” bahsediyoruz.