Güney Koreliler Gitti: En İştahlı Yatırımcıların Kripto Paralardan Kaçışı

Kripto paralar istikrarlı satışlar ve risk iştahındaki azalma nedeniyle bir süredir iyi günler geçirmiyor. Makro cephedeki gelişmelerin etkisi olsa da kripto paralardaki ilgisizlik dikkat çekici boyutta. Bu durum önümüzdeki döneme dair de moral bozan şeylerin konuşulmasına neden oluyor. Kripto en iştahlı alıcılarını, Güney Korelileri neden kaybetti?

Güney Kore ve Kripto Paralar

Asya piyasa açılışında eğer geceden hava iyiyse Koreli yatırımcıların hücumuyla enteresan yükselişler görürdük. TechFlow ve WuBlockchain tarafından tam olarak bu konu ele alındı, Güney Koreli iştahlı alıcılar nerede?

Coinbase Premium’dan uzun süredir bahsediyoruz aynı şekilde Kore için de icat edilmiş Kimchi Premium terimi var. Bu bize Asyalı yatırımcıların ne kadar iştahlı olduğun söylüyordu ve zirve dönemlerinde %10’lara çıkan göstergelerden bahsediyoruz. Yani global borsalardaki piyasa ortalamasının %10’un üzerinde BTC almaya hazır, iştahlı yatırımcılar.

Bu yıl itibariyle işler değişmeye başladı. Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit’in işlem hacmi önceki yıla göre kabaca yüzde 80 azaldı. BTC/KRW paritesi ise eskisi kadar faal değil. Ayrıca Güney Kore borsalarındaki listelemeler global piyasalarda eskisi gibi heyecan da uyandırmıyor.

Diğer yandan Güney Kore hisse senedi piyasalarında işler yolunda. KOSPI endeksi bu yıl yüzde 70 artış yaşayıp yeni rekorlara ulaştı. Bölgedeki kaynaklar Güney Koreli iştahlı yatırımcıların artık daha çok yapay zeka ve yarı iletken hisselerine yoğunlaştığını söylüyor.

3 Aralık günü Kore’de sıkıyönetim ilan edildiğinde trafik 10 kat artmış hacim 27,5 milyar dolara sıçramıştı. Tam da burada zirveyi gördükten sonra Güney Kore borsaları güç kaybetmeye başladı.

Kripto Paradan Kaçanlar Hisselerde

Özellikle altcoinlerde son derece iştahlı olan bu yüzden düşük piyasa değerine sahip altcoinleri yukarı taşıyıp iyi para kazanan, kazandıran büyük bir yatırımcı grubundan bahsediyoruz. Aslında bu yılki altcoin erimesinin Güney Koreli yatırımcıların kaçışıyla bağlantısı güçlü olabilir.

Altcoinlerde uzun süredir piyasaların isteneni vermemesi onları hisse senetlerine itmiş gibi görünüyor. Nitekim daha az riskli, daha fazla yükseliş heyecanıyla yanıp tutuşan grafikler elbette daha cazip görünüyor. Kore Bileşik Hisse Senedi Fiyat Endeksi (KOSPI) sadece geçen ay %21 sıçradı ve 2001’den bugüne en iyi aylık performansını sergiledi. 2025 boyunca kazancı ise %72 ile neredeyse tüm varlık sınıflarının ötesinde.

Bitcoin $102,560.82’in de. Üstelik çoğu altcoin bu yıl %72 düşüş yaşamışken Güney Koreliler şimdilik iyi bir tercih yapmış gibi de görünüyor. Eğer altcoin piyasaları oyuna geri dönerse Asyalı dostlarımız da buraya dönebilir. Şimdilik Samsung Electronics’in 2x yapması SK hynix’in son çeyrekte %70’lik ralli yaşaması onları mutlu ediyor. Sadece bu iki şirketin günlük işlem hacmi 4,59 trilyon won ve tüm piyasanın %28’ini oluşturuyorlar.

Yapay Zeka ve Güney Kore

Küresel teknoloji balonunun fitili 2022 sonunda GPT ile ateşlendi ve büyümeye devam ediyor. Güney Kore ise bu alanda para kazanan yegane ülkelerin başında geliyor. SK hynix ve Samsung Electronics, HBM (yüksek bant genişliği bellek) pazarını domine ediyor. ABD yapay zekanın merkezi olsa da para önemli ölçüde Güney Kore’ye akıyor.

Güney Kore şirketlerine yatırım bu yüzden herhangi bir altcoinin 10x yapmasını beklemekten daha cazip bir şeye dönüştü. Elbette bunun “milli manevi motivasyonu” da azımsanamaz. Ekim ayı sonunda SK hynix, üçüncü çeyrekte 17,1 milyar dolarlık gelir ve 8 milyar dolarlık işletme kazancı bildirdi ve Koreli yatırımcılar şimdilik mutlu.