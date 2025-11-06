Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 6 Altcoin’i Konuşuyor: Sürpriz Bir İsim Var



Santiment verilerine göre sosyal medyanın gündeminde öne çıkan kripto paralar arasında Bitcoin (BTC) $102,560.82, Ethereum (ETH) $3,461.96, Solana (SOL), Chainlink $15.76 (LINK), Ripple $2.32 USD (RLUSD) ve NewYorkCoin (NYC) öne çıktı. Analiz Reddit, Telegram ve X üzerindeki yüksek etkileşimleri temel alarak yatırımcı ilgisinin hangi kripto paralar üzerinde yoğunlaştığını yansıtıyor. Veriler kripto para piyasasında yatırımcı ilgisinin hem geleneksel hem de politik dinamiklerle şekillendiğini gösteriyor.

Bitcoin, Ethereum ve Solana Yatırımcı Gündeminin Merkezinde

Santiment’in verilerine göre Bitcoin, fiyat döngüleri, yatırım stratejileri ve balina hareketlerine ilişkin yoğun tartışmalarla sosyal medyanın en çok konuşulan kripto parası olmayı sürdürüyor. Kullanıcıların Reddit’teki uzun vadeli yatırım analizlerinden Telegram’daki cüzdan uyumluluğu ve anlık işlem paylaşımlarına kadar geniş bir yelpazede en büyük kripto para hakkında konuştuğu görülüyor.

X platformu üzerinde etkileşimler, özellikle kurumsal borçlanma ve fiyat volatilitesine ilişkin endişeleri yansıtıyor.

Ethereum ise kurumsalların yaptığı fon çıkışları, fiyat hareketleri ve Bitcoin ile kıyaslamalara dayalı stratejik tartışmalarla öne çıkıyor. Yaklaşık 219 milyon dolarlık ETF çıkışı ETH’ye yönelik kısa vadeli temkinli duruşu güçlendirirken, uzun vadeli yatırımcıların hala merkezi konumda olduğunu ortaya koyuyor.

Solana tarafında ise Blockchain üzerinde geliştirilen yeni projeler ve token lansmanları, hacim, likidite ve balina davranışlarına ilişkin paylaşımlar üzerinden yoğun ilgi çekiyor.

Kurumsalların Gündeminde Chainlink ve Ripple USD Var

Chainlink, çok Blockchain’li oracle ağı olarak S&P Dow Jones ve SmartCon 2025 gibi kurumsal etkinliklerdeki varlığıyla dikkat çekiyor. Veriler Chainlink’in finansal kurumlarla yürüttüğü entegrasyonların kripto para piyasasının kurumsallaşma eğilimini desteklediğini gösteriyor. Özellikle CCIP protokolü üzerinden gerçekleştirilen Blockchain’ler arası token transferleri DeFi altyapısında yeni standartlar oluşturuyor.

Ripple USD ise Mastercard, WebBank ve Gemini iş birlikleriyle geleneksel ödeme sistemleriyle entegrasyon sürecine hız kazandırıyor. XRP Ledger üzerinde ABD dolarına sabitli bir stablecoin olarak çalışan RLUSD, kredi kartı işlemlerinde kullanım alanını genişletirken Ripple ekosistemi içindeki stratejik önemini artırıyor.

İlginç şekilde kripto para odaklı olmayan bir unsur olan NewYorkCoin de New York belediye başkanlık seçimi sonrası artan politik etkileşimle trendler arasında yer buldu.