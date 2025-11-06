Saatler Kaldı, 19:00’da Kripto Para Yatırımcılarını Bekleyen Sürpriz



Türkiye saatiyle 19:00’da Trump bazı açıklamalarda bulunacak ve kripto para yatırımcıları için bu tarz açıklamalar önemli. Beyaz Saray tarafından duyurulan basın açıklamasıyla ilgili detay henüz paylaşılmadı. Bitcoin $102,560.82 fiyatı 103 bin doları korumak için mücadele ederken altcoinlerde destek seviyelerini geri alıyor. Peki bizi neler bekliyor?

Trump Basın Açıklaması

Dün tarifelerle alakalı Yüksek Mahkeme 3 saatlik duruşma yaptı. Burada tarafların ifadeleri alındı ve süreç henüz tamamen bitmiş değil. Tam bir duruşmadan da bahsedemeyiz çünkü dünkü oturum hakimlerin taraflara soru yönelttiği, sözlü savunma ve argümanlarını dinlediği bir süreçti. İfadelerin tamamlanmasıyla birlikte temyiz sürecinin ikinci aşamasına geçilir.

İkinci aşamada taraflar yazılı inceleme sürecine girer ve mahkeme heyeti bunları inceledikten sonra karar verir. İttifakla bir görüş kabul etmesi beklenmeyen heyetin içinden muhalefet şerhi koyan hakim veya hakimler olur. Karar verildiğinde Trump’ın gümrük tarifeleri için International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yasasını sınırsız şekilde kullanmasına izin verilebilir ki bu çok düşük bir ihtimal. Buna yetkisi olmadığı açıklanabilir, en muhtemel senaryo bu görünüyor. Veya dosya alt mahkemeye gönderilir, bu da pek muhtemel değil çünkü alt mahkeme zaten Trump’ın aleyhine karar vermişti.

Trump’ın bugün 19:00’da (Türkiye saatiyle) yapacağı açıklamalar Yüksek Mahkeme hakkında olabilir. Dün bu konuyu yeterince ele almamıştı.

Kapanmayla alakalı açıklama yapabilir. Veya tarifelerle alakalı farklı bir strateji ya da adım için açıklamalar görebiliriz. Çok yüksek bir ihtimal olmasa da Venezuela ile artan askeri gerilim veya dünkü nükleer gündemiyle ilgili de konuşabilir.

19:00’daki basın açıklamasının konusu belirsiz olduğu için kripto paralarda beklentinin fiyatlandığı görülebilir, açıklamaların ardından konuya bağlı olarak volatilite artışına şahit olabiliriz.

Trump bu basın açıklamasından sonra Orta Asya ülkeleriyle toplantı yapacak bu basına kapalı. Toplantıdan 1 saat sonra da akşam yemeğine katılacak ve burada (yerel saatle 19:00) açıklama yapması mümkün.

19:00’da Fed üyesi Barr ve Williams da açıklama yapacak. 20:00 ile 23:30 arasında Fed’den Hammack ve Waller’ın konuşmaları olacak.

Bitcoin Son Durumu

BTC 103 bin dolarda dedik ve XRP Coin 2,3 dolar desteğini kazandı birçok altcoin benzer şeyleri yapıyor. Önceki gün (4 Kasım) Bitcoin fiyatı 350 DMA altında kapanış yaptı. DMA (Daily Moving Average), yani Günlük Hareketli Ortalama anlamına gelir. 350 günlük kapanış fiyatının ortalaması anlamında 350 DMA kullanılır. Çok uzun vadeli bir ortalamadır ve piyasanın makro trendini belirlemek için yakından izlenir.

Bitcoin gibi varlıklar için uzun vadeli yatırımcılar tarihsel dip veya dönüş noktalarını gözlemek için bunu izler. 5 Kasım tarihinde fiyat bu eşiğin altına inmişti. Türk on-chain analisti anlcnc1 bu konuda 5 Kasım’daki uyarının ardından son kapanışa dikkat çekerek şunları söyledi;

“Dün Bitcoin, 350 DMA üzerinde günlük kapanış yapabildi tıpkı 76.000 dolar seviyesine indiğimiz dönem gibi, sadece 1 gün altında kaldı. Umarım devamında kaderi aynı olur diyelim. Gün içerisinde altına inişler değil, kapanışlar önemlidir.”

İzleyip BTC’nin yine son destekten sekip sekmediğini göreceğiz.