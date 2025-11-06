Kripto Para

YouTube’dan Kripto Para İçeriklerine Güvence: Yasağın Kapsamı Netleşti

Özet

  • YouTube, yeni politikası doğrultusunda doğrudan kumar sitelerine yönlendirme yapan videoları yasaklamaya hazırlanıyor.
  • Video devi genel kripto para ve oyun temalı içeriklere ise dokunmayacak.
  • Güncellemeyle amaç özellikle NFT veya kripto para dağıtan kumar sitelerinin reklamlarını sınırlamak ve kullanıcı güvenliğini artırmak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi




Video devi YouTube, çevrim içi kumar içeriklerine yönelik yeni kısıtlamasını 17 Kasım itibarıyla yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Şirket, video oyunlarındaki kozmetik ögeler, oyun içi skin’ler ve NFT’lerle bağlantılı kumar sitelerine yönlendirme yapan içerikleri yasaklayacağını duyurdu. Ancak karar kripto para dünyasında geniş yankı uyandırarak, genel kripto para içeriklerinin de platformdan kaldırılacağı endişesine yol açtı. Google’a bağlı şirket bu yöndeki iddialara karşı çıkarak düzenlemenin yalnızca gerçek kumar faaliyetlerini hedeflediğini açıkladı.

İçindekiler
1 Kripto Para Dünyasındaki Tepkilere YouTube’dan Açıklama Geldi
2 YouTube’un Yeni Politikasının Kapsamı

Kripto Para Dünyasındaki Tepkilere YouTube’dan Açıklama Geldi

YouTube’un yeni politikası, özellikle kripto para oyunlarıyla ilgilenen içerik üreticileri arasında tedirginlik yarattı. “Kumarhane” benzetmeleri nedeniyle kripto para oyunlarının yasak kapsamına alınabileceği düşünülse de YouTube, Decrypt’e yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Platform sözcüsü oyun içi kazanımların ya da NFT’ler gibi dijital varlıkların konuşulduğu içeriklerin etkilenmeyeceğini, yalnızca kullanıcıları para karşılığı kumar sitelerine yönlendiren videoların yasaklanacağını vurguladı.

YouTube’un Son Politikasının Kapsamı

Bazı içerik üreticileri NFT alım satımının ve yüksek volatiliteye sahip memecoin işlemlerinin kumar olarak görülebileceğini kabul etse de YouTube’un önceliği kullanıcıları agresif reklamlarla hedefleyen kumar sitelerini engellemek.

Özellikle Counter-Strike 2 gibi oyunlarda yer alan kasa açılışlarının sosyal medya üzerinden yayılması YouTube’un politika değişikliğini hızlandırdı. Şirket, sertifikalı kumar sitelerinin istisna tutulacağını ancak bu operatörlerin yalnızca belirli bölgesel şartları karşılaması halinde platformda kalabileceğini bildirdi.

YouTube’un Yeni Politikasının Kapsamı

YouTube’un yeni politikası, özellikle reklam gelirini kumar platformları sponsorlarından sağlayan içerik üreticilerini hedefliyor. Ancak sertifikalı siteler dışındaki tüm kumar operatörlerinin tanıtımı yasaklanacak. YouTube, para yerine kripto para veya NFT ödülleri dağıtan platformların da bu kapsamda değerlendirileceğini belirtti. Buna karşın oyun içi ekonomileri veya Blockchain tabanlı oyun deneyimlerini anlatan içeriklerin etkilenmeyeceği netleştirildi.

Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada “Kazanç garantisi sunan içerikler, Google sertifikası olsa dahi kaldırılabilir. Kumar temalı unsurlar içeren içerikler yaş kısıtlamasına tabi olacaktır” ifadelerini kullandı. Önde gelen içerik üreticilerinden Iceyyy, kararın tüketici ve genç kitleyi koruyan sağlıklı bir adım olduğunu belirterek, genel kripto para içeriklerinin bundan etkilenmeyeceğini savundu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
