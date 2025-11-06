YouTube’dan Kripto Para İçeriklerine Güvence: Yasağın Kapsamı Netleşti



Video devi YouTube, çevrim içi kumar içeriklerine yönelik yeni kısıtlamasını 17 Kasım itibarıyla yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Şirket, video oyunlarındaki kozmetik ögeler, oyun içi skin’ler ve NFT’lerle bağlantılı kumar sitelerine yönlendirme yapan içerikleri yasaklayacağını duyurdu. Ancak karar kripto para dünyasında geniş yankı uyandırarak, genel kripto para içeriklerinin de platformdan kaldırılacağı endişesine yol açtı. Google’a bağlı şirket bu yöndeki iddialara karşı çıkarak düzenlemenin yalnızca gerçek kumar faaliyetlerini hedeflediğini açıkladı.

Kripto Para Dünyasındaki Tepkilere YouTube’dan Açıklama Geldi

YouTube’un yeni politikası, özellikle kripto para oyunlarıyla ilgilenen içerik üreticileri arasında tedirginlik yarattı. “Kumarhane” benzetmeleri nedeniyle kripto para oyunlarının yasak kapsamına alınabileceği düşünülse de YouTube, Decrypt’e yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Platform sözcüsü oyun içi kazanımların ya da NFT’ler gibi dijital varlıkların konuşulduğu içeriklerin etkilenmeyeceğini, yalnızca kullanıcıları para karşılığı kumar sitelerine yönlendiren videoların yasaklanacağını vurguladı.

Bazı içerik üreticileri NFT alım satımının ve yüksek volatiliteye sahip memecoin işlemlerinin kumar olarak görülebileceğini kabul etse de YouTube’un önceliği kullanıcıları agresif reklamlarla hedefleyen kumar sitelerini engellemek.

Özellikle Counter-Strike 2 gibi oyunlarda yer alan kasa açılışlarının sosyal medya üzerinden yayılması YouTube’un politika değişikliğini hızlandırdı. Şirket, sertifikalı kumar sitelerinin istisna tutulacağını ancak bu operatörlerin yalnızca belirli bölgesel şartları karşılaması halinde platformda kalabileceğini bildirdi.

YouTube’un Yeni Politikasının Kapsamı

YouTube’un yeni politikası, özellikle reklam gelirini kumar platformları sponsorlarından sağlayan içerik üreticilerini hedefliyor. Ancak sertifikalı siteler dışındaki tüm kumar operatörlerinin tanıtımı yasaklanacak. YouTube, para yerine kripto para veya NFT ödülleri dağıtan platformların da bu kapsamda değerlendirileceğini belirtti. Buna karşın oyun içi ekonomileri veya Blockchain tabanlı oyun deneyimlerini anlatan içeriklerin etkilenmeyeceği netleştirildi.

Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada “Kazanç garantisi sunan içerikler, Google sertifikası olsa dahi kaldırılabilir. Kumar temalı unsurlar içeren içerikler yaş kısıtlamasına tabi olacaktır” ifadelerini kullandı. Önde gelen içerik üreticilerinden Iceyyy, kararın tüketici ve genç kitleyi koruyan sağlıklı bir adım olduğunu belirterek, genel kripto para içeriklerinin bundan etkilenmeyeceğini savundu.