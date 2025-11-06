BINANCE

Sıcak Gelişme: Binance STABLE İçin Piyasa Öncesi İşlemleri Başlattı, FDV Hedefi Kaç Milyar?

Özet

  • Binance 5x kaldıraçla STABLE için piyasa öncesi listeleme yaptı.
  • FDV hedefi 4 milyar dolar olsa da şimdiden aşıldı ve 0,04 dolarlık iyimser fiyatın üzerinde alıcı buluyor.
  • Stable, Bitfinex ve USDT0 tarafından desteklenen bir halka açık stablecoin ağı projesi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Kripto paralar için hareketli bir hafta yeni oyuncular piyasalara dahil olmaya devam ediyor. 2021 yılında kaç L2 olduğunu rahatça sayabilirdiniz. Akıllı sözleşme ağları ciddi kazançlar elde ediyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada çıkış dönemlerinde çok hype projelerin bile unutulduğunu görüyoruz. İşte bu güçlü rekabete işaret ediyor. Şimdi Binance yeni bir oyuncu için vadeli işlemleri başlatıyor.

Stable (STABLE)

Binance borsası biraz önce paylaştığı duyuruya göre vadeli işlemlerde STABLEUSDT paritesini aktif hale getirecek. Listeleme bugün yapıldı. Piyasa öncesi vadeli işlemler aktif hale getirileceğinden güçlü volatilite öngörülüyor. Binance bu parite için 5 kata kadar kaldıraca izin veriyor.

Stable, Bitfinex ve USDT0 tarafından desteklenen bir halka açık stablecoin ağı projesi. Plasma’nın daha farklı bir versiyonu gibi düşünebiliriz. EVM uyumlu layer1 olarak başlatılıyor ve toplam 100 milyarlık arza sahip olacak.

Piyasa öncesi vadeli işlem sözleşmeleri ardından süresiz vadeli işlem sözleşmelerine dönüştürülecek ve muhtemelen spot pariteler de aktif hale getirilecek. Arz 10 milyar ve Polymarket verilerine göre 4 milyar dolarlık FDV (Fully Diluted Valuation/Tamamen Seyreltilmiş Değerleme) için %26 ihtimal veriliyor.

Buna göre FDV/Arz dediğimizde 0,04 USD fiyat çıkıyor. FDV tahminine göre vadeli işlemlerde 0,04 dolar etrafında rakamlar görebiliriz. Ancak bu hedef 1 milyar dolara çekildiğinde (Polymarket oranı da elbette buna göre artıyor) 0,01 dolarlık hedef fiyat ortaya çıkıyor.

Listeleme henüz birkaç dakika önce yapıldı ve 0,06 dolarda oyalanan fiyat FDV hedefinin epey ötesinde. Önümüzdeki birkaç saat içinde bu grafikte makas açılacak gibi görünüyor.

Fatih Uçar
