Bitcoin (BTC) bir kez daha güçlü bir satış baskısı altına girip 17 bin dolar direncini aşmak için destekleyici katalizör bulmakta zorlanırken küresel araştırma şirketinin kurucusu yatırımcıları uyardı.

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Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) bir kez daha güçlü bir satış baskısı altına girdi ve 17 bin dolar direncini aşmak için destekleyici katalizör bulmakta zorlanıyor. BTC fiyatı bundan birkaç saat önce Aralık ayının en düşük seviyesi olan 16 bin 277 doları gördü. Ancak, bu düşüşü telafi etti ve şu anda 16 bin 740 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hisse senedi piyasası, makro faktörler ve kripto para sektörünü çevreleyen diğer gelişmeler nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu güçlü bir türbülansla karşı karşıya kalındı.

Bitcoin O Seviyeye Yürüyor

Piyasa analistleri, Bitcoin fiyatının daha da düşmesini bekliyor ve buradan yüzde 20 oranında bir fiyat düzeltmesi görme ihtimaline işaret ediyorlar. Bloomberg’e konuşan küresel finans piyasaları araştırma şirketi Fairlead Strategies’in kurucusu ve kripto para analisti Katie Stockton da düşüş bekleyen analistlerden. Stockton, düşüş beklentisine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

17 bin ila 18 bin dolar aralığındaki seviyelerin başarısız bir şekilde yeniden test edilmesinin ardından, önümüzdeki haftalarda 15 bin 600 dolar civarındaki Kasım ayının en düşük seviyesinin yeniden test edilmesini bekliyoruz. Nihayetinde Bitcoin’in daha düşük bir seviyede dibe vurmasını ve 13 bin 900 dolara yakın bir noktada uzun vadede destek bulma riskini artırmasını öngörüyoruz.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Yeni Dipler mi Geliyor?

2022 yılı, kripto para sektörü için tarihindeki en büyük kripto kışlarından birinin yaşandığı yıl oldu. Bitcoin, yüzde 75 oranında düştü ve altcoin’lerin çoğunluğu yaklaşık yüzde 90 oranında düştü. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), önümüzdeki yıl boyunca faiz artırımlarına devam edeceklerini açıkça belirtti. Fed’in söylediğini yapması gelecek yıl ABD hisse senedi piyasasında güçlü bir düzeltme olması ihtimaline işaret ediyor. Kripto paraların ABD hisse senetleriyle daha büyük bir korelasyona sahip olmasıyla, kripto para piyasasında da daha fazla fiyat düzeltmesi beklenebilir.

Bu noktada Blockchain analiz şirketi Nansen Research son raporunda şunları yazdı:

Fed’in sıkılaştırmayı daha uzun süre devam ettirme kararlılığı göz önüne alındığında, 2023 için temel senaryomuz ABD ekonomosinin resesyona girmesi ve ABD hisse senedi piyasasında sert satışların görülmesi yönünde. Kripto para fiyatları, faiz oranı daha elverişli hale gelmeden önce bu döngüde bir (belki de son) düşüş daha yaşayabilir.

Öte yandan dev kripto para borsası Bitfinex, Noel tatili sezonunda ticaret aktivitesinde yavaşlama olduğuna dikkat çekerek yatırımcıları yüksek volatilite konusunda uyardı. Kripto para borsası, “Yıl sonuna yaklaşırken birçok şirket ve trader tatil yapıyor, ancak işlem hacmi ve likiditedeki düşüşler göz önüne alındığında işlem aktivitesindeki yavaşlama daha yüksek volatilite riskini de beraberinde getiriyor.” dedi.