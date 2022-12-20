Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Küresel Araştırma Şirketinin Kurucusu Bitcoin İçin Uyarıp 2 Seviye Verdi: En Az Yüzde 20

Küresel Araştırma Şirketinin Kurucusu Bitcoin İçin Uyarıp 2 Seviye Verdi: En Az Yüzde 20

Bitcoin (BTC) bir kez daha güçlü bir satış baskısı altına girip 17 bin dolar direncini aşmak için destekleyici katalizör bulmakta zorlanırken küresel araştırma şirketinin kurucusu yatırımcıları uyardı.
09:00
20 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) bir kez daha güçlü bir satış baskısı altına girdi ve 17 bin dolar direncini aşmak için destekleyici katalizör bulmakta zorlanıyor. BTC fiyatı bundan birkaç saat önce Aralık ayının en düşük seviyesi olan 16 bin 277 doları gördü. Ancak, bu düşüşü telafi etti ve şu anda 16 bin 740 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hisse senedi piyasası, makro faktörler ve kripto para sektörünü çevreleyen diğer gelişmeler nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu güçlü bir türbülansla karşı karşıya kalındı.

Bitcoin O Seviyeye Yürüyor

Piyasa analistleri, Bitcoin fiyatının daha da düşmesini bekliyor ve buradan yüzde 20 oranında bir fiyat düzeltmesi görme ihtimaline işaret ediyorlar. Bloomberg’e konuşan küresel finans piyasaları araştırma şirketi Fairlead Strategies’in kurucusu ve kripto para analisti Katie Stockton da düşüş bekleyen analistlerden. Stockton, düşüş beklentisine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

17 bin ila 18 bin dolar aralığındaki seviyelerin başarısız bir şekilde yeniden test edilmesinin ardından, önümüzdeki haftalarda 15 bin 600 dolar civarındaki Kasım ayının en düşük seviyesinin yeniden test edilmesini bekliyoruz. Nihayetinde Bitcoin’in daha düşük bir seviyede dibe vurmasını ve 13 bin 900 dolara yakın bir noktada uzun vadede destek bulma riskini artırmasını öngörüyoruz.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Yeni Dipler mi Geliyor?

2022 yılı, kripto para sektörü için tarihindeki en büyük kripto kışlarından birinin yaşandığı yıl oldu. Bitcoin, yüzde 75 oranında düştü ve altcoin’lerin çoğunluğu yaklaşık yüzde 90 oranında düştü. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), önümüzdeki yıl boyunca faiz artırımlarına devam edeceklerini açıkça belirtti. Fed’in söylediğini yapması gelecek yıl ABD hisse senedi piyasasında güçlü bir düzeltme olması ihtimaline işaret ediyor. Kripto paraların ABD hisse senetleriyle daha büyük bir korelasyona sahip olmasıyla, kripto para piyasasında da daha fazla fiyat düzeltmesi beklenebilir.

Bu noktada Blockchain analiz şirketi Nansen Research son raporunda şunları yazdı:

Fed’in sıkılaştırmayı daha uzun süre devam ettirme kararlılığı göz önüne alındığında, 2023 için temel senaryomuz ABD ekonomosinin resesyona girmesi ve ABD hisse senedi piyasasında sert satışların görülmesi yönünde. Kripto para fiyatları, faiz oranı daha elverişli hale gelmeden önce bu döngüde bir (belki de son) düşüş daha yaşayabilir.

Öte yandan dev kripto para borsası Bitfinex, Noel tatili sezonunda ticaret aktivitesinde yavaşlama olduğuna dikkat çekerek yatırımcıları yüksek volatilite konusunda uyardı. Kripto para borsası, “Yıl sonuna yaklaşırken birçok şirket ve trader tatil yapıyor, ancak işlem hacmi ve likiditedeki düşüşler göz önüne alındığında işlem aktivitesindeki yavaşlama daha yüksek volatilite riskini de beraberinde getiriyor.” dedi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dikkat! ABD ve Asya’dan 5 Kritik Veri Geldi! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Buraya Gidecek!
Dikkat! ABD ve Asya’dan 5 Kritik Veri Geldi! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Buraya Gidecek!
Kritik Uyarı Geldi! ABD’de Noel Yaklaşıyor! Bitcoin Etkilenecek! İşte Uzman Görüşü ve Çarpıcı Rapor!
Kritik Uyarı Geldi! ABD’de Noel Yaklaşıyor! Bitcoin Etkilenecek! İşte Uzman Görüşü ve Çarpıcı Rapor!
Hazır Olun! 2 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin Önümüzdeki Haftalarda..!
Hazır Olun! 2 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin Önümüzdeki Haftalarda..!
Dikkat! Birçok Kez Bilen Analist Yatırımcılara Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Dikkat! Birçok Kez Bilen Analist Yatırımcılara Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!
Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!
Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!
Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!
Defalarca Kez Bilen Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Sıcak Günler Geliyor
Defalarca Kez Bilen Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Sıcak Günler Geliyor
Bitcoin’de Şimdiye Kadar Söylenenleri Unutun, Buna Bakın! O Tarihte Geliyor!
Bitcoin’de Şimdiye Kadar Söylenenleri Unutun, Buna Bakın! O Tarihte Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022