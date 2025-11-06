Son Dakika: 6 Kasım Fed Açıklamaları ve Kripto Paraları İlgilendiren Detaylar



Kripto paralar haftanın en yeşil gününü yaşıyor çünkü BTC yüzde 0,4 arttı. Berbat bir haftaydı fakat şimdilik düşüş durmuş gibi görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Goolsbee bazı önemli açıklamalarda bulundu. Önceki hafta Powell’ın söylediklerinin üstüne bu haftaki Fed açıklamalarının önemi daha da artıyor. Hızlıca göz atalım.

Fed Açıklamaları ve Kripto Paralar

Fed üyesi Goolsbee konuşuyor ve işgücü piyasasındaki soğumayı hafif olarak tanımladı. Birkaç dakika önce Ukrayna saldırısı nedeniyle Volgograd petrol rafinerisinin üretimini durdurduğu açıklandı gündem oldukça sıcak. Goolsbee’nin şimdiye kadarki açıklamalarının önemli satırbaşları şunlar;

“İşgücü piyasası göstergelerinin çoğu piyasada istikrar olduğunu gösteriyor. İşgücü piyasasının göstergesi olarak maaşlı iş sayısındaki düşüşü dikkatli bir şekilde değerlendirmeliyiz. İşgücü piyasasında hafif bir soğuma var. İşsizlik oranı temelde değişmedi. Düşük istihdam ve düşük işten çıkarma, belirsiz bir ortamın özelliğidir. Enflasyonla ilgili özel sektörden çok az bilgi var, herhangi bir sorun görmemiz için biraz zaman geçmesi gerekecek. Enflasyonun geçici olacağına güvenemeyiz. Tüketici harcamaları ve büyüme güçlü. Enflasyon verisi olmadan faiz indirimleri konusunda daha tedirginim. Hizmet enflasyonunun yükseldiğini gördüğümüz anda verilerin belirsiz hale gelmesi rahatsız edici. Orta vadede faiz oranları konusunda şahin değilim. Faiz oranlarının dengeleneceği nokta, bugünkü seviyenin oldukça altında olacak. “Sisli havalarda dikkatli olun ve yavaşlayın” yaklaşımına daha yakınım. Faiz indirim döngüsünü sürdürmek konusunda tereddütlü olabilirim.”

Bitcoin $102,560.82 fiyatı temkinli açıklamalara rağmen nispeten güçlü ve ABD piyasa açılışını bekliyor. Yaklaşık yarım saat sonra açılış pozitif olursa kripto biraz rahat nefes alabilir.