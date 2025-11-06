Kripto Para

Son Dakika: 6 Kasım Fed Açıklamaları ve Kripto Paraları İlgilendiren Detaylar

Özet

  • Fed/Goolsbee: Faiz indirim döngüsünü sürdürmek konusunda tereddütlü olabilirim.
  • Rusya'nın Volgograd petrol rafinerisi, Ukrayna'nın drone saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu
  • BYTC 103.000 doların üzerinde ve ABD piyasa açılışını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto paralar haftanın en yeşil gününü yaşıyor çünkü BTC yüzde 0,4 arttı. Berbat bir haftaydı fakat şimdilik düşüş durmuş gibi görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Goolsbee bazı önemli açıklamalarda bulundu. Önceki hafta Powell’ın söylediklerinin üstüne bu haftaki Fed açıklamalarının önemi daha da artıyor. Hızlıca göz atalım.

Fed Açıklamaları ve Kripto Paralar

Fed üyesi Goolsbee konuşuyor ve işgücü piyasasındaki soğumayı hafif olarak tanımladı. Birkaç dakika önce Ukrayna saldırısı nedeniyle Volgograd petrol rafinerisinin üretimini durdurduğu açıklandı gündem oldukça sıcak. Goolsbee’nin şimdiye kadarki açıklamalarının önemli satırbaşları şunlar;

“İşgücü piyasası göstergelerinin çoğu piyasada istikrar olduğunu gösteriyor. İşgücü piyasasının göstergesi olarak maaşlı iş sayısındaki düşüşü dikkatli bir şekilde değerlendirmeliyiz. İşgücü piyasasında hafif bir soğuma var.

İşsizlik oranı temelde değişmedi. Düşük istihdam ve düşük işten çıkarma, belirsiz bir ortamın özelliğidir.

Enflasyonla ilgili özel sektörden çok az bilgi var, herhangi bir sorun görmemiz için biraz zaman geçmesi gerekecek. Enflasyonun geçici olacağına güvenemeyiz. Tüketici harcamaları ve büyüme güçlü.

Enflasyon verisi olmadan faiz indirimleri konusunda daha tedirginim. Hizmet enflasyonunun yükseldiğini gördüğümüz anda verilerin belirsiz hale gelmesi rahatsız edici. Orta vadede faiz oranları konusunda şahin değilim. Faiz oranlarının dengeleneceği nokta, bugünkü seviyenin oldukça altında olacak.

“Sisli havalarda dikkatli olun ve yavaşlayın” yaklaşımına daha yakınım. Faiz indirim döngüsünü sürdürmek konusunda tereddütlü olabilirim.”

Bitcoin $102,560.82 fiyatı temkinli açıklamalara rağmen nispeten güçlü ve ABD piyasa açılışını bekliyor. Yaklaşık yarım saat sonra açılış pozitif olursa kripto biraz rahat nefes alabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

QT Bitiyor, QE Başlıyor Sevinsenize? Kripto Paraları 2026’da Bekleyenler

Son Dakika: Hükümet Kapanması Bugün Bitebilir, Demokratlar Merhamete Geldi

Bu Akşamın Detayları: Senato Oylaması, Hükümet Kapanması, Filibuster ve Kripto Paralar

Son Dakika: 7 Kasım ABD Verileri Açıklandı, Kripto Paralar Hareketlendi

Bloomberg Analisti: Gürültüyü Umursamayın Kripto Para Düşüşünü Doğru Okuyun

7 Kasım 2025: Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Son Dakika: Bitcoin 99.260 Dolara Geriledi Kripto Paralarda Düşüş Sürüyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Güney Koreliler Gitti: En İştahlı Yatırımcıların Kripto Paralardan Kaçışı
Bir Sonraki Yazı Galaxy Research En Büyük 100 Kripto Paraya Dikkat Çekiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?
RIPPLE (XRP)
Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?
BITCOIN (BTC)

Lost your password?