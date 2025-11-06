Kripto Para

Galaxy Research En Büyük 100 Kripto Paraya Dikkat Çekiyor

Özet

  • En büyük 100 kripto para arasında ATH seviyesine en yakın olan LEO Coin.
  • 100 kripto paradan 72’si rekor seviyelerinin en az %50 altında.
  • Bitcoin yeniden 102 bin dolar desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
ABD piyasaları kısa süre önce düşüşle açıldı ve Bitcoin $102,560.82 fiyatı 103 bin doların altına indi. Altcoinler için bu hafta zaten berbat geçmişken şimdi düşüşün derinleşmesi daha büyük dipleri beraberinde getirebiliriz. Galaxy Research ise en büyük 100 kripto parada yaşanan değer kaybına dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 En Büyük 100 Kripto Para
2 Kripto Paralar Son Durum

En Büyük 100 Kripto Para

Son birkaç yılda piyasaya giren ve en büyük 100 kripto para arasına hızla dahil olan girişimlerin birer birer döküldüğüne şahit olduk. Son derece iddialı projelerin birkaç yüz milyon dolarlık değerlemelere gerilemesi 10x beklentisindeki yatırımcılarda hayal kırıklığına neden oldu.

Önceki raporda Güney Koreli yatırımcıların bu hayal kırıklığının sonucu olarak nasıl kripto paralardan uzaklaştığını detaylarıyla ele almıştık. Galaxy Research ise en büyük 100 kripto parada yaşanan yıkıma dikkat çekiyor.

100 kripto paradan 72’si rekor seviyelerinin en az %50 altında. Bitcoin halen rekora yakın oyalansa da altcoinlerin ve en büyüklerinin yaşadığı bu düşüş adeta ayı piyasaları ortamında yatırımcıların boğa beklediğini gösteriyor.

LEO listedeki nispeten en iyi performans gösteren kripto para. Hatta BTC’den bile iyi durumda. Onu M, ETH, BNB ve XMR izliyor. Listenin sonundaysa FIL, ICP, GRT, TIA, IMX var. ICP için durum biraz farklı çünkü onun dört haneli fiyatlara dönme ihtimali kalmadığı için yaşadığı kaybı da buna göre değerlendirmek gerekli.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin 102 bin doları yeniden kaybetmek üzere ve 100.400 dolara satışlar uzayabilir. 19:00’da Trump açıklamalar yapacak, bunun içeriğine bağlı olarak hissiyatta değişim olabilir. Borsa ve kripto paralar kapanmadan fazlasıyla olumsuz etkilenmeye başladı. Yapay zeka, kripto ve teknoloji alanındaki büyümenin devamını isteyen Trump bunu dün de dillendirdi ve kapanmanın sona ermesi için bir şeyler yapmaya karar verebilir.

Son 1 saatte 20 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Likidasyonlar önemli ölçüde azalsa da açık pozisyonlar da zayıflıyor. Short pozisyonlar ağırlıklı durumda ve yeni bir düşüş dalgası ayılar için kolay kazanç fırsatı sunacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Yorum Yazın

