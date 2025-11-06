Galaxy Research En Büyük 100 Kripto Paraya Dikkat Çekiyor



ABD piyasaları kısa süre önce düşüşle açıldı ve Bitcoin $102,560.82 fiyatı 103 bin doların altına indi. Altcoinler için bu hafta zaten berbat geçmişken şimdi düşüşün derinleşmesi daha büyük dipleri beraberinde getirebiliriz. Galaxy Research ise en büyük 100 kripto parada yaşanan değer kaybına dikkat çekiyor.

En Büyük 100 Kripto Para

Son birkaç yılda piyasaya giren ve en büyük 100 kripto para arasına hızla dahil olan girişimlerin birer birer döküldüğüne şahit olduk. Son derece iddialı projelerin birkaç yüz milyon dolarlık değerlemelere gerilemesi 10x beklentisindeki yatırımcılarda hayal kırıklığına neden oldu.

Önceki raporda Güney Koreli yatırımcıların bu hayal kırıklığının sonucu olarak nasıl kripto paralardan uzaklaştığını detaylarıyla ele almıştık. Galaxy Research ise en büyük 100 kripto parada yaşanan yıkıma dikkat çekiyor.

100 kripto paradan 72’si rekor seviyelerinin en az %50 altında. Bitcoin halen rekora yakın oyalansa da altcoinlerin ve en büyüklerinin yaşadığı bu düşüş adeta ayı piyasaları ortamında yatırımcıların boğa beklediğini gösteriyor.

LEO listedeki nispeten en iyi performans gösteren kripto para. Hatta BTC’den bile iyi durumda. Onu M, ETH, BNB ve XMR izliyor. Listenin sonundaysa FIL, ICP, GRT, TIA, IMX var. ICP için durum biraz farklı çünkü onun dört haneli fiyatlara dönme ihtimali kalmadığı için yaşadığı kaybı da buna göre değerlendirmek gerekli.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin 102 bin doları yeniden kaybetmek üzere ve 100.400 dolara satışlar uzayabilir. 19:00’da Trump açıklamalar yapacak, bunun içeriğine bağlı olarak hissiyatta değişim olabilir. Borsa ve kripto paralar kapanmadan fazlasıyla olumsuz etkilenmeye başladı. Yapay zeka, kripto ve teknoloji alanındaki büyümenin devamını isteyen Trump bunu dün de dillendirdi ve kapanmanın sona ermesi için bir şeyler yapmaya karar verebilir.

Son 1 saatte 20 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Likidasyonlar önemli ölçüde azalsa da açık pozisyonlar da zayıflıyor. Short pozisyonlar ağırlıklı durumda ve yeni bir düşüş dalgası ayılar için kolay kazanç fırsatı sunacak.