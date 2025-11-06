Alın Size Müjde: JPMorgan 6-12 Aylık Bitcoin Fiyat Hedefini Açıkladı



Bitcoin $102,560.82 fiyatı 19:00’daki Trump açıklamalarının hemen öncesinde 102 bin doların altına geriledi. Trump’ın ne söyleyeceği belirsiz ve son dakika olarak açıklamalarını paylaşacağız. JPMorgan ise enseyi karartanların morallerini yerine getirecek yeni bir tahmin paylaştı. JPM kaç bin doları hedefliyor? İşte detaylar.

JPMorgan: Düşüşün Sebebi Belli

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan’ın analistleri gerekçelerini sıralayarak kripto paraların önümüzdeki 6-12 aylık dönemde neden 170 bin dolara ulaşacağını açıkladı. Nikolaos Panigirtzoglou analistler son yayınladıkları raporda 10 Ekim’deki tarihi likidasyonların ardından 3 Kasım günü daha sınırlı likidasyonlar yaşamamıza dikkat çekiyor.

Bu ayki düşüşü 120 milyon dolarlık Balancer hack olayıyla ilişkilendiren analistler yatırımcıların protokol güvenliğine dair endişelerinin artmasını hoş karşılamıyor. Ancak zincirleme likidasyonların ardından vadeli işlemlerdeki kaldıraç azaltma aşaması artık sona erdi. Tarihsel seviyelere gerileyen kaldıraç oranı Ethereum $3,461.96 cephesinde de normalleşiyor.

“CME vadeli işlemlerinde ise tam tersi bir durum söz konusu; Ethereum’da Bitcoin vadeli işlemlerine göre daha fazla likidasyon yaşandı. Genel olarak, şu anki durumda perpetual vadeli işlemlerin izlenmesi gereken en önemli araçlar olduğunu düşünüyoruz ve son zamanlarda yaşanan istikrarın verdiği mesaj, perpetual vadeli işlemlerdeki kaldıraç azaltma sürecinin muhtemelen geride kaldığı yönünde.” – JPMorgan

JPMorgan Bitcoin Fiyat Hedefi

Altın fiyatındaki dalgalanmanın Bitcoin’in lehine olduğundan bahseden analistler Bitcoin-altın volatilite oranı 2,0’ın altına gerilediği için kral kripto para biriminin daha fazla sermaye çekebileceğini düşünüyor. Altın ile Bitcoin’i karşılaştırdığımızda ETF ve borsa yatırımları aracılığıyla toplam girişlerin %67 artmasını öngören JPMorgan 170 bin doları makul bir hedef olarak görüyor.

JPM analistleri Bitcoin değerlendirmelerinde altın kıyasını sıklıkla yapıyor ve Bitcoin’in halen altına kıyasla önemli ölçüde değerinin altında olduğunu düşünüyor. Yıl sonuna kadarki tavan hedeflerini 165 bin dolara taşıyan analistlerin 2025 Ağustos öngörüsü 2026 tavanı için 126 bin dolardı. 6 Ekim tarihinde bu tavan delinmiş ancak Trump’ın Çin ile restleşmesiyle hızlı bir düşüşün başladığını görmüştük.

Elbette analistler geleceği göremez ancak parasal gevşeme dönemine Aralık itibariyle resmen girilecek olması, kurumsal tarafta daha fazla büyük şirketin kripto para hizmeti sunmaya başlamayı planlaması gibi haklı nedenler elbette onları iyimser kalmaya itiyor.