Sıcak Gelişme: Trump’ın Beklenen 6 Kasım Konuşması ve Detayları

Özet

  • Trump'ın 19:00 açıklamalarının konusu: Eli Lilly ve Novo Nordisk'in bazı hastalar için şirketlerin GLP-1 ilaçlarının fiyatını düşürecek tavizler vereceğini açıklayacak. (Kilo verme ilaçlarıyla alakalı.)
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Kapanmanın sona ermesi konusunda pek iyimser değilim.
  • BTC 102.000 dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bugün için Donald Trump’ın basın açıklaması yapacağından bahseden Beyaz Saray detay vermemişti. Yüksek Mahkemedeki tarife konusu ve başka önemli hususlar gündemde olduğundan açıklamaların bunlarla alakalı olabileceği düşünüldü. Ancak konu bambaşkaymış hızlıca göz atalım.

Trump’ın Konuşması

Trump’ın konuşması yazı hazırlandığı sırada henüz başlamadı ancak neyle ilgili konuşacağı belli oldu. ABD Başkanı sıklıkla ilaç fiyatlarının vatandaşlar için son derece yüksek olduğunu ve şirketlerle konuşarak bunların fiyatını indireceğini söylüyor. Bu arada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor yazı hazırlandığı sırada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson “Kapanmanın sona ermesi konusunda pek iyimser değilim” açıklamasını yaptı.

Trump’ın konuşmasına dönecek olursak Novo Nordisk’in Ozempic ve Eli Lilly’nin Mounjaro gibi kilo kaybına yardımcı olan GLP-1 ilaçları için açıklama yapacak. İlaç fiyatlarıyla alakalı verdiği mücadele nedeniyle Trump bu konuyu çok önemsiyor o yüzden bugün kendi açıklamak istemiş içeriden kaynaklar konuşma öncesinde temasını sızdırmış oldu.

Trump’ın konuşması yazı yayınlandığında muhtemelen başlamış olur farklı bir detaydan bahsederse bu makaleyi güncelleyeceğiz. BTC 102.170 dolarda ve kapanma hakkında gelen son açıklama pek iyi olmadı.

Güncelleme 20:16: Trump: “Yüksek Mahkeme gümrük vergilerine karşı karar verirse, bu yıkıcı olur.”

Konuşma beklendiği gibi genel olarak ilaç fiyatlarında düşüşle ilgili. Trump %60 indirim olacak diyor.

