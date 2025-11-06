Sıcak Gelişme: Fed Üyelerinin 6 Kasım Açıklamaları ve Aralık Faiz Tahmini



Bitcoin $102,560.82 fiyatı yeniden 100.200 dolar tabanını test etti ve birçok Fed üyesinin eş zamanlı açıklamalarını görüyoruz. Donald Trump da Yüksek Mahkeme hakkında açıklamalar yaptı ve aleyhte kararının çok kötü sonuçları olacağını söyledi. Kripto paralar için başka bir diken üstünde gün daha. İşte devam eden açıklamaların öne çıkan başlıkları.

Fed Açıklamaları, Son Gelişmeler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı kapanmanın sona ermesine dair daha da umutsuz olduğunu söyledi. Tarihin en büyük kapanması devam ediyor ve bunun uzaması kripto paralara hiç de iyi gelmiyor Trump ise Demokratları görmezden gelelim diyerek filibusteri sonlandırmayı “ısrarla” öneriyor. ABD, Çin’in fentanil tarifesini %10’a düşüren bir Tescil Emri yayınladı bu zaten beklenen bir şeydi ancak piyasaları desteklemedi.

Fed’den Hammack ve bazı üyelerin önemli açıklamaları oldu ve devam ediyor. Hammack şunları söyledi;

“2026’da enflasyonun yükseleceğini bekliyorum. Enflasyon bu yıl %2 hedefinin 1 puan üzerinde olacak. İşgücü piyasasında bir gerileme olacağına pek inanmıyorum. Fed, on yıl boyunca enflasyon hedefini aşmaya devam edebilir. İş piyasası, verilerin gösterdiği kadar kırılgan olmayabilir. İşsizliğin bu yıl artış gösterdikten sonra tekrar düşmesini bekliyorum. Ekonomi gelecek yıl hız kazanacak. Enflasyon göz önüne alındığında, ABD merkez bankasının faiz oranlarını tekrar indirmesi gerektiğini söylemek mümkün değil. Enflasyondaki artış tarife baskının ötesinde olabilir ben enflasyonu göz önüne aldığımda mevcut politika faizi konusunda endişeliyim.”

Hammack diğer birçok Fed üyesi gibi Aralık ayında indirim olmaması gerektiğini ima ediyor. Williams ise özetle şunları söyledi;

“Bağımsız merkez bankalarının, kısa vadede popüler olmayan ancak uzun vadede sonuç veren kararlar aldığına dair ikna edici kanıtlar var. Merkez bankalarının bağımsızlığını kaybetmesi, diğer ülkelerde enflasyon üzerinde korkunç sonuçlar doğurdu. Gerçek hayattaki politika yapımında, verilerdeki hareketler nötr faiz oranı tahminlerinden çok daha önemlidir. Nötr Faiz Oranı Modeli, daha hızlı üretkenliğin reel faiz oranlarını artırdığını söyler.”

Williams bağımsızlığın önemini vurgularken Barr da bazı sektörlerde yapay zekanın istihdamı etkilediğinden bahsetti.

Tam 34 gün sonra açıklanacak faiz kararı için güncel beklenti %70 ihtimalle 25bp indirim yönünde.