Ekonomi

Sıcak Gelişme: Fed Üyelerinin 6 Kasım Açıklamaları ve Aralık Faiz Tahmini

Özet

  • Fed/Hammack: Enflasyon göz önüne alındığında, ABD merkez bankasının faiz oranlarını tekrar indirmesi gerektiğini söylemek mümkün değil.
  • Trump: Yüksek Mahkeme gümrük vergilerine karşı karar verirse, bu yıkıcı olur.
  • Aralık faiz indirim beklentisi %70.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $102,560.82 fiyatı yeniden 100.200 dolar tabanını test etti ve birçok Fed üyesinin eş zamanlı açıklamalarını görüyoruz. Donald Trump da Yüksek Mahkeme hakkında açıklamalar yaptı ve aleyhte kararının çok kötü sonuçları olacağını söyledi. Kripto paralar için başka bir diken üstünde gün daha. İşte devam eden açıklamaların öne çıkan başlıkları.

Fed Açıklamaları, Son Gelişmeler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı kapanmanın sona ermesine dair daha da umutsuz olduğunu söyledi. Tarihin en büyük kapanması devam ediyor ve bunun uzaması kripto paralara hiç de iyi gelmiyor Trump ise Demokratları görmezden gelelim diyerek filibusteri sonlandırmayı “ısrarla” öneriyor. ABD, Çin’in fentanil tarifesini %10’a düşüren bir Tescil Emri yayınladı bu zaten beklenen bir şeydi ancak piyasaları desteklemedi.

Fed’den Hammack ve bazı üyelerin önemli açıklamaları oldu ve devam ediyor. Hammack şunları söyledi;

“2026’da enflasyonun yükseleceğini bekliyorum. Enflasyon bu yıl %2 hedefinin 1 puan üzerinde olacak. İşgücü piyasasında bir gerileme olacağına pek inanmıyorum.

Fed, on yıl boyunca enflasyon hedefini aşmaya devam edebilir. İş piyasası, verilerin gösterdiği kadar kırılgan olmayabilir. İşsizliğin bu yıl artış gösterdikten sonra tekrar düşmesini bekliyorum. Ekonomi gelecek yıl hız kazanacak. Enflasyon göz önüne alındığında, ABD merkez bankasının faiz oranlarını tekrar indirmesi gerektiğini söylemek mümkün değil. Enflasyondaki artış tarife baskının ötesinde olabilir ben enflasyonu göz önüne aldığımda mevcut politika faizi konusunda endişeliyim.”

Hammack diğer birçok Fed üyesi gibi Aralık ayında indirim olmaması gerektiğini ima ediyor. Williams ise özetle şunları söyledi;

“Bağımsız merkez bankalarının, kısa vadede popüler olmayan ancak uzun vadede sonuç veren kararlar aldığına dair ikna edici kanıtlar var. Merkez bankalarının bağımsızlığını kaybetmesi, diğer ülkelerde enflasyon üzerinde korkunç sonuçlar doğurdu. Gerçek hayattaki politika yapımında, verilerdeki hareketler nötr faiz oranı tahminlerinden çok daha önemlidir. Nötr Faiz Oranı Modeli, daha hızlı üretkenliğin reel faiz oranlarını artırdığını söyler.”

Williams bağımsızlığın önemini vurgularken Barr da bazı sektörlerde yapay zekanın istihdamı etkilediğinden bahsetti.

Tam 34 gün sonra açıklanacak faiz kararı için güncel beklenti %70 ihtimalle 25bp indirim yönünde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

QT Bitiyor, QE Başlıyor Sevinsenize? Kripto Paraları 2026’da Bekleyenler

Son Dakika: 7 Kasım ABD Verileri Açıklandı, Kripto Paralar Hareketlendi

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Hassett’in Ekonomi Açıklamaları

5 Analistin Gözünden Kasım Kripto Para Piyasaları Görünümü

Son Dakika: 6 Kasım Fed Açıklamaları ve Kripto Paraları İlgilendiren Detaylar

Trump: Çin’in Önündeyiz Kripto Paraları Bunun İçin Destekliyorum (Konuşmanın Tamamı)

ABD Yüksek Mahkemesi Tarifelerle İlgili Toplandı, Duruşmada Neler Oldu?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Trump’ın Beklenen 6 Kasım Konuşması ve Detayları
Bir Sonraki Yazı Coin’lerin Zirveye Ulaşmadan: Anlık Bildirimle Fırsatları Yakalayın!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?
RIPPLE (XRP)
Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?
BITCOIN (BTC)

Lost your password?