Ark Invest CEO’su Sebebini Açıklayıp Bitcoin Hedefini Düşürdü

Yapay zeka şirketleriyle alakalı FUD bu hafta arttı. Palantir verileri ve AI alanındaki şirketlerin devlet desteğine ihtiyaç duyduğu yönündeki manşetler risk iştahını baltaladı. Yazı hazırlandığı sıradaysa Trump’ın AI yetkilisi “yapay zeka için federal kurtarma paketi olmayacak” dedi. Trump ise aynı dakikalarda filibusteri bitirelim diyor. Peki Ark Invest CEO’su neden hedefini aşağı çekti.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood kripto paraların önceki boğa sezonu atılımında fazlasıyla yanında yer aldı. Ayı piyasalarında da yatırımlarına devam etti ve sektörün en büyük destekleyicilerinden oldu. Kriptonun ünlü yatırımcılarından olan Wood 2030 Bitcoin $102,560.82 fiyat hedefini aşağı çekti. Önceki tahmini 1,5 milyon dolarken şimdi 1,2 milyon doları bekliyor.

Squawk Box programında konuşan isim stablecoinlerin beklenenden hızlı büyümesinin Bitcoin’in bir miktar rolünü çaldığını söyledi.

“Stablecoinler, Bitcoin’in oynayacağını düşündüğümüz rolün bir kısmını ele geçiriyor. Stablecoinlere olanları göz önüne alırsak… bu yükseliş senaryosundan belki 300.000 dolar düşürebiliriz. Bitcoin’in altından daha iyi olduğu birçok şey var ve en önemli şeylerin çoğu aynı, yani ya daha iyi ya da aynı, bu yüzden en azından yarısı kadar olabilir, en azından altının (piyasa değerinin) yarısı kadar olabilir.” – Wood

Filibuster Açıklaması

Bu hafta filibuster konusunda kapsmalı değerlendirmeler paylaştık. Bu 60 yeter oyunu ve Demokratların yasa görüşmelerinde uzun konuşmalar yaparak süreci uzatmasını tanımlıyor. Trump ise 51 oy yani basit çoğunluk yasaları geçirmek için yeterli olsun kalan 3 yılımda istediğimiz tüm yasaları devreye alabilelim görüşünü savunuyor. Ancak Cumhuriyetçilerin bile bir kısmı sonraki başkanlık döneminde Demokratların kazandığı senaryoda kendileri azınlık kalırken bu aleyhlerine olacağı için bunu istemiyor.

Trump önemli yerlerde belediye seçimlerini bu hafta kaybettiği için kapanmanın oylarını azalttığını ve bundan Demokratların sorumlu olduğunu vurguladı. Cumhuriyetçileri kahvaltıya toplayıp onlara neden filibusteri sonlandırmaları gerektiğini anlattı.

Trump biraz önce Truth Social hesabından şunları yazdı;

“Demokratlar, “kontrolü” veya iktidarı ele geçirdiklerinde, İLK SAATTE filibuster uygulamasını sona erdirecekler. Cumhuriyetçiler, Demokratların istediği şeye sahipler — Bunu ŞİMDİ yapmalı ve tarihin en harika üç yılını yaşamalıyız!”

Trump’ın yapay zeka yetkilisi bu hafta gündeme gelen “AI şirketleri için kredi kefaleti, mali destek” konularını gündemine aldı ve “federal kurtarma paketi olmayacak” dedi.