Ripple CEO’sunun 2026 Yol Haritası, Zengin Balinanın Yeni Devasa XRP Coin Pozisyonu

Özet

  • Ripple 2026 yılında bu yıl olduğu kadar şirket satın almayacak. 3 şirket için toplamda 2,4 milyar dolar harcandı.
  • 10 Ekim çöküşündeki insider trading hareketine benzer şekilde bugün bir balina BTC ile XRP Coin için 140 milyon dolarlık short pozisyon açtı.
  • BTC için sohrt girişi 102.978 dolar ve XRP Coin girişi 2,3 dolar desteği.
  • Piyasa etkisi: Nötr
XRP Coin güne 2,3 dolar desteğinin altında devam ediyor. BTC fiyatındaki dalgalanma desteğin tekrar kaybına neden oldu. Anca Morgan Stanley kripto paralardaki heyecanın devam edeceğinden emin. JPMorgan analistleri de yükseliş yönlü tahminlerini paylaştı. Ripple CEO’su ise 2026 için hedeflerini paylaştı. Devasa XRP Coin pozisyonu ve önemli detaylarla hızla göz atalım.

1 Ripple (XRP) 2026 Yol Haritası
2 XRP Coin Short Pozisyonu

Ripple (XRP) 2026 Yol Haritası

Kripto para yatırımcıları için Ripple (XRP) $2.32 özel yere sahip ve yıllardır en büyük altcoinler arasında yerini koruyor. Davanın da sona ermesiyle herkes XRP Coin ETF onayını ve büyümenin hızlanmasını bekliyor. Bu yıl 2,4 milyar dolara 3 önemli şirketi satın alan Ripple yakın zamanda Ripple Prime hizmetini başlatarak (Hidden Road buna dönüştürüldü yaklaşık 1,25 milyar dolara alınmıştı) oyunda ben de varım dedi.

Ripple bu yıl çok fazla şirket alımı yaptıktan sonra şirketin CEO’su Brad Garlinghouse artık biraz yavaşlamanın zamanı geldi dedi. En azından yeni şirket alımları için 2025 kadar aktif olunmayacak.

“Muhtemelen 2026 yılında satın alma çılgınlığını yavaşlatacağız, bu da kurumsal geliştirici ekibimizi çok mutlu edecek.”

Üç şirketin peş peşe alınması büyük bir işti ve Ripple oldukça yoğun bir yıl geçiriyor.

“Ripple, blockchain altyapı şirketi olmayı hedefliyor ve bence bu konuda açık ara öndeyiz. Nokta. Kurumsal müşteriler ve finans kurumları için her şeyi yapıyoruz. Diğer kripto şirketlerinden farklı olarak, geleneksel finans varlıkları olarak adlandırabileceğim varlıkları satın almaya yöneldik.”

Tokenizasyon ve geleneksel finansının dönüşümü konusuna odaklanan şirket daha bu hafta yarım milyar dolarlık yatırım aldı ve şirketin değerlemesi 40 milyar doları aştı. Geçen hafta 40 milyon doların üzerinde kurumsal yatırım çeken XRP Coin ise Solana’nın en ardından en fazla yatırım çeken üçüncü altcoin olma özelliğini koruyor. Yakında kapanmanın sona ermesiyle spot ETF onayı da geldiğinde yatırımcılar daha güçlü bir XRP Coin görebilir.

XRP Coin Short Pozisyonu

Herkes yükseliş beklemiyor, elbette olması gereken bu. Bugün bir Hyperliquid balinası Bitcoin $102,560.82 ve XRP Coin’e karşı toplamda 140 milyon dolarlık 2 yüksek kaldıraçlı short pozisyon açtı. Dokuz saatte 3 milyon dolardan fazla kazanç elde eden balinanın 10 Ekim düşüşünde içeriden bilgi alıp pozisyon açan balina gibi hareket ettiğinden şüphelenenler var. Bu da yakında (belki de Yüksek Mahkeme kararıyla?) kripto paralarda büyük düşüş görebileceğimize dair endişeleri besliyor.

BTC için 20x kaldıraçla short pozisyon açan balina 102.978 dolarda giriş yaptı. XRP Coin short pozisyonu ise 2,3 dolar desteğinde yine 20x büyüklüğünde.

