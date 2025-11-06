5 Analistin Gözünden Kasım Kripto Para Piyasaları Görünümü



S&P 500 endeksinde yüzde 36 ağırlığa sahip olan teknoloji sektörü dot-com balonundaki dönemden daha yoğun biçimde borsayı yönlendiriyor. Bu hafta yapay zeka alanındaki hisse senetlerinde yaşanan dalgalanma ABD borsalarını olumsuz etkiledi. Kripto paralar da bundan 2 kat etkilendi ve günlerdir kırmızı mumlar izliyor. Peki farklı analistler, yorumcular bu durum hakkında neler söylüyor?

Teknoloji Hisseleri, Borsa ve Kripto

Kripto paralar karakter olarak teknoloji hisselerine benzediğinden bu alanda kategorize ediliyor. AI şirketlerindeki sarsıntı teknoloji hisselerini, oradaki sarsında ABD borsa endeksini ve ikisi birden kripto paraları bu yüzden sallıyor. Girişte borsadaki teknoloji hissesi ağırlığının dot-com balonundakinden bile yüksek olduğundan bahsetmiştik. Alphabet, Tesla, Amazon, Meta buraya dahil edildiğinde endeksin yarıdan fazlası teknoloji şirketleri oluyor.

Sektör bir haftada yüzde 3’ten fazla düşüş yaşadı. Yapay zekanın öncüleri Palantir ve NVIDIA zayıf performans gösterdiği için yaşanıyor bunlar. Yapay zeka balonu hikayesi yeniden alıcı bulmaya başladığı için bir tedirginlik var ve tedirginliğin olduğu yerde iştahlar kesiliyor. Kolay değil üç yıldır devam eden bir teknoloji rallisi var ve kategori %186 değer kazandı. S&P 500 endeksinden çok daha fazla.

Wells Fargo Investment Institute’un kıdemli küresel piyasa stratejisti Scott Wren yapay zeka alanındaki şirketlerin gerçek nakit akışına sahip şirketler olduğunu ve güçlü sermaye harcamaları devam ettikçe yükselişlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Geçen hafta Powell da “dot-com’da hikayeler alıcı buluyordu yapay zeka şirketleri hikaye satmıyor ellerinde gerçek ürün var” diyerek konuyla ilgili kanaatini belli etmişti.

Özetle kripto paralarla ilgili bu haftaki düşüşün temel nedenlerinden biri bu ve çok uzun sürecek gibi görünmüyor. Eğer uzun sürerse küresel finans piyasalarını yıkıcı günler bekleyecek. Yani bu sadece kriptonun problemi değil.

Kripto Para Analistlerinin Yorumları

Analist değerlendirmelerine geçersek Kyle Doops hayal kırıklığından bahsetti. Yeniden yarım milyar doları aşan tasfiyeler ve risklerin azaltıldığını gösteren açık pozisyon gerilemesi faiz indirimlerinin iştahı canlandıramadığını gösteriyor. Halbuki Ekim faiz kararında Fed parasal genişlemeyi resmen ilan etmiş faiz indirimlerinin ötesinde Aralık itibariyle sıkı para politikasının biteceğini duyurmuştu. Eğer bu bir ayı tuzağıyla çok etkileyici, zaman ne olduğunu gösterecek olsa da Kyle temkinli.

Ali Martinez son 24 saatte oyuna geri dönenler var diyerek 10 binden fazla BTC alımı yapan balinalara dikkat çekti. Eğer satışların durduğuna işaret ediyorsa bu devam etmeli çünkü kısa vadede 112 bin doları geri almamızı sağlayabilir.

ICP Coin en umutsuz kripto paralardandı çünkü diğerleri fiyatın solundan sıfır silerken o sağından 4 sıfır sildi. Berbat günlerdi halen 500 doların üzerinden ICP alıp tutanlar olduğunu düşünmek zarardaysanız acınızı hafifletebilir. Cryptobullet son yükselişten memnun ve daha önce uyarmıştı şimdi de daha fazlasının olacağı konusunda uyarıyor. Analist kısa vadeli fırsat arayanlar için ICP’nin çift haline kazanç getirebileceğini söyleyerek 22 dolar hedefini paylaştı. Fiyat 7 doların hemen üzerinde kırılma bölgesinde ve 2 dolara yakın dibi haftalar önce görmüştü.

Anbessa TAO Coin için son derece umutlu ve şunları yazdı;

“TAO için potansiyel hala var. Ancak çok fazla sıradan insanın yatırım yapmış olması hoşuma gitmiyor. IQ’su düşük herkes satın alma şansı buldu. Hiç iyi değil.”

Analistin TAO Coin hedefi 0,01 dolarda.

Kasım kripto para yükselişi için piyasalardaki faiz indirim beklentisinin güçlü kalması lazım. Evet doğru. Şuan faiz indirim beklentisi %70 seviyesinde. TKL ise istihdamdaki zayıflamanın devamını teyit eden veriyi paylaşarak kripto için makro cephenin destekleyici olduğunu hatırlatıyor.

“ADP İstihdam Raporu’na göre, ABD’deki küçük işletmeler Ekim ayında 10.000 kişiye istihdam sağladı. Bu, son 6 ayda 5. aylık düşüşü işaret ediyor. Sonuç olarak, 3 aylık ortalama iş kaybı 29.333’e düştü ve bu, 2020 pandemisinden bu yana en yüksek rakam. 3 aylık ortalama, Kasım 2024’ten bu yana keskin bir düşüş eğilimi gösteriyor. Küçük işletmeler, kriz hızında işten çıkarmalar yapıyor.”