Japonya’da Üç Dev Bankadan Ortak Stablecoin Hamlesi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülkenin üç büyük bankasının dahil olduğu yeni bir stablecoin pilot projesine resmi destek verdiğini açıkladı. Mizuho Bank, MUFG ve SMBC’nin ortaklığıyla yürütülecek proje, Japonya’nın dijital ödeme altyapısını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Deneme süreci, düzenleyici uygunluk ve operasyonel doğruluk açısından stablecoin’lerin “elektronik ödeme aracı” olarak sınıflandırılmasının nasıl uygulanabileceğini inceleyecek.

Finansal Altyapıda Ortak Kripto Para Dönemi

FSA’nın açıklamasına göre proje, Mitsubishi Corporation, Progmat ve Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation’ın da yer aldığı geniş bir konsorsiyumun iş birliğiyle yürütülüyor. Çalışma, farklı bankacılık gruplarının ortak stablecoin ihraç edebilme potansiyelini test edecek. Ajans, sistemin mevcut finansal düzenlemelere uygun biçimde “yasal ve doğru” bir şekilde işletilip işletilemeyeceğini doğrulamayı amaçlıyor.

Projenin Kasım 2025 itibarıyla başlayacağı ve süresiz şekilde devam edeceği belirtiliyor. Denemeden elde edilecek bulgular ve uyum raporları, ilerleyen dönemde FSA’nın resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu kapsamda elde edilecek deneyimler, Japonya’nın dijital finans ekosisteminde yeni standartlar oluşturabilir nitelikte görülüyor.

FSA’dan Yenilikçi Ödeme Ekosistemi İçin Yeni Dönem

Söz konusu çalışma, FSA’nın yeni kurduğu “Payment Innovation Project” (PIP) adlı özel inisiyatifin ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Ajans, PIP’i 2017’den bu yana fintech deneylerini destekleyen “FinTech Proof-of-Concept Hub” çatısı altında konumlandırdı. PIP, blockchain tabanlı ödeme çözümlerini hızlandırmayı ve kurumsal ağlarda dijital işlemleri daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Nikkei tarafından daha önce bildirilen ayrıntıların resmiyet kazanması, Japon finans sisteminde dijital dönüşüm sürecinin artık uygulama aşamasına geçtiğini gösteriyor. FSA’nın öncülüğünde ilerleyen bu ortak girişim, ülkenin ödeme altyapısında güvenli, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için yeni bir dönemi başlatabilir.