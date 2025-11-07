Ethereum (ETH)

Balinalar Altcoin Devi Ethereum’da Düşüşü Fırsata Çevirdi: 1.37 Milyar Dolar Gömdüler

Özet

  • Ethereum, 3.400 dolar desteğini kaybederek 3.331 dolara geriledi.
  • Ancak balinaların düşüşte 1.37 milyar dolarlık alımı teknik zayıflığa rağmen kurumsal ilginin sürdüğünü gösteriyor.
  • 3.247 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

En büyük altcoin Ethereum $3,461.96‘un (ETH) fiyatı son 24 saatte yüzde 3,3 düşerek 3.331 dolara geriledi ve 3.400 dolar desteğinin altına indi. Satış baskısına rağmen Blockchain içi veriler büyük yatırımcıların fiyattaki düşüşü fırsata çevirdiğini gösteriyor. Yaklaşık 1.37 milyar dolar değerinde toplam 394.682 adet ETH 3.247 ila 3.515 dolar aralığında balinalar tarafından toplandı. Balinaların bu alımları kısa vadeli teknik zayıflığın ortasında kurumsal düzeyde stratejik pozisyonlanmaya işaret ediyor.

İçindekiler
1 Ethereum’da Teknik Görünüm
2 Balina Aktivitesi ve Blockchain İçi Dinamikler

Ethereum’da Teknik Görünüm

ETH‘nin fiyatı, 3.415 dolar civarındaki geri çekilmenin ardından 3.400 dolar desteğini kaybederek aşağı yönlü ivmesini güçlendirdi. CoinMarketCap‘in verilerine göre fiyat hareketi daha düşük tepelerle tanımlanan düşüş trendinin teyit ederken, satışların en yoğun olduğu an 6 Kasım TSİ 18.00’de gerçekleşti. O dakikalarda işlem hacmi 539.742 adet ETH’ye çıktı ve 24 saatlik ortalamanın yüzde 145 üzerine çıktı. Hacimdeki sert artış bireysel yatırımcı satışlarından ziyade kurumsal ölçekli işlemlerin piyasayı yönlendirdiğini ortaya koydu.

Ethereum Fiyat Grafiği

Altcoin devi, işlem seansının son bölümünde 3.350 dolar direncini yeniden test etmeye çalışsa da başarılı olamadı. 3.920 dolardaki önceki tepeden gelen aşağı yönlü yapı, teknik açıdan bozulmuş görünümü koruyor.

Balina Aktivitesi ve Blockchain İçi Dinamikler

Satışların yoğunlaştığı ortamda dikkat çekici bir zıtlık yaşandı. Blockchain içi veriler büyük adreslerin 394.682 adet ETH topladığını ve bu alımların özellikle 3.247–3.515 dolar bandında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu tablo büyük oyuncuların geri çekilmeyi uzun vadeli bir giriş fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

Temel göstergelerde ise günlük aktif adres sayısı Ağustos ortasından bu yana yüzde 24 gerilemiş durumda. Buna karşın Ethereum ağının işlem kapasitesi saniyede 24.192 işleme ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Analistler 3.247 doların korunmasının kısa vadede fiyata denge getirebileceğini, 3.480 doların aşılması halinde ise satış baskısının zayıflayabileceğini değerlendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

