BITCOIN (BTC)

JPMorgan: Bitcoin, Altına Göre 68.000 Dolar İndirimli

Özet

  • JPMorgan, Bitcoin’in altına kıyasla volatilite uyumlu değerleme farkı nedeniyle önümüzdeki bir yıl içinde 170.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor.
  • Ekim ayındaki rekor tasfiyelerin ardından kaldıraçlı pozisyonların dengelendiği belirtildi.
  • Banka, kripto para piyasasında yeniden istikrar sinyalleri alındığını vurguladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Bankacılık devi JPMorgan’ın araştırma ekibi Bitcoin $102,560.82 için önümüzdeki altı ila on iki ayda 170.000 dolarlık yeni bir fiyat hedefi belirledi. Bankanın Araştırma Direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğinde hazırlanan ve The Block tarafından 6 Kasım’da paylaşılan rapor en büyük kripto paranın 103.000 dolar civarında işlem gördüğü dönemde yayımlandı. Tahmin Bitcoin ile özel sektör altın yatırımları arasındaki volatilite uyumlu değerleme karşılaştırmasına dayanıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin İçin Volatiliteye Dayalı Altın Karşılaştırması
2 “Kaldıraç Çözülmesi Büyük Ölçüde Tamamlandı”

Bitcoin İçin Volatiliteye Dayalı Altın Karşılaştırması

JPMorgan’ın raporuna göre Bitcoin’in mevcut piyasa değeri yaklaşık 2.1 trilyon dolar seviyesinde ve altınla uyumlu bir değerleme için bu rakamın yüzde 67 artması gerekiyor. Banka analistleri özel sektördeki yaklaşık 6.2 trilyon dolarlık altın yatırımına kıyasla Bitcoin’in hala önemli ölçüde indirimde olduğunu belirtti. Raporda Bitcoin’in şu anda altına göre volatilite ayarlı adil değerinin 68.000 dolar altında işlem gördüğü ifade edildi.

Analistler bu yöntemi mekanik bir egzersiz olarak tanımlarken altın fiyatlarındaki volatilitenin son dönemde artmasının Bitcoin’i risk-getiri açısından daha cazip hale getirdiğini vurguladı. Hesaplamalarda kullanılan volatilite oranı 1.8 seviyesinde. Bu da Bitcoin’in altına kıyasla yaklaşık 1.8 kat daha fazla risk sermayesi tükettiği anlamına geliyor.

“Kaldıraç Çözülmesi Büyük Ölçüde Tamamlandı”

Raporda, Ekim ayında yaşanan rekor tasfiyelerin ardından vadeli işlem piyasasındaki kaldıraç çözülmesinin büyük ölçüde tamamlandığı değerlendirmesi yer aldı. Süresiz vadeli işlemlerdeki açık pozisyon oranlarının tarihsel ortalamalara dönmesi JPMorgan ekibine göre piyasa dengelenmesinin başladığını gösteriyor.

Araştırma ekibi 3 Kasım’da yaşanan ikinci tasfiye dalgasının ardından vadeli işlemlerdeki kaldıraç çözülmesinin sona erdiği yönünde sinyaller alındığını not etti. Bu dönemde yatırımcı güvenini zedeleyen 120 milyon dolarlık Balancer hack iddiası dikkat çekmişti. CME vadeli işlemlerinde ise Ethereum $3,461.96 pozisyonlarının Bitcoin’e göre daha fazla tasfiye edildiği kaydedildi. Ayrıca Ekim ayı başındaki güçlü girişlerin aksine son haftalarda ETF’lerden sınırlı çıkışlar olduğu da vurgulandı.

Bitcoin için yeni 170.000 dolarlık hedef JPMorgan’ın Ekim’deki 165.000 dolar ve Ağustos’taki 126.000 dolarlık önceki projeksiyonlarının güncellenmesi demek. Banka, volatilite ayarlı değerlendirmeye göre Bitcoin’in hala güçlü bir yukarı potansiyele sahip olduğunu ekledi.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,47 düşüşle 101.892 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
