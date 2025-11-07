Ripple 2026 Planını Açıkladı: XRP İçin Tablo Son Derece Pozitif



XRP, 5 Kasım’da 2,09 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve bir miktar toparlanmayla yeniden 2,20 doların üzerine çıktı. Fiyat hareketi Ripple $2.32 CEO’su Brad Garlinghouse’un şirketin 2026 vizyonunu açıkladığı 2025 Swell Konferansı’nın ardından geldi. Garlinghouse, Ripple’ın kurumsal altyapıyı güçlendirme, net düzenlemeleri destekleme ve XRP merkezli büyümeyi sürdürme hedeflerini paylaştı.

Ripple 2026 Stratejisinde Altyapı ve Düzenlemeye Odaklanacak

Garlinghouse, Ripple’ın bu yıl 40 milyar dolar değerleme üzerinden 500 milyon dolarlık fon topladığını ve dört stratejik satın alma gerçekleştirdiğini hatırlattı. 2026’da önceliğin yeni satın almalara değil mevcut büyümenin güçlendirilmesine verileceğini belirtti. Ripple’ın planları arasında kripto para borsası kurmak yer almıyor. Şirketin odak noktası saklama hizmetleri, hazine yönetimi ve kurumsal likidite çözümleri sunmak.

CEO ayrıca küresel kripto para düzenlemelerini netleştirmeyi amaçlayan Crypto Market Structure Bill ve Clarity Yasa tasarılarını desteklediklerini söyledi. Bu yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte Ripple’ın ürün ve hizmetlerine yönelik kurumsal talebin artabileceğini vurguladı. Yeni duyurulan prime brokerage servisi de özellikle büyük yatırımcılar için erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

XRP’nin Ekosistemdeki Konumu ve Fiyat Beklentileri

Garlinghouse, XRP’nin Ripple ekosisteminin merkezinde yer aldığını ve artık güven, likidite ve kullanım alanlarının genişletilmesine odaklandıklarını ifade etti. Yasal belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte XRP’ye fon akışının yeniden hızlandığı gözleniyor. CEO, spot XRP ETF’inin onaylanmasının kurumsal ilgiyi tıpkı Ethereum $3,461.96’da olduğu gibi katlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Toplulukla doğrudan etkileşime geçen Garlinghouse, X platformundaki bir tartışmada “on XRP” ifadesinin “on XRPL”e göre kulağa daha samimi geldiğini belirterek toplulukla bağlarını güçlendirdi.

Analist CW kısa vadede XRP’de 2,55 dolar seviyesinde satış baskısının oluşabileceğine dikkat çekti. Analist güçlü taleple altcoin‘de yıl bitmeden yeni zirvelerin görülebileceğini de not etti.