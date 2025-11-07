RIPPLE (XRP)

Ripple 2026 Planını Açıkladı: XRP İçin Tablo Son Derece Pozitif

Özet

  • Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 2026 planlarını açıkladı.
  • Garlinghouse, büyümeyi konsolide etmeye, düzenleyici netliği desteklemeye ve XRP merkezli altyapıyı güçlendirmeye odaklanacaklarını açıkladı.
  • XRP fiyatı, Swell Konferansı sonrası kurumsal beklentilerle toparlandı.
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

XRP, 5 Kasım’da 2,09 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve bir miktar toparlanmayla yeniden 2,20 doların üzerine çıktı. Fiyat hareketi Ripple $2.32 CEO’su Brad Garlinghouse’un şirketin 2026 vizyonunu açıkladığı 2025 Swell Konferansı’nın ardından geldi. Garlinghouse, Ripple’ın kurumsal altyapıyı güçlendirme, net düzenlemeleri destekleme ve XRP merkezli büyümeyi sürdürme hedeflerini paylaştı.

İçindekiler
1 Ripple 2026 Stratejisinde Altyapı ve Düzenlemeye Odaklanacak
2 XRP’nin Ekosistemdeki Konumu ve Fiyat Beklentileri

Ripple 2026 Stratejisinde Altyapı ve Düzenlemeye Odaklanacak

Garlinghouse, Ripple’ın bu yıl 40 milyar dolar değerleme üzerinden 500 milyon dolarlık fon topladığını ve dört stratejik satın alma gerçekleştirdiğini hatırlattı. 2026’da önceliğin yeni satın almalara değil mevcut büyümenin güçlendirilmesine verileceğini belirtti. Ripple’ın planları arasında kripto para borsası kurmak yer almıyor. Şirketin odak noktası saklama hizmetleri, hazine yönetimi ve kurumsal likidite çözümleri sunmak.

CEO ayrıca küresel kripto para düzenlemelerini netleştirmeyi amaçlayan Crypto Market Structure Bill ve Clarity Yasa tasarılarını desteklediklerini söyledi. Bu yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte Ripple’ın ürün ve hizmetlerine yönelik kurumsal talebin artabileceğini vurguladı. Yeni duyurulan prime brokerage servisi de özellikle büyük yatırımcılar için erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

XRP’nin Ekosistemdeki Konumu ve Fiyat Beklentileri

Garlinghouse, XRP’nin Ripple ekosisteminin merkezinde yer aldığını ve artık güven, likidite ve kullanım alanlarının genişletilmesine odaklandıklarını ifade etti. Yasal belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte XRP’ye fon akışının yeniden hızlandığı gözleniyor. CEO, spot XRP ETF’inin onaylanmasının kurumsal ilgiyi tıpkı Ethereum $3,461.96’da olduğu gibi katlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Toplulukla doğrudan etkileşime geçen Garlinghouse, X platformundaki bir tartışmada “on XRP” ifadesinin “on XRPL”e göre kulağa daha samimi geldiğini belirterek toplulukla bağlarını güçlendirdi.

XRP Analizi

Analist CW kısa vadede XRP’de 2,55 dolar seviyesinde satış baskısının oluşabileceğine dikkat çekti. Analist güçlü taleple altcoin‘de yıl bitmeden yeni zirvelerin görülebileceğini de not etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler

XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?

Ripple Halka Arzı Ne Zaman? XRP Coin’i Nasıl Etkiler?

Japonya’da Üç Dev Bankadan Ortak Stablecoin Hamlesi

Ripple CEO’sunun 2026 Yol Haritası, Zengin Balinanın Yeni Devasa XRP Coin Pozisyonu

Chainlink’ten LINK Coin’e Güç Veren Girişim: Altcoin’de Nihai Hedef 20 Dolar mı?

SEI, PEPE, VET, ALGO ve AVAX Analizi: Ali Martinez’den 5 Altcoin İçin Teknik Yorum

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı JPMorgan: Bitcoin, Altına Göre 68.000 Dolar İndirimli
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Canavarından 150.000 Dolar Öngörüsü: “Artık Sistemin Bir Parçası”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?
RIPPLE (XRP)
Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?
BITCOIN (BTC)

Lost your password?