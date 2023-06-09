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Hong Kong Para Otoritesi (Hong Kong Monetary Authority), Cuma günü yayınlanan bir rapora göre perakende bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmaları için kolları sıvadı. Yapılacak çalışmalarda Hong Kong dolarının “e-HKD” olarak adlandırılan dijital bir versiyonuna ilişkin araştırmalar yürütülecek ve potansiyel bir CBDC adına pilot uygulamalar geliştirilecek.

Hong Kong Para Otoritesi’nden CBDC Raporu

Kripto para birimlerinin dünya çapında büyük bir benimsenme oranına ulaşmasıyla birlikte son dönemlerde CBDC’ler (merkez bankası dijital para birimi) de mali düzenleyici kurumların radarına girdi. Bu süreçte bazı ülkelerin mali düzenleyici kurumları kripto para birimlerine yönelik daha özgürlükçü bir politika benimserken bazı ülkeler ise daha sıkı önlemler alarak kripto para ekosistemine yönelik daha geniş bir düzenleyici çerçeve getirdi.CBDC‘ler de bu süreçte önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Öte yandan gün içerisinde yayınlanan bir rapora göre ise Hong Kong Para Otoritesi (Hong Kong Monetary Authority) CBDC çalışmaları ise kolları sıvadı. Potansiyel bir CBDC için teknik araştırmalar ve pilot uygulamalar yürütülecek.

Hong Kong Regülatörleri CBDC Çalışmaları İçin Kolları Sıvadı

Hong Kong Para Otoritesi, Cuma günü yayınladığı bir rapora göre perakende bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmaları için kolları sıvadı. Yapılacak çalışmalarda Hong Kong dolarının “e-HKD” olarak isimlendirilen dijital bir versiyonuna ilişkin araştırmalar yürütülecek ve potansiyel bir CBDC adına pilot uygulamalar geliştirilecek.

Hong Kong regülatörü, yayınladığı raporda kripto para düzenlemelerinin dikkate alınacağını, mevzuatlara uygun ve teknik olarak uygulanabilir çözümlerin araştırılacağını belirtti.