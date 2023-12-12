Ünlü Koleksiyon Üreticisi Funko’dan NFT Adımı: Disney İle İşbirliği Sağlandı

Kripto para piyasasında yaşanan ilginin gittikçe arttığı şu günlerde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre popüler kültür karakterlerine yönelik koleksiyon parçaları üreticisi Funko, dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri olan Disney ile işbirliği yaparak NFT kart paketlerini piyasaya sürdüğünü açıkladı ve Pop! figürlerini WAX blockchain ağında kullanıcıların beğenisine sundu.

Funko ve Disney İşbirliği

Funko Pop! koleksiyon ürünleri, küçük boyutları ve bobblehead figürleri ile bilinen fiziksel koleksiyon ürünleridir. Bu ürünlerin birçoğu koleksiyoncular tarafından dikkat çekiyor ve bazı figürler ikincil el piyasasında 100.000 dolara kadar alıcı buluyor.

Koleksiyon ürünleri Marvel, Star Wars, DC Comics ve diğer popüler kültür öğeleri gibi serilerin popüler karakterlerini koleksiyonerler ile buluşturuyor. Oyuncak üreticisi ayrıca genellikle farklı kıyafetler giyen ve benzersiz pozlar veren popüler kültürün ikonik figürlerini de piyasaya sürmesi ile tanınıyor.

Açıklanan bu işbirliği kapsamında Disney’in Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck ve diğer karakterlerini içeren yeni bir Funko Digital Pop! koleksiyon serisi kullanıcıların beğenisine sunuldu.. Dijital NFT kart paketleri 12 Aralık’ta saat 19:00’da piyasaya sürüldü. NFT’leri satın alanlar nadir bulunan bir fiziksel Funko Pop! figürüne sahip olma şansına da sahip olacaklar.

İşbirliğine Yönelik Önemli Açıklamalar

WAX’ın kurucu ortağı William Quigley, işbirliğine yönelik verdiği demeçte kripto alanındaki ayı piyasasına rağmen NFT teknolojisinin umut verici gelişmelere tanık olduğunu söyledi ve şu sözlere yer verdi:

“Dijital koleksiyon ürünlerini toplamak eğlenceli. Dijital paketleri açmak ve içindeki NFT’leri ortaya çıkarmak eğlenceli ve tüketiciler bu deneyimden keyif alır. Funko örneğinde dijital koleksiyon ürünlerini fiziksel koleksiyon ürünlerine bağlama becerisi bu keyfi daha da artırıyor.”

Yönetici, geleneksel şirketlerin Web3 alanından yararlanma eğiliminin devam edeceğine inandığını belirtti ve konuya yönelik sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı şirketler başlangıçta piyasadaki çöküşten ürkmüş olsalar da Funko tarafından sunulanlar gibi başarılı kullanım örneklerini gördükçe teknolojinin ve tüketici deneyiminin yararları onları geri getirecektir.”

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