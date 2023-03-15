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Akın Akın Geliyorlar! ABD’deki Banka Krizi Sonrası Ünlü Analistten Kritik Bitcoin Yorumu!

ABD'de patlak veren banka krizini Bitcoin'in (BTC) için bir fırsat olarak görenler var. Onlardan birisi de yakından takip edilen kripto para analisti ve InvestAnswers'ın anonim sunucusu.
14:05
15 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’de patlak veren banka krizini Bitcoin’in (BTC) için bir fırsat olarak görenler var. Onlardan birisi de yakından takip edilen kripto para analisti ve InvestAnswers’ın anonim sunucusu. Ünlü kripto para analisti, ABD’deki banka krizinin Bitcoin ile ilgilenen yatırımcılar için en iyi reklamlardan biri olduğunu iddia etti.

2008 – 2012 Küresel Ekonomik Krizini Yaşanlar Bitcoin’in En iyi Reklamcısı Oldu

Crypto Banter’a konuşan InvestAnswers’ın anonim sunucusu, insanların ABD‘deki banka krizinin derinleşebileceği korkusuyla akın akın Bitcoin’e yöneldiklerini para yatırdığını gördüğünü söyledi. Analist, banka krizinin tetiklediği 2008 – 2012 küresel ekonomik krizini yaşayanların Bitcoin’i servetlerini yatırmak için daha güvenli liman olarak gördüklerini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Bence olan bu şeyin bir sonucu olarak insanlar Bitcoin’e geliyor. Tek bildikleri Bitcoin. Diğer kripto paraları bilmiyorlar. Ancak itibari paraları için korkuyorlar, bu nedenle önce Bitcoin alıyorlar. Burada gördüğünüz şey bu. Uzun zamandır Bitcoin tutan insanlar var. Eğer 2008 – 2012’deki büyük küresek ekonomik krizi yaşayamayacak kadar genç olsalardı ne olduğunu bilmemeye devam ediyor olabilirlerdi. Bitcoin’in ne olduğunu bilen insanlar 2008’deki büyük küresel ekonomik krizinden bu yana en iyi reklamı yaptılar. Benim görüşüm bu. Ve bence insanlar akın akın geliyor. Dün tam da bunu yansıtan telefonlar aldım, yeni alıcılar yolda. Öte yandan BTC çok az bulunuyor ve kripto para borsalarında fazla miktarda yok.

BTC Fiyatındaki Son Durum

InvestAnswers’ın anonim sunucusunun da değindiği gibi, en büyük kripto para Bitcoin, ABD’deki bankaların peş peşe iflas etmesinin ardından dikkat çeken bir yükseliş yaparak tüm dünyanın dikkatini çekti. Geçen hafta 19 bin dolar seviyelerine kadar inen BTC fiyatı 14 Mart’ta 26 bin doları aştı. 26 bin doların aşılmasını sağlayan yükselişin ardından bir miktar geri çekilen Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,37 yükselişle 24 bin 671 dolardan işlem görüyor.

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