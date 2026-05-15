Bitcoin ve Dogecoin 200 günlük ortalamada sıkıştı

Mayıs 2026 ortasına gelindiğinde, kripto para piyasasının en büyük iki isminde dikkat çeken bir teknik sıkışıklık oluştu. Hem Bitcoin hem de Dogecoin, TradingView grafiğinde günlük bazda 200 günlük hareketli ortalamaya aynı anda takıldı. Özellikle Dogecoin’in fiyat hareketlerinin tamamen Bitcoin ile aynı doğrultuda ilerlediği görülüyor ve bu durum onu diğer altcoinlerden bile daha bağımlı kılıyor.

Teknik engel güç kaybettiriyor

Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalama noktası 82.000 dolar seviyesinde bulunuyor ve son günlerde bu direnci aşmakta zorlanıyor. Dogecoin ise benzer şekilde 0,123 dolar direncinin hemen altında hareket ediyor. İki kripto varlığın piyasa değeri ve fon akışı açısından büyük farklar taşımasına rağmen, grafiklerde benzer şekilde ağır bir direnç altında kalmaları dikkat çekiyor.

Dogecoin’in piyasa değeri 17,6 milyar dolar ile Bitcoin’in 1,612 trilyon dolarlık büyüklüğünün yaklaşık yüzde 1,1’i kadar. Ayrıca, Bitcoin nisan ayında 1,97 milyar dolarlık ETF girişiyle kurumsal yatırımcıların ilgi odağında yer alırken, mayısın ilk yarısında ek 542,6 milyon dolar daha çekti. Buna karşın Dogecoin’in aynı dönemde çektiği fon miktarı yalnızca 3,28 milyon dolar olarak açıklandı.

Kurumsal ilgi ve spekülasyonun etkisi

Bitcoin güçlü kurumsal likiditeyle yoluna devam etse de Dogecoin’in dinamiği daha çok spekülatif haber akışına bağlı. Özellikle, sosyal medya platformu X üzerinde Dogecoin’in resmi ödeme aracı olarak entegre edilmesi ihtimali, fiyat hareketlerinde öne çıkan bir unsur. Elon Musk’ın DOGE’yi X altyapısına dahil etme ihtimali halen piyasada güçlü bir beklenti oluşturuyor ve uzmanlar, böyle bir adım gelirse Dogecoin’in Bitcoin’e olan bağımlılığını kırıp kendi yukarı yönlü ivmesini yakalayabileceğini belirtiyor.

Aradaki piyasa değeri ve fon miktarı uçurumu özellikle grafiklerde geçerliliğini yitiriyor. Satıcılar her iki varlıkta da 200 günlük ortalama seviyelerinde benzer bir direnç gösteriyor ve bu seviye kısa vadede geçilmedikçe sıkışıklık devam ediyor.

Kritik seviyeler ve fiyat yönü

TradingView’in hacim profili verilerine bakıldığında; Bitcoin için 82.500 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa 86.000 ile 90.000 dolar aralığında güçlü yükseliş hedefleri beliriyor. Aksi durumda 75.000 ve 73.000 dolar seviyeleri ilk güçlü destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Dogecoin tarafında ise 0,123 ila 0,126 dolar aralığının yukarı yönde kırılması 0,14 ve 0,15 dolar seviyelerine yeni atakların tetiklenmesine yol açabilir. Ancak yukarı yönlü hareket gelmezse alt destek noktaları 0,110 ve 0,109 dolar olarak dikkat çekiyor.

Piyasanın teknik sıkışıklığının devam ettiği bu dönemde, yatırımcıların 200 günlük hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışları beklemesi öneriliyor. Bitcoin kendi baskısını aşmadıkça, Dogecoin’in fiyatında anlamlı bir bağımsızlık yakalaması mümkün olmuyor.

Analistler, iki kripto varlıkta da en güçlü toparlanmanın, senkronize hacimli çıkışlara ve özellikle 200 günlük ortalamaların üzerinde günlük mum kapanışlarına bağlı olduğunun altını çiziyorlar.