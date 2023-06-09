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Bitcoin fiyatı bir süredir sabit kalmaya çalışsa da altcoinlerde satışlar devam ediyor. Özellikle SEC’in hedef aldıkları. 2023 diplerini tazeleyen veya dip bölgelere yaklaşan altcoinler daha fazla kaybın başlaması ihtimaliyle karşı karşıya. Yatırımcılar endişeli ve SEC davasının ABD Adalet Bakanlığı tarafından devam ettirilmesinden endişe ediliyor.

Dogecoin (DOGE)

Haftaya çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra, Dogecoin (DOGE) fiyatı Salı günü hızla 0,072 doları geri aldı. Fakat bu uzun sürmedi devam eden FUD fiyatı bir kez daha 0,065 dolara itiyor. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük memecoin’i olan Dogecoin (DOGE), SEC’in büyük borsalara karşı açtığı davanın medyada yaydığı FUD’dan büyük ölçüde etkilendi. On-chain veriler Dogecoin topluluğunun uzun vadeli yatırımcılarının sağlam kaldığını gösteriyor.

Dogecoin’in sosyal duyarlılığı da negatifte. Santiment’in Sosyal Hacim metriği, Twitter ve diğer ilgili kripto medya kanallarında bir projeden kaç kez bahsedildiğini izleyerek piyasa duyarlılığını takip eder. Aşağıdaki grafik, DOGE Sosyal Hacminin 5 Haziran ile 9 Haziran arasında 8219’dan 2308’e nasıl %72 düştüğünü göstermektedir.

Sosyal Hacim eğilimleri yukarıda görüldüğü gibi önemli ölçüde düştüğünde, birçok paydaşın şu anda varlığı göz ardı ettiğine de işaret eder.

Dogecoin (DOGE) Dipte Mi?

Tecrübeli yatırımcılar dipten alım yapmak için genellikle piyasa duyarlılığı yeni bir dip seviyeye ulaştığında devreye girmeye çalışır. Yükseliş eğilimli yatırımcılar bunu DOGE fiyatlarındaki düşüşün bir dönüm noktasına ulaştığına dair bir sinyal olarak yorumlayabilir. Eğer öyle olursa önümüzdeki günlerde talepte artış görmeliyiz. Ancak FUD’ın bunu bastırması da olasıdır.

Kısa vadeli yatırımcılara baktığımızda bunların çoğunlukla satış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki Santiment grafiği, Pazartesi günkü büyük satışların %8’lik bir DOGE fiyat düşüşünü tetiklemesine rağmen, Dogecoin ekosistemindeki Ortalama Coin Yaşının aslında artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Özellikle, 1 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasında DOGE Coin Yaşı 54.317’den 57.219’a yükselerek %5 artış göstermiştir

Fiyatlar 0,068 dolar seviyesindeyken, Dogecoin sahipleri büyük kayıplar yaşamamak için muhtemelen satış yapmaktan kaçınacaktır. Santiment’in Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) verilerinden elde edilen tahminlere göre 0,08 dolara toparlanma daha makul görünüyor.

Diğer taraftan SEC sürecini DOGE topluluğu lehine çevirebilir. Madenciliği yapılabilen DOGE diğer altcoinlerin çoğundan farklı olarak menkul kıymet sınıflandırmasına girmeyebilir.