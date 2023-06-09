Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Veriler Açık! Dogecoin (DOGE) Dipte Mi? DOGE Ne Zaman Yükselir?

Özet

  • SEC korkusu kripto paralarda satışları hızlandırdı ve altcoinler yeni diplere koşuyor.
  • Uzun vadeli DOGE yatırımcıları şimdilik büyük satışlar yapmıyor.
  • Dogecoin (DOGE) tıpkı Bitcoin gibi menkul kıymet tanımı dışında kalabilir.
22:32
9 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı bir süredir sabit kalmaya çalışsa da altcoinlerde satışlar devam ediyor. Özellikle SEC’in hedef aldıkları. 2023 diplerini tazeleyen veya dip bölgelere yaklaşan altcoinler daha fazla kaybın başlaması ihtimaliyle karşı karşıya. Yatırımcılar endişeli ve SEC davasının ABD Adalet Bakanlığı tarafından devam ettirilmesinden endişe ediliyor.

Dogecoin (DOGE)

Haftaya çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra, Dogecoin (DOGE) fiyatı Salı günü hızla 0,072 doları geri aldı. Fakat bu uzun sürmedi devam eden FUD fiyatı bir kez daha 0,065 dolara itiyor. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük memecoin’i olan Dogecoin (DOGE), SEC’in büyük borsalara karşı açtığı davanın medyada yaydığı FUD’dan büyük ölçüde etkilendi. On-chain veriler Dogecoin topluluğunun uzun vadeli yatırımcılarının sağlam kaldığını gösteriyor.

Dogecoin’in sosyal duyarlılığı da negatifte. Santiment’in Sosyal Hacim metriği, Twitter ve diğer ilgili kripto medya kanallarında bir projeden kaç kez bahsedildiğini izleyerek piyasa duyarlılığını takip eder. Aşağıdaki grafik, DOGE Sosyal Hacminin 5 Haziran ile 9 Haziran arasında 8219’dan 2308’e nasıl %72 düştüğünü göstermektedir.

Sosyal Hacim eğilimleri yukarıda görüldüğü gibi önemli ölçüde düştüğünde, birçok paydaşın şu anda varlığı göz ardı ettiğine de işaret eder.

Dogecoin (DOGE) Dipte Mi?

Tecrübeli yatırımcılar dipten alım yapmak için genellikle piyasa duyarlılığı yeni bir dip seviyeye ulaştığında devreye girmeye çalışır. Yükseliş eğilimli yatırımcılar bunu DOGE fiyatlarındaki düşüşün bir dönüm noktasına ulaştığına dair bir sinyal olarak yorumlayabilir. Eğer öyle olursa önümüzdeki günlerde talepte artış görmeliyiz. Ancak FUD’ın bunu bastırması da olasıdır.

Kısa vadeli yatırımcılara baktığımızda bunların çoğunlukla satış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki Santiment grafiği, Pazartesi günkü büyük satışların %8’lik bir DOGE fiyat düşüşünü tetiklemesine rağmen, Dogecoin ekosistemindeki Ortalama Coin Yaşının aslında artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Özellikle, 1 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasında DOGE Coin Yaşı 54.317’den 57.219’a yükselerek %5 artış göstermiştir

Fiyatlar 0,068 dolar seviyesindeyken, Dogecoin sahipleri büyük kayıplar yaşamamak için muhtemelen satış yapmaktan kaçınacaktır. Santiment’in Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) verilerinden elde edilen tahminlere göre 0,08 dolara toparlanma daha makul görünüyor.

Diğer taraftan SEC sürecini DOGE topluluğu lehine çevirebilir. Madenciliği yapılabilen DOGE diğer altcoinlerin çoğundan farklı olarak menkul kıymet sınıflandırmasına girmeyebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
İlgili Yazılar
Güncel Hedef Kaç Dolar? XRP, ADA ve Dogecoin Yorum!
Güncel Hedef Kaç Dolar? XRP, ADA ve Dogecoin Yorum!
Memecoin Denilince Tüm Ekosistem Gözünü Bu Altcoin’e Çeviriyor! Peki Yükselmesi Mümkün Mü?
Memecoin Denilince Tüm Ekosistem Gözünü Bu Altcoin’e Çeviriyor! Peki Yükselmesi Mümkün Mü?
Dogecoin Yükselişe Göz Mü Kırpıyor? Fiyat Yükselişi İçin Kritik Bölge Neresi?
Dogecoin Yükselişe Göz Mü Kırpıyor? Fiyat Yükselişi İçin Kritik Bölge Neresi?
Binance Cephesinden Heyecan Verici Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve Litecoin (LTC) Sonuçları!
Binance Cephesinden Heyecan Verici Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve Litecoin (LTC) Sonuçları!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) İçin Son Durum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) İçin Son Durum!
Meme Coin’lerin Lideri Dogecoin’de Son Durum! Fiyat Yükselişi Mümkün Mü?
Meme Coin’lerin Lideri Dogecoin’de Son Durum! Fiyat Yükselişi Mümkün Mü?
SICAK GELİŞME: Elon Musk’a Karşı Açılan Davada Dogecoin (DOGE) Suçlaması!
SICAK GELİŞME: Elon Musk’a Karşı Açılan Davada Dogecoin (DOGE) Suçlaması!
İlk 10’daki Altcoin İçin Boğa Sinyali Yükseliş Diyor!
İlk 10’daki Altcoin İçin Boğa Sinyali Yükseliş Diyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023