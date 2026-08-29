Bitwise’ın Solana ETF’si 1 milyar doları aşarak rekor kırdı

Bitwise’ın Solana staking ETF’si BSOL, yönetilen varlıklarda 1 milyar dolar eşiğini aşan ilk Solana odaklı borsa yatırım fonu oldu. Fon, piyasaya sürülmesinden bir yıldan kısa süre sonra bu seviyeye ulaşırken, Solana ekosistemine yönelik kurumsal ilginin de belirgin biçimde arttığı görüldü.

ETF talebi ve işlem hacmi büyüdü

BSOL cuma günü 126 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı ve günlük bazda şimdiye kadarki en güçlü performansını kaydetti. Son rekor öncesindeki yedi işlem gününde toplam hacim 500 milyon doları geçti. Fonun art arda yedi seansta net giriş almasıyla birlikte Solana ürünlerine yönelen toplam ETF girişi yaklaşık 1,26 milyar dolara çıktı.

Bu tutar, SOL’un mevcut piyasa değerinin yaklaşık %2,2’sine karşılık geliyor. Veriler, borsada işlem gören ürünler üzerinden oluşan talebin, dayanak varlığın piyasasında daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto varlıklara kurumsal erişimin genişlemesi de bu tabloyu destekliyor.

Bitwise’ın Solana staking ETF’si BSOL, yönetilen varlıklarda 1 milyar dolar sınırını aşan ilk Solana odaklı fon olarak öne çıktı.

Kurumsal alımlar yalnızca ETF tarafıyla sınırlı kalmadı. DeFi Dev Corp yaklaşık 1,86 milyon dolar karşılığında 19 bin SOL daha satın aldı. Böylece şirketin toplam varlığı yaklaşık 2,33 milyon SOL’a yükseldi. Verilen rakamlara göre bu pozisyonun değeri yaklaşık 182 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Vadeli işlemler fiyat hareketini hızlandırdı

ETF tarafındaki hareketlilik, SOL fiyatındaki güçlü yükselişle aynı döneme denk geldi. SOL son bir haftada yaklaşık %19 değer kazandı. Ancak yükselişin ardından satış baskısı da ortaya çıktı. Son verilerde SOL 103,43 dolardan işlem görürken, 24 saatlik kayıp %2,25 oldu. Piyasa değeri de %2,23 düşüşle 60,42 milyar dolara geriledi.

Vadeli işlem piyasasında ise daha çarpıcı bir hareket izlendi. Vadeli işlem hacmi yaklaşık 14,6 milyar dolara ulaşırken, spot piyasa hacmi 1,7 milyar dolar civarında kaldı. Bu fark, kaldıraçlı pozisyonların SOL’daki son fiyat hareketini belirgin şekilde büyüttüğünü gösteriyor. Günlük toplam hacim %16,15 gerileyerek 4,94 milyar dolara inse de piyasa faaliyeti yüksek seyrini korudu.

Teknik görünüm ve kritik seviyelerin yakından izlenmesi, bu tür sert hareketlerde yatırımcı davranışını doğrudan etkileyebiliyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Arz görünümünde yeni dönem başladı

Piyasanın izlediği bir diğer başlık ise Solana’nın para politikası oldu. Ağ doğrulayıcıları, enflasyonun düşüş hızını artıran öneriyi kabul etti. Solana’nın yeni zincir üstü yönetişim sistemi altında kabul edilen ilk teklif olan SGP 0002, yıllık dezenflasyon oranını %15’ten %30’a çıkardı. Buna karşın ağın uzun vadeli enflasyon hedefi %1,5 olarak kaldı.

Oylamada teklif %67 destek alırken, karşı oy oranı %25,16, çekimser oy oranı ise %7,84 oldu.

Katılım oranı uygun stake miktarının %60,7’sine ulaştı. Yeni takvimle birlikte Solana’nın nihai %1,5 enflasyon oranına çok daha erken ulaşması bekleniyor. Solana Compass, önceki takvimde yaklaşık 5,7 yıl olarak hesaplanan sürenin 2,8 yıla kadar inebileceğini öngörüyor.

Revize edilen plan, dolaşıma girecek yeni SOL miktarını da azaltacak. Tahminlere göre önümüzdeki altı yılda yaklaşık 18,9 milyon daha az SOL ihraç edilebilir. Bu değişiklik mevcut yatırımcılar açısından zaman içinde seyrelmeyi sınırlayabilir. Buna karşılık doğrulayıcılar ve stake eden yatırımcılar için ödüllerin düşmesi de gündeme gelecek.