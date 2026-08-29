FED’in yeni duruşu Bitcoin ve kripto paralar için ne anlama geliyor? Detaylı analiz

ABD’de para ve borçlanma politikasında yeni bir iş bölümünün şekillenebileceğine yönelik değerlendirmeler güçleniyor. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da dün akşam enflasyona karşı şahin mesajlar vermesi, Hazine Bakanı Scott Bessent’in ise uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımları, iki kurumun farklı kanallardan piyasayı dengelemeye çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Bu tablo, faiz ve likidite koşullarına duyarlı Bitcoin ve kripto para piyasası açısından da yakından izleniyor. Fed’in yeniden faiz artırımına yönelmesi kısa vadede riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilecek bir gelişme olarak öne çıkarken, para politikasında öngörülebilirliğin artması ve tahvil piyasasındaki likidite sorunlarının azalması orta vadede daha dengeli bir piyasa ortamı yaratabilir.

Warsh’tan Enflasyona Karşı Şahin Mesaj

Warsh, 28 Ağustos’taki Jackson Hole konuşmasında yüzde 2’lik enflasyon hedefinin “kesin ve sabit” olduğunu söyledi. Kısa vadeli faiz oranlarının Fed’in temel politika aracı olduğunu belirten Warsh, temel enflasyonun açık ve hızlı biçimde hedefe yöneldiğine dair güven oluşmadığı sürece daha fazla adım gerekebileceğini ifade etti.

CICC de konuşmayı şahin olarak değerlendirdi. Kuruma göre güçlü ekonomi, istikrarlı istihdam ve gevşek finansal koşullar nedeniyle mevcut riskler daha çok enflasyon tarafında yoğunlaşıyor.

Warsh’ın paylaştığı verilere göre PCE fiyat endeksi son 12 ayda yüzde 3,7 artarken, altı aylık yıllıklandırılmış artış yüzde 4’ün biraz üzerinde gerçekleşti. Yaz aylarındaki daha olumlu verilerin ise temel enflasyon eğiliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etmediğini söyledi.

Buna karşılık yüzde 4,1 seviyesindeki işsizlik oranının tam istihdamla uyumlu olduğunu belirten Warsh, genel finansal koşulların da kısıtlayıcı olmadığını savundu.

Faiz Artışı Beklentisi Güçlendi

Konuşmanın ardından ABD iki yıllık tahvil faizi uzun vadeli tahvillere kıyasla daha sert yükseldi. Piyasaların 15-16 Eylül FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına verdiği olasılık da yüzde 35’ten yüzde 57-60 aralığına çıktı.

Bu değişim Bitcoin ve kripto para piyasası açısından kısa vadede önemli bir risk oluşturuyor. Daha yüksek faiz beklentisi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını azaltabileceği için kripto paralarda volatiliteyi artırabilir. Özellikle Fed’in eylül toplantısında gerçekten faiz artırıp artırmayacağı ve sonraki döneme ilişkin vereceği mesajlar piyasanın yönü açısından belirleyici olabilir.

Bununla birlikte CICC, faiz artışı ihtimalinin yükselmesinin piyasalar açısından tamamen olumsuz değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Kuruma göre mevcut piyasalarda likiditeden çok politika disiplini ve öngörülebilirlik eksikliği bulunuyor. Enflasyonun zamanında kontrol altına alınması ve Fed’in güvenilirliğinin güçlenmesi orta vadede daha istikrarlı piyasa koşulları yaratabilir.

Hazine Uzun Vadeli Tahvil Piyasasına Müdahale Ediyor

Fed kısa vadeli faizlere odaklanırken ABD Hazinesi uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya çalışıyor. Hazine Bakanlığı, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde likidite destekli geri alımların büyüklüğünü operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını açıklamıştı.

Bessent, özellikle 30 yıllık tahvil piyasasındaki likiditenin zayıf olduğunu ve faizlerin temel ekonomik koşulları tam olarak yansıtmadığını söyledi. Ayrıca Fed’in bilançosunu küçültmesi halinde Hazine’nin ihraç politikasını buna göre ayarlayabileceğini belirtti.

Bu yaklaşım, Fed’in bilanço küçültmesinden kaynaklanabilecek uzun vadeli tahvil arzı baskısının Hazine tarafından geri alımlar veya daha düşük uzun vadeli ihraçlarla dengelenebileceği anlamına geliyor.

Fed Kısa Vadeyi, Hazine Uzun Vadeyi mi Yönetecek?

Piyasalarda öne çıkan temel yorum, Fed ile Hazine arasında fiili bir görev paylaşımı oluşabileceği yönünde.

Buna göre Fed kısa vadeli faizler üzerinden enflasyonu ve enflasyon beklentilerini kontrol etmeye çalışırken, Hazine uzun vadeli tahvil geri alımları ve ihraç politikasıyla piyasa likiditesini ve arz baskısını yönetebilir.

Bitcoin açısından bu ikili yapı iki yönlü bir etki yaratabilir. Fed’in daha sıkı faiz politikası kısa vadede risk iştahını sınırlayabilir. Buna karşılık Hazine’nin tahvil piyasasındaki likidite sorunlarını azaltması ve finansal koşullarda ani bozulmaların önüne geçmesi, kripto piyasasının da içinde bulunduğu riskli varlıklar açısından dengeleyici bir unsur olabilir.

İki kurum arasında bu yönde resmi bir anlaşma bulunmuyor. Ancak Warsh’ın daha önce gündeme getirdiği “Hazine-Fed anlaşması” fikri, bilanço politikası ile Hazine’nin borçlanma planlarının daha uyumlu hale getirilebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kısa vadede kripto para piyasasının önündeki temel risk, faiz artışı ihtimalinin yeniden güçlenmesi. Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya yeni bir artırıma gitmesi, Bitcoin dahil riskli varlıklara yönelen sermaye üzerinde baskı yaratabilir.

Bununla birlikte mevcut tablo yalnızca faizlerden oluşmuyor. CICC’nin de dikkat çektiği üzere piyasalarda likidite sıkıntısından çok politika disiplini ve öngörülebilirlik sorunu öne çıkıyor. Fed’in enflasyon konusunda daha net bir çerçeve ortaya koyması, Hazine’nin ise uzun vadeli tahvil piyasasındaki likidite sorunlarını azaltmaya çalışması orta vadede belirsizliği düşürebilir.

Bu nedenle Bitcoin açısından kısa vadede Fed’in şahinliği, orta vadede ise enflasyonun kontrol altına alınıp alınamayacağı ve finansal sistemde likiditenin korunup korunamayacağı daha belirleyici olacak.

Gözler Eylül Toplantısında

Piyasaların önündeki en önemli gelişme 15-16 Eylül FOMC toplantısı olacak. Warsh faiz artışı sözü vermese de enflasyonun yeterince gerilememesi halinde Fed’in yeniden sıkılaşabileceğine yönelik beklentileri belirgin biçimde artırdı.

Aynı dönemde Hazine’nin genişletilmiş tahvil geri alımlarının piyasa likiditesini ne ölçüde iyileştirdiği de takip edilecek.

Fed’in enflasyonu kontrol altına alırken Hazine’nin uzun vadeli tahvil piyasasındaki baskıyı azaltabilmesi halinde daha öngörülebilir bir finansal ortam oluşabilir. Ancak faizlerin yükselmeye devam etmesi ve sıkı para politikasının uzaması halinde Bitcoin ve kripto para piyasası üzerindeki kısa vadeli baskının devam etmesi beklenebilir.