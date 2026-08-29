XRP, eylülde sürebilecek yükseliş için kritik senato oylamasını bekliyor

XRP, 1,41 dolar civarında tutunurken ağustosu %35 artışla kapattı. Son yıllardaki performans, sonbaharın başlangıcının zayıf geçtiği yönündeki yaygın algıya karşın, XRP için eylül ayının görece güçlü bir döneme işaret ettiğini gösteriyor.

Eylül performansı dikkat çekiyor

Veriler, XRP’nin son dört yılda eylül ayını artıda tamamladığını ortaya koyuyor. Bu dönemde sırasıyla %46,2, %0,42, %7,98 ve %2,49 oranında yükseliş kaydedildi. Varlığın tüm geçmişindeki medyan eylül getirisi de %0,42 seviyesinde bulunuyor.

Yaz sonuna doğru biriken fiyat ivmesi, XRP’nin 2026 Eylülünde de bu seriyi sürdürme olasılığını güçlendiriyor. Yılın ilk yarısındaki sert geri çekilmenin ardından üçüncü çeyrekte görülen toparlanma, piyasa yönünde belirgin bir değişime işaret ediyor.

XRP, yılın ilk yarısındaki uzun düşüşün ardından üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma sergiledi ve ağustos sonu itibarıyla toplam getiri %37’ye ulaştı.

Senato oylaması öne çıkıyor

Bu sonbaharda piyasanın odağında 15 Eylül 2026’da yapılması planlanan ABD Senatosu nihai Clarity Act oylaması yer alıyor. Tasarının kabul edilmesi halinde XRP’nin federal düzeyde emtia statüsünün netleşeceği ve kalan düzenleyici belirsizliklerin önemli ölçüde azalacağı değerlendiriliyor.

Beklentiler, yılın ilk yarısındaki kayıpların ardından yön değişimini destekledi. XRP, ilk çeyrekte %27,1, ikinci çeyrekte ise %22,4 gerilemişti. Buna karşın üçüncü çeyrekte ağustos sonu itibarıyla toplam getiri %37 oldu. Bu oran, tarihsel çeyreklik medyan getiri olan %27,9’un üzerine çıktı.

Dönem Getiri 2026 1. çeyrek %27,1 düşüş 2026 2. çeyrek %22,4 düşüş 2026 3. çeyrek, ağustos sonu %37 yükseliş Tarihsel çeyreklik medyan %27,9

Fon akışı ve ağ etkinliği destek veriyor

Temel göstergeler de fiyat hareketine destek veriyor. Spot XRP ETF’leri ağustosta 127,34 milyon dolar net giriş gördü. Böylece kümülatif net giriş 1,64 milyar dolara, yönetilen net varlıklar ise 1,49 milyar dolara ulaştı.

XRP Ledger ağında da hareketlilik yüksek seyrini korudu. Ağ, bu hafta 5 milyar işlem eşiğini aştı. Geliştiriciler ayrıca XRPL Lending Protocol V1.1 için bir güvenlik denetimi başlattı. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödeme ve varlık transferleri için kullanılıyor.

Mini sözlük: Clarity Act, dijital varlıkların hangi düzenleyici çerçevede değerlendirileceğini netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısıdır. XRPL Lending Protocol ise XRP Ledger üzerinde borç verme ve borç alma işlemlerine yönelik geliştirilen bir protokoldür.

Spot XRP ETF’lerinde ağustosta 127,34 milyon dolarlık net giriş kaydedilirken, kümülatif net giriş 1,64 milyar dolara yükseldi.

Dördüncü çeyrek beklentisi güçlendi

Teknik toparlanmanın 15 Eylüldeki senato kararıyla aynı yöne işaret etmesi halinde, XRP’nin son dört yıldaki olumlu eylül serisini uzatabileceği düşünülüyor. Aylık kapanışın güçlü gelmesi durumunda gözler dördüncü çeyreğe çevrilebilir. Tarihsel olarak bu dönem, ortalama %133,3 getiriyle XRP’nin en güçlü çeyreği olarak öne çıkıyor.