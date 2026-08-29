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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da zayıf spot talep, kısa vadeli baskıyı artırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu'da negatif spot akış, kısa vadeli baskıyı artırdı.
  • 📉 Yedi kısa dönem verisi, $SHIB spot piyasasında çıkan sermayenin ağır bastığını gösterdi.
  • 🧭 Alıcılar için 0.0000055 dolar ve 0.0000057 ile 0.0000058 dolar bandı izleniyor.
  • 📌 0.0000050 dolar desteği kırılırsa düzeltme 0.0000047 dolara uzayabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, son toparlanma denemesinin ardından yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. SHIB fiyatı 0.00000532 dolar civarında işlem görürken, kısa vadeli spot akış verileri alıcıların kontrolü korumakta zorlandığına işaret ediyor. Ölçülen sekiz kısa dönemden yedisinde net girişin eksi bölgede kalması, piyasadan çıkan sermayenin girenden fazla olduğunu gösteriyor.

İçindekiler
1 Spot akış verileri satış baskısına işaret ediyor
2 Grafik görünümünde direnç öne çıkıyor
3 İzlenen seviyeler netleşti

Spot akış verileri satış baskısına işaret ediyor

Beş dakikalık periyotta net akış eksi 11.460 dolar olarak hesaplandı. Bu tablo, 15 dakikada eksi 29.970 dolar ve 30 dakikada eksi 89.170 dolarla daha da belirginleşti. Bir saatlik dönemdeki açık ise 49.130 dolara ulaştı. Daha geniş zaman aralıklarında da benzer bir görünüm öne çıktı.

Dört saatlik net akış eksi 75.850 dolar, sekiz saatlik veri ise eksi 50.970 dolar seviyesinde bulundu. Yalnızca 12 saatlik periyot yaklaşık 25.430 dolarlık sınırlı bir pozitif giriş üretti. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve özellikle topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Yedi kısa vadeli dönemde görülen negatif net giriş, SHIB spot piyasalarında çıkan sermayenin girenden fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Negatif net giriş tek başına fiyatın mutlaka düşeceği anlamına gelmiyor. Buna karşın, farklı zaman dilimlerinde aynı yönün korunması, SHIB’deki son sert yükselişin ardından anlık talebin zayıfladığına dair önemli bir sinyal veriyor.

Grafik görünümünde direnç öne çıkıyor

Fiyat hareketi de bu tabloyu destekliyor. SHIB kısa süre önce 0.0000044 dolar civarından yükselerek 0.0000062 dolara kadar çıktı, ancak bu atak kalıcı olamadı ve satıcılar fiyatı hızla aşağı çekti. En belirgin teknik engel, şu anda 0.00000572 dolar seviyesinde bulunan uzun vadeli hareketli ortalama olarak öne çıkıyor.

Token, 0.00000532 dolar civarında daha kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. İlk önemli destek kümesi 0.00000497 ile 0.00000499 dolar aralığında yer alırken, bir başka hareketli ortalama 0.00000468 dolar yakınında destek sunuyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat0.00000532 dolar
Yakın direnç0.00000572 dolar
İlk destek bölgesi0.00000497 ile 0.00000499 dolar
Alt destek0.00000468 dolar

İzlenen seviyeler netleşti

Bu görünüm, son kırılma yapısının zayıfladığını ancak tamamen geçersiz hale gelmediğini gösteriyor. Göreli güç endeksi de aşırı alım bölgesinden geri çekildi. RSI göstergesinin 58 civarında bulunması, SHIB için her iki yönde de hareket alanı kaldığına işaret ediyor.

Alıcıların kısa vadede 0.0000055 doları geri alması ve ardından 0.0000057 ile 0.0000058 dolar bandını aşması gerekiyor.

Bu seviyelerin yeniden kazanılması halinde 0.0000062 dolardaki son tepe yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık negatif spot akışın sürmesi ve 0.0000050 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda düzeltme 0.0000047 dolara kadar uzayabilir. Mevcut veriler, önceki yükselişin hemen devamından çok yatay seyir ya da kısa vadede baskının sürmesi olasılığını öne çıkarıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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