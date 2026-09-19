SEC, tokenleştirilmiş hisse işlemleri için 5 yıllık muafiyet açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 17 Eylül’de açıkladığı beş yıllık “İnovasyon Muafiyeti” ile belirli şartları karşılayan Tokenleştirilmiş Menkul Kıymet Platformları’na sınırlı kapsamda yeni bir alan açtı. Düzenleme, uygun platformların tokenleştirilmiş Ulusal Piyasa Sistemi hisselerini izinli otomatik piyasa yapıcılar ve likidite havuzları üzerinden işlemeye açabilmesine imkan tanıyor.

CLARITY Act sonrası dar kapsamlı adım

SEC’in bu adımı, ABD Senatosu’nun 15 Eylül’de CLARITY Act’i ilerletememesinden iki gün sonra geldi. Usul oylaması 50’ye karşı 49 sonuçlandı ve tasarı, ilerleme için gereken 60 oya ulaşamadı. Böylece dijital varlık piyasasının yapısına ilişkin daha geniş kapsamlı düzenleme süreci şimdilik durmuş oldu.

SEC Başkanı Paul Atkins, girişimin amacını ABD sermaye piyasalarını dijital çağa taşımak ve tokenleştirilmiş NMS hisselerinin izinli bir ortamda işlem görmesini sağlamak olarak çerçevelendirdi.

Komisyonun yaklaşımı kapsamlı bir kripto çerçevesi kurmuyor. Bunun yerine SEC, mevcut yetkilerini kullanarak blokzincir tabanlı menkul kıymet işlemlerinin belirli bir türü için tanımlı ve geçici bir yol oluşturdu. Paul Atkins, SEC’in başkanı olarak bu sürecin yatırımcı korumalarını gözeterek dijital piyasa altyapısını desteklemeyi hedeflediğini ortaya koydu.

Mini sözlük: Ulusal Piyasa Sistemi, ABD’de borsalar arasındaki hisse işlemlerini ortak kurallarla bağlayan piyasa yapısını ifade eder. Tokenleştirilmiş menkul kıymet platformları ise geleneksel menkul kıymetleri blokzincir üzerinde temsil eden ve bunların alım satımını sağlayan yapılar olarak öne çıkar.

Tokenleştirilmiş hisseler için temel şartlar

Yeni çerçevede işlem görecek tokenleştirilmiş hisselerin, dayanak geleneksel hisselerle aynı hak ve ayrıcalıkları sunması gerekiyor. Buna uygun durumlarda oy hakkı, temettü ve mülkiyete bağlı diğer haklar da dahil. SEC böylece yalnızca fiyatı izleyen sentetik ürünlerle, gerçek menkul kıymeti temsil eden tokenleştirilmiş hisseler arasında net bir ayrım yaptı.

Kurallar, üçüncü tarafların bir şirketin hissesini tokenleştirmesi halinde ihraççı şirkete de söz hakkı veriyor. Bağlantısız bir üçüncü tarafın oluşturduğu tokenleştirilmiş NMS hissesi bir platformda sunulmadan önce, ilgili ihraççıya bildirim yapılması ve itiraz imkanı tanınması gerekiyor.

Komisyon üyesi Mark Uyeda, tokenleştirmenin ihraç, alım satım, devir, takas ve mülkiyet kaydı gibi süreçleri modernleştirebileceğine, maliyetleri düşürürken şeffaflık ve likiditeyi artırabileceğine dikkat çekti.

Sıkı sınırlar ve gözetim sürecek

Muafiyet, ABD hisselerine kripto platformları üzerinden sınırsız erişim sağlamıyor. SEC, hem uygun menkul kıymet sayısına hem de bu platformlarda işlem görebilecek hacme sınırlama getirdi. Uygun platformların geleneksel borsa sayılmaması için komisyonun belirlediği koşulları eksiksiz karşılaması gerekecek.

Akıllı sözleşmelerin kamuya açık, denetlenebilir ve halka açık, izinsiz dağıtık defterler üzerinde çalışması şart koşuldu. Platformların operasyonları, işlem faaliyetleri ve bağlı taraflarla ilişkili işlemler konusunda da kamuya açık bilgi sunması bekleniyor.

İşlem durdurma mekanizması da çerçevenin önemli unsurları arasında yer alıyor. Dayanak NMS hissesi ana kote olduğu borsada işleme kapanırsa, buna karşılık gelen tokenleştirilmiş hissenin de aynı anda durması gerekecek. SEC ayrıca bazı likidite sağlayıcılarına, öz sermayeleriyle AMM havuzlarına likidite sunmaları halinde, belirli bayi kaydı yükümlülüklerinden geçici muafiyet tanıdı.

Söz konusu düzenleme yayımlandıktan beş yıl sonra sona erecek. Bu süre boyunca SEC kamuoyundan görüş toplayacak ve çerçevede değişiklik yapılıp yapılmayacağını değerlendirecek.