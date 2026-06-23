PEPE, sıkışan düşen kama formasyonunda $0.00001050 hedefini gündeme taşıdı

Meme coin PEPE, haziran ayının sonuna yaklaşılırken teknik açıdan kritik bir eşiğe geldi. Analistlerin izlediği düşen kama formasyonu daralırken, göstergelerdeki toparlanma olası bir yukarı yönlü kırılma beklentisini güçlendirdi. Piyasada asıl odak noktası ise bu görünümün fiyat hareketiyle doğrulanıp doğrulanmayacağı oldu.

Teknik görünümde kritik sıkışma

Haberde yer alan verilere göre PEPE, yazım sırasında $0.000002887 seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi $124.84 milyon, piyasa değeri ise $1.19 milyar olarak kaydedildi. Aynı dönemde fiyatın %1.79 yükselmesi, teknik yapıdaki iyileşmeyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto analisti Hailey LUNC XRP, günlük grafikte büyük bir düşen kama formasyonunun tamamlanma aşamasına yaklaşıldığını belirtti. Düşen kama, fiyatın alçalan ancak giderek daralan bir bant içinde hareket ettiği teknik bir yapı olarak biliniyor ve çoğu zaman güçlü bir yön hareketi öncesinde izleniyor.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın aşağı eğimli iki trend çizgisi arasında sıkıştığı ve bant genişliğinin zamanla daraldığı bir formasyondur. Teknik analizde bu yapı, özellikle yukarı yönlü kırılma halinde, trend dönüşü sinyali olarak değerlendirilebilir.

Analistlere göre PEPE fiyatı formasyonun tepe noktasına ulaştı ve bu aşamadan sonra uzun süreli yatay hareket alanı daraldı; bu tür yapılar çoğunlukla sert bir fiyat hareketinden önce görülüyor.

Piyasa katılımcıları, yükseliş senaryosunun güç kazanması için kritik seviyenin üzerinde net bir kırılma mumu görmek istiyor. Böyle bir hareketin gelmesi halinde, PEPE için daha geniş ölçekli bir yükseliş eğiliminin önü açılabilir.

Göstergeler toparlanmaya işaret etti

Yukarı yönlü senaryoda $0.00001050 seviyesi bir sonraki önemli hedef olarak öne çıkıyor. Bu seviye, teknik takip yapan yatırımcıların dikkatle izlediği başlıca direnç bölgelerinden biri olarak aktarılıyor.

TradingView verilerine dayandırılan değerlendirmede, 14 periyotluk Göreceli Güç Endeksi’nin mayıstaki aşırı alım bölgesinden haziranda aşırı satım bölgesine hızla gerilediği belirtildi. Şu anda RSI göstergesinin 41.00 seviyesinde bulunduğu ve sinyal çizgisinin üzerine çıktığı ifade edildi. Bu görünüm, kısa vadede momentumun toparlanmaya başladığına işaret ediyor.

MACD göstergesi de benzer bir tablo sundu. Daha önce aşağı yönlü momentumu yansıtan kırmızı histogram çubuklarının ardından, mavi MACD çizgisi turuncu sinyal çizgisinin üzerine çıktı. Buna eşlik eden yeşil histogram çubuklarındaki artış ise alım baskısının güç kazandığına işaret etti.

Yükseliş görünümünün kalıcı sayılabilmesi için analistler, yalnızca göstergelerdeki toparlanmanın değil, fiyat tarafında da belirleyici bir kırılmanın görülmesi gerektiğini vurguluyor.

Buna karşın teknik göstergelerdeki iyileşmenin tek başına kesin bir yön tayini anlamına gelmediği, asıl onayın fiyatın kritik direnç bölgesinin üzerine yerleşmesiyle alınacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle PEPE’de kısa vadeli görünüm olumluya dönse de, piyasada temkinli izleme eğilimi sürüyor.