Ethereum cephesinde yeni yapı kuruldu! Kurumsal talepte sırada ne var?

Ethereum ekosisteminde daha önce Ethereum Foundation bünyesinde görev alan isimler ile Ether hazine yönetimi yapan Bitmine ve SharpLink, ağı kurumsal kullanıma daha hazır hale getirmeyi hedefleyen yeni bir kar amacı gütmeyen araştırma ve geliştirme kuruluşuna destek verdi. Ethlabs adıyla kurulan yapı, Ethereum’un bir sonraki büyüme aşamasına hazırlanmasına odaklanacak.

Kurumsal benimseme hedefi öne çıktı

SharpLink’in pazartesi günkü açıklamasına göre Ethlabs, “Ethereum’u kurumsal benimsemenin bir sonraki aşamasına hazırlamak” amacıyla oluşturuldu. Finansman girişimine SharpLink ve Bitmine’ın yanı sıra Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin ile diğer bazı Ethereum katkıcıları da katıldı. SharpLink, ABD merkezli bir şirket olarak dijital varlık stratejileriyle öne çıkıyor.

SharpLink, stabilcoinler, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları, fonlar ve otonom yapay zeka ticaretinin zincir üstüne taşındığını, bu alanların küresel ekonomi için tarafsız ve güvenilir biçimde izinsiz çalışan bir mutabakat katmanı olarak Ethereum üzerinde birleştiğini belirtti. Şirkete göre Ethlabs, ağın bu talebi büyük ölçekte karşılayabilmesi için kuruldu.

Açıklamada, Ethlabs’in son on yılda ağın en kritik güncellemelerinde rol oynayan teknoloji uzmanlarını bir araya getirdiği ifade edildi. Bu yapının, söz konusu çalışmalara daha istikrarlı ve uzun vadeli bir kurumsal zemin sağlayacağı kaydedildi.

Kurucular arasında eski kıdemli araştırmacılar bulunuyor

Ethlabs, daha önce Ethereum Foundation’da kıdemli araştırmacı olarak görev yapan beş isim tarafından kuruldu: Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf ve Julian Ma. Girişim, Ethereum’un çekirdek teknolojisini geliştiren araştırmacılar ile geliştiricilere bağımsız ve uzun vadeli bir çalışma alanı sunmayı amaçlıyor.

Joe Lubin de açıklamasında Ethereum’un gelişiminde yeni bir evreye girdiğini söyledi. Lubin, blokzincirin kullanımını büyütmek için Ethereum etrafında birden fazla yönlendirici düğüm yapısının oluşması gerektiğini savundu. Joe Lubin, Ethereum’un kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda Consensys’in kurucusu olarak biliniyor.

Lubin, araştırmacılar ve geliştiriciler için uzun vadeli ve bağımsız bir yapı oluşturmanın, Ethereum ağını bir sonraki büyük benimseme dalgasına hazırlamada belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

Fonlama tartışmaları ve ayrılıklar dikkat çekiyor

Ethlabs’in duyurusu, Ethereum Foundation çevresinde son günlerde yoğunlaşan fonlama tartışmalarının hemen ardından geldi. Eski katkıcılardan Trenton Van Epps, çekirdek geliştirme tarafında bir fonlama krizi riskine dikkat çekmişti. Foundation içindeki ayrılıkların da sürdüğü, son olarak eş icra direktörü Hsiao-Wei Wang’ın geçen hafta görevden ayrıldığı aktarıldı.

Mayıs ayında Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum Foundation kaynaklarının sınırlı olduğunu söylemiş ve kuruluşun toplam Ether arzının yalnızca %0,16’sını elinde tuttuğunu belirtmişti. Van Epps ise Foundation’ın varlık satışlarını sürdürdüğü bir dönemde Ethereum’un yavaş ilerleyen bir finansman krizine girebileceği uyarısında bulundu.

Ethereum eğitmeni David Hoffman da Foundation’ın bilinçli biçimde yeni yapıların öne çıkabileceği bir alan bıraktığını öne sürdü. Hoffman, Ethlabs yaklaşımının Ethereum açısından en güçlü gelecek seçeneklerinden biri olabileceğini savundu.

Piyasa görünümünde zayıflık sürüyor

Bu gelişmeler yaşanırken Ether fiyatı da baskı altında kalmayı sürdürüyor. Haberde yer alan verilere göre Ether, zirvesine kıyasla yaklaşık %65 aşağıda işlem görüyor ve fiyat 1.700 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye en son Ekim 2023 ve Nisan 2025 dönemlerinde görülmüştü.