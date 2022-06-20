Yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki çöküşün arasında en büyük altcoin Ethereum (ETH) ve üç rakibinde yükseliş beklediğini söyledi.

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Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, piyasadaki çöküşün arasında en büyük altcoin Ethereum (ETH) ve dört rakibinde yükseliş bekleyerek pozisyon aldığını açıkladı.

Analistin Alım Yaptığı Altcoin’ler

Poppe, 610 binden fazla Twitter takipçisi ile akıllı sözleşme platformları Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) ve Fantom‘un (FTM) yanı sıra Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon‘da (MATIC) büyük ralli için pozisyon aldığını belirtti:

Yaklaşık 245 bin dolar karşılığında 0,21-0,22 dolar arasında yaklaşık 1.1 milyon FTM token’ı satın aldım. ETH, ADA, MATIC ve AVAX’ta toplamda 650 bin dolara varan long pozisyonum var. Pozisyonlarımdan yüzde 30 – 150 arasında kâr alacağım.

Poppe, Fantom’un 0,175 doların altına düşmesi halinde FTM pozisyonunu kapatacağını da ekledi. FTM, yazım sırasında yüzde 9,40’lık yükselişle analistin stop noktasının yüzde 25’in üzerinde, 0,2362 dolardan işlem görüyor.

Kripto para analisti, ayrıca altcoin‘lerde neden yükselişe beklediğini göstermek için makine öğrenimi, yapay zeka ve Blockchain gibi teknolojileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olan Fetch.ai (FET) grafiğini paylaşarak “Bunu bir süre önce FET grafiği de gösterdi, ancak genel olarak altcoin’ler hakkındaki görüşümü hemen hemen özetliyor.” ifadelerini kullandı.

ETH’de Ömürlük Fırsat

En büyük altcoin Ethereum’a bakan Poppei bin doların altında ETH ticaretinin boğalar için büyük bir fırsat olduğunu iddia ederek “Üç haneli ETH aynı zamanda ömürlük fırsat demek.” dedi. Ayrıca, son 24 saat içinde bir başka geri çekilme turuna rağmen kripto paralarda yükselişin devam ettiğini iddia etti.

Hafta sonu hareketleri genellikle sahtedir. Hala long pozisyonu short pozisyondan daha çok tercih ediyorum. Long’lar için hazır kazançlar var.

ETH, yazım sırasında günlükte yüzde 12,30’luk yükselişle bin 68 dolardan el değiştiriyor.