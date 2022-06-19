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BTC, ETH, SOL, AVAX, ADA, SHIB, DOGE ve BNB ATH Seviyeleri! Ne Kadar Düştüler?

Bu seviyeden alım yaparsanız ATH yeniden test edildiğinde ne kadar kazanırsınız? En popüler altcoinler ne kadar düştü?
21:00
19 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En popüler altcoinler tüm zamanların en yüksek seviyelerinden önemli ölçüde eridi. Peki hangi altcoin ne kadar kaybetti? En tepeden alım yapan yatırımcıların yaklaşık zararı ve mevcut fiyatın getirebileceği kazanç oranlarını inceliyoruz. İşte en popüler altcoinlerin ATH seviyeleri ve güncel durum!

Bitcoin ve Altcoinlerin ATH Seviyeleri!

Listenin başında Bitcoin (BTC) var. Geçtiğimiz yıl 2 zirve yapan en büyük kripto para birimi en yüksek seviye olarak 69.044 doları gördü. Bugün ise 19.500 dolardan alıcı buluyor. BTC tüm zamanların en yüksek seviyesinden %72 eridi. Bugün 19.500 dolardan alım yapan bir yatırımcı yeniden eski ATH görüldüğünde yaklaşık %350 kazanç elde edebilecek.

Ethereum (ETH) ATH Fiyatı

Ethereum (ETH) merge ertelemesi sebebiyle çok daha fazla kayıp yaşadı. Özellikle stake yapılan ETH (stETH)’nin 1 Ethereum’a sabitliğinin kopmasıyla oluşan kaos Celsius ve 3AC gibi çok sayıda büyük yatırımcıyı derinden sarstı. Ethereum, geçtiğimiz yıl tüm zamanların en büyük seviyesi olarak 4.878 dolara ulaştı. Bugün ise yaklaşık 1000 dolardan alıcı buluyor ve ATH seviyesinden %80 eridi. Mevcut fiyattan alım yapan bir yatırımcı ATH seviyesine yeniden ulaşıldığında %480 kazanç elde etmiş olacak.

Solana (SOL) ATH Fiyatı

Solana (SOL) en güçlü Ethereum rakipleri arasında sayılıyor. Ağ sorunsuz çalıştığı günlerde 0,01 doların altında bir fiyattan işlem yapmanıza olanak sunuyor. Sahi neden ağ sürekli sorunsuz çalışmıyor? Bu Solana için ciddi bir problem ve fiyatı önemli ölçüde etkiledi. Solana geçtiğimiz yıl 259 dolar ile ATH seviyesini belirledi. Bugün ise yaklaşık 30 dolardan alıcı buluyor. Kabada %89’luk bir erimeden bahsediyoruz. Mevcut seviyeden alım yapan bir yatırımcı Solana eğer yeniden 259 dolara ulaşabilirse %863 oranında bir kazanç fırsatı yakalayacak.

Avalanche (AVAX) ATH Fiyatı

Ethereum rakibi birinci katman projeler arasında olan AVAX, bugün 15,2 dolardan alıcı buluyor. Yükseliş yaşadığı dönemde ise 114 dolara kadar ulaşmıştı. Kabaca %87’lik bir erime de AVAX tarafında yaşandı. Mevcut seviyeden alım yapan bir yatırımcı eğer ATH seviyesi yeniden ziyaret edilirse %760 oranında kazanç elde edebilir.

Cardano (ADA) ATH Fiyatı

Cardano (ADA) bu ayın sonunda, yaklaşık 10 gün sonra kritik bir hard fork yapacak. Normal şartlarda bu gelişmenin fiyatı 1 doların üzerine taşıması gerekirdi. Ancak genel piyasa koşulları ADA fiyatını baskılıyor. ADA fiyatı 3,09 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bugün ise Cardano 0,46 dolardan alıcı buluyor.

Shiba Inu (SHIB) ATH Fiyatı

SHIB 0,00008616 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirlemişti. Yatırımcıları fiyatın 1 sıfır daha atarak 3 sıfıra düşmesini beklerken SHIB ciddi kayıplar yaşadı. Yazı hazırlandığı sırada SHIB 0,000008089 dolardan alıcı buluyor.

DOGE ve BNB ATH Fiyatları!

DOGE, Elon Musk etkisiyle 0,731 doları görmüştü. SNL Şov beklentisi, fiyatın 1 dolara ulaşacağı inancını topluluğa yaymıştı. Ancak Musk yine herkesi şaşırttı ve Dogecoin’i bir “koşuşturma” olarak tarif ederek fiyatın düşmesine neden oldu. Bugün yeniden “Dogecoin’i desteklemeye devam edeceğim” diyen Musk, fiyatın %5 civarında artış yaşamasına sebep oldu. DOGE, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %94 düştü. Bu seviyeden alım yapan bir yatırımcı eğer yeniden ATH bölgesi ziyaret edilirse %1400 kazançlı çıkacak.

BNB ise ATH seviyesi olan 686 dolardan 200 dolara kadar düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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