Bitcoin (BTC), dün Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20.000 doların altına düşerek piyasadaki endişeyi tetikledi. Ancak, Bitcoin'in uzun vadede yeni zirvelere ulaşacağına yönelik inanç, kök salmış görünüyor.

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Bitcoin (BTC), dün Aralık 2020’den bu yana ilk kez 20.000 doların altına düşerek piyasadaki endişeyi tetikledi. Ancak, Bitcoin’in uzun vadede yeni zirvelere ulaşacağına yönelik inanç, kök salmış görünüyor.

Bukele: Grafiklere Bakmayın..! Sabredin..!

Fed’in faiz artırımları sonrası büyük bir belirsizleğe sürüklenen kripto para piyasası, eşi benzeri görülmemiş bir panik içerisinde. Uzmanlar ve yatırımcılar, bu seferki ayı piyasasının farklı olduğunu düşünüyor. Ancak, El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’e olan inancından ve iyimserliğinden vazgeçmiyor. Başkan Bukele, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Bazı insanların Bitcoin piyasa fiyatı konusunda korktuğunu veya endişeli olduğunu görüyorum. Tavsiyem: grafiğe bakmayı bırakın ve hayatın tadını çıkarın. Bitcoin’e yatırım yaptıysanız, yatırımınız güvende ve ayı piyasasından sonra değeri büyük ölçüde artacaktır. Sabır, anahtardır.

El Salvador’un Bitcoin yatırımlarının değeri şimdiden %50’den fazla düştü. Latin Amerika ülkesi, Ağustos 2020’de Bitcoin satın almaya başladı ve şimdiye kadar hazinesinin bir parçası olarak 2300’den fazla Bitcoin biriktirdi. Son Bitcoin alımı 2022 yılının Mayıs ayının başlarındaydı. Dünya, El Salvador’un Bitcoin nedeniyle riske giren ekonomisini takip ederken, El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, ülkenin 40 milyon doların üzerinde kaybettiğine dair iddiaları reddetti ve şunları söyledi:

Tekrar tekrar söyledim: Bitcoin’lerimizi satmadığımız için 40 milyon dolarlık kaybetmedik. El Salvador’un stratejisine değil, Bitcoin’e yönelik açık bir eleştiri var

Peter Schiff: Bitcoin, Bu Sefer ”Öldü”

Popüler Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, Bitcoin ve kripto paralara yönelik saldırısını daha da yoğunlaştırdı. 11 Haziran’daki ABD enflasyon verilerinden kısa bir süre sonra Schiff, kripto para piyasasının toplam piyasa değerinin 800 milyar doların altına düşeceğini tahmin etmişti. Schiff, tahminlerinde yanılmadığını yineledi. En son tweetlerinden birinde Schiff, kripto piyasasının öldüğüne dair cesur bir yorum yaptı ve şunları yazdı:

Kripto para endüstrisindeki birçok insan, bu çöküşün sağlıklı bir düzeltme olduğunu söylüyor. Sağlıklı olduğuna katılıyorum, ancak kripto için değil. Bildiğimiz kadarıyla bu endüstri artık öldü, bu da ekonomi için çok sağlıklı. Kripto muhtemelen bir geleceğe sahip, ancak Bitcoin bunun bir parçası olmayacak.

Altına olan tutkusuyla bilinen Schiff, Bitcoin‘i “destansı bir başarısızlık” diyerek eleştirdi. Ekonomist, Bitcoin savunucuların Bitcoin’in artık güvenli bir liman olarak işlev görmediğini anlamaları gerektiğini vurguladı.