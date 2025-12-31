BITCOIN (BTC)

David Beckham Destekli Şirket Kripto Parada Frene Bastı: Bitcoin Planı Askıya Alındı

Özet

  • Prenetics, 4 Aralık itibarıyla Bitcoin alımlarını durdurduğunu açıkladı.
  • Kaynaklar hızla büyüyen IM8 iş koluna yönlendirilecek.
  • Mevcut 510 adet Bitcoin rezervi ise satılmadan tutulacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

İngiliz futbol ikonu David Beckham’ın desteklediği sağlık bilimleri şirketi Prenetics, kripto para piyasasında uzun süren zayıflık nedeniyle Bitcoin alımlarını durdurdu. Yılın başında 48 milyon dolarlık fonlama sağlayan şirket Haziran’da başlattığı bilanço temelli Bitcoin birikim stratejisini Aralık ayı başında askıya aldı. Kararın, Ekim ayındaki sert piyasa düşüşünün ardından kaynakların çekirdek iş koluna yönlendirilmesi amacıyla alındığı açıklandı. Şirket, mevcut Bitcoin varlığını ise rezerv varlık olarak tutmayı sürdürecek.

İçindekiler
1 Prenetics’in Bitcoin Stratejisinde Rota Değişti
2 Şirketin IM8 Odağı

Prenetics’in Bitcoin Stratejisinde Rota Değişti

Prenetics, Haziran ayında kripto paraları bilançosunda biriktirme yaklaşımını devreye alarak her gün 1 adet BTC almayı hedefleyen bir plan açıklamıştı. Model, kripto parayı şirket kasasında uzun vadeli varlık olarak tutmayı savunan yaklaşımıyla tanınan Michael Saylor’ın öncülük ettiği çizgiye yakındı. Ancak Ekim ayındaki sert piyasa düzeltmesi iştahın hızla sönmesine yol açtı.

Şirket, 4 Aralık itibarıyla yeni BTC alımlarını durdurduğunu duyurdu. Açıklamada kripto para piyasasındaki kalıcı zayıflığın sermaye tahsisini yeniden değerlendirmeyi zorunlu kıldığı belirtildi. Buna karşın şirketin bilançosunda bulunan 510 adet BTC’nin korunacağı vurgulandı. Söz konusu varlıkların değeri güncel fiyatlarla yaklaşık 45 milyon dolar seviyesinde. Prenetics hisseleri yılın başından bu yana yüzde 189 yükselirken, Saylor’ın yönettiği Strategy’nin hisseleri aynı dönemde yaklaşık yüzde 48 düştü.

Şirketin IM8 Odağı

Prenetics CEO’su ve kurucu ortağı Danny Yeung, 27 Ekim’de aralarında Kraken, Exodus, GPTX ve American Ventures’ın yer aldığı yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen fonlamayı duyurmuştu. Yeung, kaynağın IM8 markasının küresel ölçekte büyütülmesi ve beş yıl içinde 1 milyar dolarlık gelir ile Bitcoin hedefine ilerlemek için kullanılacağını ifade etmişti.

Aradan geçen 11 ayda IM8’in yıllıklandırılmış tekrarlayan gelirinin 100 milyon doların üzerine çıkması yönetim kurulunun önceliklerini netleştirdi. Yeung, IM8’in beklentilerin çok üzerinde hızla ölçeklendiğini, hissedar değeri yaratmanın en güçlü yolunun tüm odağın bu iş koluna verilmesi olduğunu söyledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay

Zeberg’in Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu

Ki Young Ju Kriptoda Yükselişin Başlayacağı Zamanı Açıkladı

Dr Andre Dragosch ve Henrik Zeberg’in Kripto Para Analizi

Binance Tahtını Geri Aldı: Bitcoin Vadeli İşlemlerinde CME Şoku

Metaplanet’in Bitcoin Bilançosu Ortaya Çıktı: Rakamlar Şaşırttı

Bitcoin’de Aylar Sonra Bir İlk: Uzun Vadeli Yatırımcılar Neyi Görüyor?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitwise Kripto Paralarda Son Hamlesini Yaptı: Bu 11 Altcoin Listede
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitwise Kripto Paralarda Son Hamlesini Yaptı: Bu 11 Altcoin Listede
ALTCOIN
Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay
Kripto Para

Lost your password?