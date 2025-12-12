Kripto Para HukukuRIPPLE (XRP)

Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı

Özet

  • BitGo, banka olmak için düzenleyici kurumların onayını aldı.
  • OCC Ripple National Trust Bank için de başvuruyu onayladı.
  • Bugün kripto para şirketlerinin banka lisansları için onay partisine döndü. Yakında büyük finans kuruluşların rekabet güçleri nedeniyle kriptoya daha da ilgili hale geldiğini görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD merkezli kripto para şirketleri bir süredir banka lisanslarının peşinde koşuyor çünkü işlerini büyütmeleri gerekiyor. Trump’ın göreve gelmesinden sonra düzenleyicilerin kripto paralara yaklaşımı değişti ve bu değişimin doğurduğu fırsatlardan yararlanmak için şirketlerin hızlı hareket etmeleri gerekiyor.

BitGo ve Ripple Banka Lisansı

WSJ raporuna göre kripto para şirketi BitGo OCC’den banka statüsüne geçmek için şartlı onay aldı. Para Birimi Denetleme Kurumu son birkaç haftada kripto para yatırımcılarını mutlu eden birçok açıklama yaptı ve son büyük müjde de BitGo’nun banka lisansına izin vermesi oldu.

Onayla birlikte BitGo, Güney Dakota’da kayıtlı tröst şirketini ABD çapında tröst bankasına dönüştürecek. Bu onay sayesinde belirli mevduat dışı varlıkların saklanması için yetkili olacak ve eyalet bazında kripto ile ilgili onay gerektirmeden ürünler sunabilecek. Yakında nihai onayın da gelmesi bekleniyor.

Birçok kripto para şirketi ABD’de de bankacılık lisansı için çırpınıyor. Bloomberg tam da yazı hazırlandığı sırada Ripple $0.00000000000000 National Trust Bank için de koşullu onay verildiğini duyurdu. Bu da muhtemelen banka lisansı bekleyen kripto şirketleri için büyük günün bugün olduğunu gösteriyor.

XRP Coin sakin. BTC beklendiği gibi piyasa açılışından 1 saat sonra 3 bin dolarlık düşüş mumu oluşturdu ve kripto paralar can sıkmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek

XRP’de Konsolide Oluyor, DOGE Sessiz İlerliyor: Piyasa Ne Anlatıyor?

XRP ve Solana Arasında Köprü! Beklenen Yeni Dönem Başlıyor!

Kripto Paralara Ülke Çapında Büyük Kısıtlamalar Geliyor, Lukashenko İmzayı Attı

Ethereum ve XRP İçin Çarpıcı Fiyat Beklentileri! ChatGPT Şaşırttı!

ETHBTC Grafiğinde Beklenen Kırılma Geldi, XRP ve SEI Alarm Veriyor

Son Dakika: ABD Bankacılık Düzenleme Kurumu Kripto Paralara İzin Verdi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Aptos (APT) 2026 Yılında Kaç Dolar Olabilir? Arz Değişimi, Son Gelişmeler ve Beklentiler
Bir Sonraki Yazı Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu
Kripto Para
Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır
COINBASE
Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
RIPPLE (XRP)
Aptos (APT) 2026 Yılında Kaç Dolar Olabilir? Arz Değişimi, Son Gelişmeler ve Beklentiler
Aptos (APT)

Lost your password?