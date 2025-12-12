

ABD merkezli kripto para şirketleri bir süredir banka lisanslarının peşinde koşuyor çünkü işlerini büyütmeleri gerekiyor. Trump’ın göreve gelmesinden sonra düzenleyicilerin kripto paralara yaklaşımı değişti ve bu değişimin doğurduğu fırsatlardan yararlanmak için şirketlerin hızlı hareket etmeleri gerekiyor.

BitGo ve Ripple Banka Lisansı

WSJ raporuna göre kripto para şirketi BitGo OCC’den banka statüsüne geçmek için şartlı onay aldı. Para Birimi Denetleme Kurumu son birkaç haftada kripto para yatırımcılarını mutlu eden birçok açıklama yaptı ve son büyük müjde de BitGo’nun banka lisansına izin vermesi oldu.

Onayla birlikte BitGo, Güney Dakota’da kayıtlı tröst şirketini ABD çapında tröst bankasına dönüştürecek. Bu onay sayesinde belirli mevduat dışı varlıkların saklanması için yetkili olacak ve eyalet bazında kripto ile ilgili onay gerektirmeden ürünler sunabilecek. Yakında nihai onayın da gelmesi bekleniyor.

Birçok kripto para şirketi ABD’de de bankacılık lisansı için çırpınıyor. Bloomberg tam da yazı hazırlandığı sırada Ripple $0.00000000000000 National Trust Bank için de koşullu onay verildiğini duyurdu. Bu da muhtemelen banka lisansı bekleyen kripto şirketleri için büyük günün bugün olduğunu gösteriyor.

XRP Coin sakin. BTC beklendiği gibi piyasa açılışından 1 saat sonra 3 bin dolarlık düşüş mumu oluşturdu ve kripto paralar can sıkmaya devam ediyor.