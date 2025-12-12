Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek



Ripple $0.00000000000000 ve 4 şirket kripto para işleri için bekledikleri onayı aldı. Trilyon dolarlık varlık yöneticisi Fidelity de bugün Ripple ile aynı onayı alan şirketler arasındaydı. Yazı hazırlandığı sırada Trump’ın kripto politika sorumlusu Sacks açıklamalar yapıyor. Şimdi Ripple ve diğerleri için bugünün neden tarihi olduğuna bakalım.

Ripple İçin Tarihi Gün

Biraz önce OCC’nin resmi duyurusuyla Circle, Ripple, Paxos, Fidelity ve BitGo’nun bankacılık lisansı aldığı müjdesini verdi. Bu kadar erken sürede onayın gelmesi beklenmiyordu ancak Başkan Trump olunca işler değişiyor. Trump’ın kripto para dostu politikaları tüm devlet kurumlarının Biden dönemindekinin aksine kriptoyu kucaklamasını sağlıyor.

Bugün Ripple için tarihi gün çünkü bir zamanlar SEC tarafından boğulmak istenen inovasyonun en büyük temsilcisi bugün Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından banka izni aldı. Federal denetim altındaki Ripple National Trust Bank (RNTB) şirketin kripto para temelli hizmetlerini kurumsallara daha geniş ölçekte sunmasının önünü açacak.

RLUSD rezervlerini yöneten ulusal bir tröst bankası olacak RNTB tamamen yasal biçimde faaliyetlerin genişletilmesine olanak sağlarken New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ve OCC denetiminde olacak. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse büyük müjdeyle ilgili şunları söyledi;

“Tüzüğümüzün şartlı onayı, federal ve eyalet denetimine uygun stablecoin uyumluluğu için en yüksek standardı belirleyen büyük bir adımdır. İnovasyona karşı çıkan banka lobicileri aksini iddia etse de, RLUSD’nin bugün piyasada en şeffaf ve sorumlu bir şekilde yönetilen stablecoin olmasını sağlıyoruz.”

Ripple Prime gibi yeni işleri de başlatan şirket bu yılı son derece verimli geçirdi. XRP Coin için harika sonuçlar doğurmasa da uzun vadede kurumsal işlerini büyütmek için Ripple geçen seneye göre son derece avantajlı konumda.

Ripple, işletmeler için kripto çözümleri sunan bir finansal teknoloji şirketi ve Solana gibi layer1 çözümü olmak yerine kurumsal blockchain tabanlı bankacılık işlemlerine odaklanıyorlar. Ripple Payments ile bugüne kadar 95 milyar dolarlık sınır ötesi işlem gerçekleştirildi. Ripple Custody ile şirketlere varlık saklama hizmeti veriliyor. RLUSD ise 1 milyar doları aşan dolaşım arzıyla büyük bir stablecoin işleri var. Ayrıca Ripple Prime aracılığıyla kurumsal müşteriler için küresel, çok varlıklı bir prime brokerlik hizmeti sunuyorlar.

XRP Coin Tahminleri

Ripple bu yıl 3 şirkete 1,5 milyar dolara yakın para harcadı ve işlerini genişletti. Davayı bitirdi ve şimdi banka lisansı da aldı. Trump ülkesindeki kripto para şirketlerinin işlerini kolaylaştırarak onların daha hızlı büyümesinin önünü açacağını direkt veya dolaylı açıklarken umutsuz olmak gülünç kaçacaktır.

Halen daha 2 dolara yakın seyreden XRP Coin fiyatı yıkım yaşamış birçok altcoine göre iyi durumda. Üstelik geçen sene alım yapmış yatırımcılar halen son derece karlı yani işler yatırımcılar için kötü gitmiyor. 2,21 ve 2,55 dolar dirençleri altında oyalanan fiyat genel piyasa hissiyatında toparlanma beklese de Ocak ve Şubat ayı için makul senaryo negatifliğin devam edeceği yönünde. En azından MSCI delist kararları ve Fed’in faiz indirimi pas geçme ihtimali bunu gösteriyor. Ayrıca Yüksek Mahkeme tarife iptali de bizi ilk çeyrekte bekleyen kötü sürpriz.

Kısa vadeli dalgalanmalar olsa da 2,85 dolar üzerinde ikna edici kapanışlar görmeden 2,66 dolar üzerindeki ATH bölgesini hedeflemek güç. XRP Coin için makul senaryo aşırı satışlarda 1,62 ile 1,22 dolar arasına uzanan alt fitiller ve yukarıda da direnç testleri.