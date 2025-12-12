Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır



Daha fazlası da olacak çünkü vadelide yoğunlaşan hacim ve altcoinlerde görülen isteksizlik bunu zaruri kılıyor. Kripto para borsaları daha fazla hacme ulaşıp gelirlerini artırmak isteyen şirketlerdir. Eğer bazı altcoinler onlara kazanç getirmiyorsa yapacakların en mantıklı şey bunların piyasa yapıcı maliyetinden kurtulmaktır.

Altcoin Delist Son Dakika

Farklı paritelerde altcoinler alıcı bulmaya devam edeceği için buna tamamen delist diyemeyiz. Ancak paritelerin kaldırılması ilgili altcoinlerde likidite ve ilginin iyi durumda olmadığını gösteriyor. Ayrıca Coinbase ANK’yi tamamen delist edecek. Kaldıracağı paritelerin tam listesi ise aşağıdaki gibi;

ANKR-GBP

AXS-EUR

AXS-USDT

CGLD-EUR

CGLD-GBP

LRC-USDT

LRC-BTC

LRC Coin için kötü haber artık sadece USD paritesinin kaldığı yani hacimsizlik devam ederse Loopring borsadan tamamen delist edilebilir. Altcoin son 24 saatte yüzde 10 düştü. Parite delistleri bize borsadan kovulacak sıradaki altcoin hakkında bilgiler verir. Axie Infinity (AXS) de uçurumun kenarındaki altcoinlerden çünkü onun da sadece USD paritesi kalacak.

Kripto para borsaları kendilerine yük olan altcoinler için bugün gördüğümüz şeyleri yapar. Altcoinler uzun süredir zorlu günler geçiriyor ve 2021’nin gözde P2E projesi AXS bile tamamen delist riskiyle karşı karşıya kalmışken işlerin ne kadar zorlaştığını anlamak güç olmamalı. Bu yüzden hiçbir altcoinle evlenmemelisiniz ve uzun vadede elde tutup kazanç umacağını altcoinleri iyi seçmeniz önemli.

Bazı holderlar çoğu evlilikten uzun süren zaman dilimlerinde altcoin tutup onların sıfıra gidişini izliyor ve kripto paraların gerçeği de bu. Belki de onlarca altcoinden oluşan sürekli olarak değerlendirme yapamayacağınız sayıda altcoin bulundurduğunuz devasa sepetler oluşturmamalısınız. Borsalar nasıl ki altcoinleri yeniden değerlendirmelerle delist edebiliyorsa aynı şeyi düzenli yapıp sepetinizi güncel tutmanız da yararınıza olabilir.