COINBASE

Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır

Özet

  • Coinbase ANKR-GBP, AXS-EUR, AXS-USDT, CGLD-EUR, CGLD-GBP, LRC-USDT ve LRC-BTC paritelerini kaldıracak.
  • LRC Coin için kötü haber artık sadece USD paritesinin kalmış olması. AXS için de aynı durum söz konusu ve bunlar sonraki aşamada delist edilebilir.
  • Altcoin sepetlerinizi borsaların yeniden değerlendirmeleri gibi ele alıp güncellemeniz iyi bir seçenek olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Daha fazlası da olacak çünkü vadelide yoğunlaşan hacim ve altcoinlerde görülen isteksizlik bunu zaruri kılıyor. Kripto para borsaları daha fazla hacme ulaşıp gelirlerini artırmak isteyen şirketlerdir. Eğer bazı altcoinler onlara kazanç getirmiyorsa yapacakların en mantıklı şey bunların piyasa yapıcı maliyetinden kurtulmaktır.

Altcoin Delist Son Dakika

Farklı paritelerde altcoinler alıcı bulmaya devam edeceği için buna tamamen delist diyemeyiz. Ancak paritelerin kaldırılması ilgili altcoinlerde likidite ve ilginin iyi durumda olmadığını gösteriyor. Ayrıca Coinbase ANK’yi tamamen delist edecek. Kaldıracağı paritelerin tam listesi ise aşağıdaki gibi;

  • ANKR-GBP
  • AXS-EUR
  • AXS-USDT
  • CGLD-EUR
  • CGLD-GBP
  • LRC-USDT
  • LRC-BTC

LRC Coin için kötü haber artık sadece USD paritesinin kaldığı yani hacimsizlik devam ederse Loopring borsadan tamamen delist edilebilir. Altcoin son 24 saatte yüzde 10 düştü. Parite delistleri bize borsadan kovulacak sıradaki altcoin hakkında bilgiler verir. Axie Infinity (AXS) de uçurumun kenarındaki altcoinlerden çünkü onun da sadece USD paritesi kalacak.

Kripto para borsaları kendilerine yük olan altcoinler için bugün gördüğümüz şeyleri yapar. Altcoinler uzun süredir zorlu günler geçiriyor ve 2021’nin gözde P2E projesi AXS bile tamamen delist riskiyle karşı karşıya kalmışken işlerin ne kadar zorlaştığını anlamak güç olmamalı. Bu yüzden hiçbir altcoinle evlenmemelisiniz ve uzun vadede elde tutup kazanç umacağını altcoinleri iyi seçmeniz önemli.

Bazı holderlar çoğu evlilikten uzun süren zaman dilimlerinde altcoin tutup onların sıfıra gidişini izliyor ve kripto paraların gerçeği de bu. Belki de onlarca altcoinden oluşan sürekli olarak değerlendirme yapamayacağınız sayıda altcoin bulundurduğunuz devasa sepetler oluşturmamalısınız. Borsalar nasıl ki altcoinleri yeniden değerlendirmelerle delist edebiliyorsa aynı şeyi düzenli yapıp sepetinizi güncel tutmanız da yararınıza olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana Düşerken Bu Hamle Neden Geldi? Arkasında Daha Büyük Bir Plan Mı Var?

Kripto Para Ödemelerinde Yeni Dönem: Coinbase ve Standard Chartered İş Birliği Duyuruldu

Son Dakika: Coinbase Anlaşmayı İptal Etti Bitcoin 103.000 Doların Altında

Son Dakika: Coinbase 11 Kasım Altcoin Listeleme Duyurusu

Son Dakika: Coinbase Kripto Paraları Yükseltecek Büyük Müjdesini Duyurdu

Coinbase’den ABD Hazinesi’ne Kripto Para Uyarısı: “Amacından Sapmamalı”

Son Dakika: Coinbase Yolda Dedi, Monad (MON) Coin Geliyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
Bir Sonraki Yazı Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu
Kripto Para
Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı
Kripto Para Hukuku RIPPLE (XRP)
Aptos (APT) 2026 Yılında Kaç Dolar Olabilir? Arz Değişimi, Son Gelişmeler ve Beklentiler
Aptos (APT)

Lost your password?