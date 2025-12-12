Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu



Can sıkan sığ volatilite kripto paralar için en kötü şeylerin başında geliyor ve BTC yeniden aynı evreye girmiş durumda. Ne tam yükseliyor ne tam düşüyor ancak altcoinler acı çekiyor. Uzun süredir böylesini görmüyorduk ve analistlerin bunun ne zaman sona ereceğine dair tahminleri var.

Bitcoin Neden Yükselmiyor?

Ağırlıklı olarak vadeli işlemlerdeki likidite kümelerine bağlı olarak dalgalanan bir Bitcoin $0.00000000000000’imiz var. Zerohedge gibilerinin tahmini Jane Street’in bu sığ dalgalanmayı tetikleyen kurum olduğu ve BTC biriktirdiği yönünde. Bugün yine klasikleşen bir şey gördük. ABD piyasaları açıldı ve 1 saat geçmeden BTC tekrar 3 bin dolar düştü henüz piyasa açılışından önce bu klasikleşen hareket için bugünün müsait olduğundan bahsetmiştik.

Bitcoin’in yükseliş yaşamamasının Jane Street’ten daha fazla sebebi olmalı. Analistler yeni likidite eksikliğinden bahsediyor. Kyle birkaç saat önce şunları yazdı;

“Piyasanın aralığı rastgele değil, stres kaynaklıdır. Girişler mütevazı, satıcılar istikrarlı ve gerçekleşmemiş zararlar yıllardır %2 civarında seyrettikten sonra %4,4’e yükseldi. Yeni likidite olmadan güven zayıf kalıyor ve her yükseliş olması gerekenden daha ağır hissediliyor.”

CryptoQuant analisti Darkfost likidasyon grafiğini paylaşarak BTC’nin “kumarbazların elinde dalgalandığını” söylüyor. Yani vadeli işlemlerdeki likidite kümeleri fiyatı pinpon topu gibi aşağı yukarı hareket ettiriyor ancak kilit eşikler aşılamıyor. Her iki yönden birinde gerçek bir kırılma görmediğimiz sürece bu sıkıcı hareketler devam edecek.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Yaygın görüş 94 bin dolar kalıcı olarak kırıldığında BTC’nin 98 ve 110 bin dolar hedeflerine gidebileceği yönünde. Ancak böyle bir kırılma için itici güç şimdilik yok. Birçok yatırımcı alışıldık 4 yıllık döngü hikayesi onlara 2026’da büyük bir çöküş vadetmesinden dolayı çoktan satış yaptı ve korktukları düşüş şimdiye kadar başlamalıydı ancak başlamadı. DaanCrypto bugün tam da bu konuya parmak bastı.

“BTC, 88.000-90.000 dolar civarındaki önceki destek ve direnç bölgesinde mücadele ediyor. Boğalar için bu desteği korumak çok önemli. Spot satışların yoğunluğu ve 4 yıllık döngünün sona ermesi korkusu nedeniyle bu döngüdeki en büyük düşüşü gördük. Şu an için bu fiyat aralığında iyi bir talep var gibi görünüyor. Bu yüksek zaman dilimlerini izlemeye devam edip fiyatın nasıl tepki vereceğini görmek iyi olacaktır. Şu an için günlük düşüş trendi kesinlikle durdu ve düşük ila orta zaman dilimleri yükseliş piyasası yapısına geri dönmeye çalışıyor. Ancak bunu tam olarak teyit etmek için 94.000 doların üzerine çıkması gerekiyor.”

Aklın yolu bir. Ve genel kabul görmüş görüş aşağı yukarı 1 aydır bu şekilde de diyebiliriz.

Swissblock aşağıdaki grafiği paylaşarak “haftalık kapanışın 93.500 doların üzerinde olması, yükseliş eğiliminin teyit edilmesi anlamına gelecek” dedi. Yıllık açılış seviyesi tam da bu noktada ve birçok ortalamanın kesişimi aynı yere denk geliyor.

Son analistimiz Michael Poppe 3 yıldır söylediği gibi yakında yükselişin başlayacağını söylüyor. Likidite eksikliği nedeniyle sıkıcı hareketlerin bitmediğinden bahseden analist yeni bir yükseliş yapısı olduğuna inanıyor.

“Fiyat artık açıkça düşmüyor ve benim genel tezim, son zamanlardaki ağır düzeltmenin büyük ölçüde manipülatif olduğu ve organik olmadığı yönündedir. Bu anlamda, piyasanın normale dönmesi çok doğaldır.”