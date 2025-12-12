Arbitrum (ARB) 2026 Yılında Kaç Dolar Olabilir? Detaylı Arz, Ağ ve Grafik Analizi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



2023 Mart’ında hayatımıza girdikten sonra ARB Coin için işler pek de yolunda gitmedi. Ayı piyasalarının artık sonuna geldiğimizi hissettiğimiz günlerde başlatılan tokenlerdendi ve Arbitrum’un yaygınlığı nedeniyle gelecek vadediyordu. Geçtiğimiz 2023 sonu ve 2024 başına kadar adeta boğasını yaşadı. Fakat sonrası tam bir kabus. Peki 2026’da ne olacak?

Arbitrum (ARB)

Airdrop yapıp borsalarda listelendiği dönemde 1,58 dolarda zirve yaptı ve ardından 0,7 dolarlı fiyatlara kadar geriledi. Ancak 2023 sonunda başlayan yükseliş onu 2024 başında 2,45 dolara yaklaşan ATH bölgesine itti. Mart 2024’te tekrar ATH bölgesine dönse de işler yolunda gitmedi ve ABD seçimlerine kadar istikrarlı düşüş onu 0,4 dolara itti bu daha derin bir dip anlamına geliyordu. Seçim zaferiyle 1,2 doları aşsa bile Trump’ın eşsiz kripto para politikaları onu daha yukarısına itemedi.

Ve bugün geldiğimiz noktada 0,2 dolarda oyalanan daha derin dipler yapan bir ARB Coin ile karşı karşıyayız. Fakat Artbitrum ölmüş değil halen en büyük layer2 çözümlerinden ve son aylarda birçok önemli gelişme yaşadı.

Aralık 2025’te duyurulan ve Ethereum’un “Fusaka” yükseltmesiyle eş zamanlı planlanan son güncelleme Fusaka güncellemesiyle Ethereum’a uyumluluğunu artırdı ve gas optimizasyonları için önemliydi.

“Fusaka” yükseltmesiyle eş zamanlı planlanan son güncelleme Fusaka güncellemesiyle Ethereum’a uyumluluğunu artırdı ve gas optimizasyonları için önemliydi. Haziran 2025 civarı Uniswap’ın kendi ağı Unichain’in hızlı yükselişi ve 700 Milyon Doları aşan TVL’i onu zorlasa da bridge liderliği onu likidite akışında lider tutmaya yetti.

Temmuz 2025’te Arbitrum DAO 14 milyon dolarlık güvenlik ve denetim fonunu duyurdu. Ağdaki girişimlerin daha güvenli hale gelmesi için projelere ihtiyaç duydukları destek sağlandı.

“Native Mint/Burn” (Yerel Basım/Yakım) özelliği devreye alındı ve Orbit ağları arasında varlıkların daha akıcı ve yerel varlık (native asset) olarak transfer edilmesine olanak tanındı. Layer3 tarafı için bu Arbitrum’un attığı büyük bir adımdı.

Üstelik aşağıda gördüğünüz üzere TVL güçlü kalmaya devam ediyor. Tek sorun 2024 Mayıs itibariyle TVL ile fiyat arasındaki pozitif korelasyonun bozulmasıydı. Ağdaki toplam kilitli değer (TVL) Arbitrum’un en büyük avantajı ve işe yaradığını ilgi gördüğünü gösteren şey. Fakat yaşanan kilit açılışları ve altcoinlerdeki negatif hissiyat TVL hızla artarken cılız yükselişler ve TVL düşerken daha hızlı düşüşler gördüğümüz kötü bir tablo oluşturdu. DefiLlama verileri gayet net.

Altcoin yatırımcılarının yaşayarak öğrendiği en büyük ders düşük arz ile yapılan yüksek FDV’li lansmanların erken dönem yatırımcıları için acı verici maliyetlenmelere neden olmasıdır. Mart itibariyle yaşanan şey arzın 1,55 milyardan 2,7 milyara sıçramasıydı. O zamana kadar arz sınırlı bir hızda arttığı için fiyat daha iyi performans gösterdi bu da grafikteki dalgalanma ve TVL ile kopuşu açıklıyor. 2023 Mayıs ayında sadece 1,34 milyar arz vardı 2023 Aralık ayında 1,52 milyar bunlar aşırı olmayan bir hızda TVL’in arttığını gösteriyor. Ama Mart 2024 itibariyle olanlar çok başka. 2026’da bu daha da artacak aylık enflasyon %2 civarında yanı yıllık enflasyon %24 ve bu seneye daha da artıyor.

2026 ARB Coin Tahminleri

2024 Aralık ayı tepesinde spot fiyat ATH seviyesine yakın değildi ancak artan arz nedeniyle daha düşük fiyatta ARB piyasa değeri 4,64 milyar dolar ile ATH bölgesindeydi. Yani fiyat daha az yükselirken toplam değer aslında rekor kırıyordu. Bu da token enflasyonunun altcoinler için nasıl berbat sonuçlar doğurabildiğini gösteriyor. Önümüzdeki yıl arz daha da hızlı artacağı için 0,2 dolarlık güncel spot fiyat saçma değil. Ancak arz 2 katına bile çıksa fiyat ralli döneminde 0,5 dolara yaklaşmalı.

FDV cephesinden bakarsak 2 milyar dolarlık seyreltilmiş değer ve 4,64 milyar dolarlık piyasa değeri ATH’ı bize 0,2 doların 2026 için ucuz olabileceğini söylüyor. Elbette daha ucuz fiyattan alım yapmak da mümkün ancak kripto paralar iyi bir yıl geçirir ve ARB Coin toplam değer anlamında ATH seviyesine dönerse bugünkü spot fiyattan daha iyi seviyeden arz artışına rağmen satış yapma imkanı verebilir.

Peki bu potansiyele değer mi? Yani %100-200 arasında potansiyel kazanç için risk almaya değer mi? ARB için ek fayda üreten yeni adımlar, deflasyon gibi şeyler görmeyeceksek pek risk almaya değer gibi görünmüyor. Fakat birkaç yıla kilit açılışları bittiğinde 2 milyar dolar FDV ile ARB almış olmayı dileyebilirsiniz çünkü Ethereum’daki en büyük layer2 bir daha böyle fırsatlar vermeyebilir.

Elbette BASE token çıkarmaz veya daha iyi Ethereum layer2 çözümleri Arbitrum’u boğmazsa. Bazı projeler harikadır ama tokenleri o harikuladeliği yansıtmaz mesela Chainlink’in LINK Coin’inde de aynı şey var trilyon dolarlık devlerle iş yapan DeFi’nin en büyük Oracle çözümü ama tokeni hiç de o performansı yansıtmıyor. (Elbette ETF kanalında kayda değer istikrarlı talep bir yükseliş sarmalı oluşturmazsa. Bundan biraz umutluyum çünkü halen birkaç milyon dolarlık günlük ETF girişi görüyor ve kurumsal yatırımcılar Chainlink’in yaptığı işlerden etkilenip ona yatırım yapmak isterse borsadan LINK Coin almak yerine yapabilecekleri tek şey LINK ETF’i almak. Şimdiden GLNK toplam net varlıkları LINK Coin piyasa değerinin %0,79’unda.)

Centurion acı verici görünen yukarıdaki grafiği önceki hafta paylaşmıştı ve bugün çok değişen bir şey yok. Haftalık periyotta istikrarlı bir düşüş trendi var ve kanalın destek çizgisi kırılmak üzere. Eğer bir yükseliş olacaksa 0,25 dolar üstü kapanışlarla önceki tabandan yukarı kırılma görmeliyiz. Ardından 0,5 önümüzdeki yıl için tavan olabilir. Ancak bu eşik kırılırsa Arbitrum inanılmaz bir şey yaparsa veya çok iyi bir altcoin sezonu geçirirsek teoride 2 dolara uzanan bir yükseliş görebiliriz. Fakat bu 20 milyar dolar FDV anlamına gelir. ADA Coin 14 milyar dolar piyasa değerine sahip ve DOGE 22,8 milyar dolarda bunlar en büyük 10 kripto paranın son ikilisi. Yani Arbitrum öyle bir şey yapmalı ki 2 dolar hedefi için bunları sollamalı veya altcoinlerin piyasa değerinin katlanarak artmasını görmeliyiz.

Kasım ayındaki düşüşte pes eden analistlerden ve ARB Coin yatırımcılarının önemli bir kısmının ne hissettiğini (2026’dan neden pek bir beklentileri olmadığını anlamak için) görmeniz için ondan bir alıntı yapıyorum.

“Pazarlama başarılıydı, evet, zincir çalışıyor, ancak token ekonomisi berbat, sadece düşüyor. Ancak, piyasa değeri birkaç yıldır aynı aralıkta seyrediyor, bu da coin’in kilitler açıldıkça satıldığını gösteriyor.” Kaynak

Ethereum ekosisteminin tamamı konsolidasyon aşamasında olduğu için Poppe ARB Coin’in zayıflığının Ekim ayında normal olduğunu söylüyordu. Bunu 2 Ekim’de söylediğinde fiyat 0,43 dolar bandındaydı. O günlerde 0,48 dolar üstü kapanışlarda işlerin değişeceğine inandığından bahsetse de bugün 2026 için iyimser hedef olarak bu noktaya işaret ediyoruz.

Sonuç olarak Arbitrum iyi ancak ARB iyi durumda değil. Kilit açılışları hakkedişi olanlara her ay arzın %2’sini veriyor ve onlar da satıyor. 2023 ve 2024’te hatta bu yıl Ekim ayında alım yapanlara göre çok daha düşük rakamlardan birikim yapıp makul kar bölgelerinde satış yapabilirsiniz ancak sürekli ATL yapan altcoinlerin genelinin sorunu bu ATL’lerin verdiği satın alma fırsatlarının (kime göre fırsat?) çoğu zaman tuzağa dönüşmesidir. Mesela Ekim ayında alım yapanlar da 2 dolarda alım yapanları hayal ederek bunu yapıyordu bugün 0,2 seviyesinde alanlar da.

Eğer önemli miktarda yatırımcı ARB’den vazgeçmeseydi FDV bu kadar düşmez fiyat kısa sürede bu kadar hızlı ATL’ler yapmazdı. Buradaki tüm değerlendirmeler hiçbir tavsiye niteliğinde değil bu yüzden ARB hakkında iyi şeyler söyleyenlerin de değerlendirmelerini inceleyin, kendi araştırmalarınızı da yapın ve sonunda kararı kendi kararınız olarak verin. Poppe size kayıp yaşadığınızda ödeme yapmayacak veya düşecek diyenler bugün satış yaptığınızda fiyat yükselirse size zararınızı ödemeyecek. Kar ve zararda tek başınasın.