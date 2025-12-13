Herkesin Takip Ettiği O Altcoin’de Güçlenen Temellere Rağmen Fiyat Neden Hareketsiz?



Kripto para piyasalarında zaman zaman fiyat ile temel gelişmeler arasındaki makas dikkat çekici şekilde açılabiliyor. Ripple’ın yerel token’ı XRP de bu tabloyu son günlerde net biçimde yansıtıyor. Sermaye girişleri artarken, kurumsal benimseme genişlerken ve altyapı tarafında önemli adımlar atılırken, XRP fiyatının görece dar bir bantta sıkışması yatırımcıların sabrını test ediyor. Piyasada oluşan bu “sessiz birikim” süreci, birçok trader tarafından yakından izleniyor. Çünkü tarihsel olarak bu tür dönemler, sert fiyat hareketlerinin öncesine işaret edebiliyor. Mevcut görünüm, fiyatın değil temellerin konuştuğu bir döneme işaret ediyor.

Fiyat Baskısı Sürerken Teknik Göstergeler Ne Söylüyor?

XRP, haberin yazıldığı sırada 2,03 dolar civarındaki yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Volatilitenin giderek düşmesi, yükselen üçgen formasyonu içinde bir sıkışmaya işaret ediyor. RSI göstergesi 42 seviyelerinde gezinerek ne aşırı satım ne de güçlü bir toparlanma sinyali veriyor; bu da piyasadaki kararsızlığı ortaya koyuyor. MACD tarafında ise sıkışmanın arttığı ve olası bir pozitif kesişmeye yaklaşıldığı görülüyor.

Dikkat çeken bir diğer unsur, artan sermaye girişlerine rağmen fiyatın hemen tepki vermemesi. Bu durum, satıştan ziyade “emilim” sürecine işaret ediyor. Bazı analistlerin uzun vadede XRP için 20 doların üzerinde iddialı hedefler dile getirmesi, beklentilerin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor. Likiditenin mevcut fiyat aralığında yoğunlaşması, piyasanın inançtan çok sabrı sınadığını düşündürüyor. Eğer sermaye girişleri devam eder ve bu durum uzun süre korunursa, fiyatın gecikmeli de olsa tepki vermesi kaçınılmaz olabilir.

Artan Fon Girişleri ve Ripple Cephesindeki Gelişmeler

XRP, son verilere göre 16,42 milyon dolarlık net fon girişi kaydederek 19 günlük kesintisiz bir seriyi geride bıraktı. Buna rağmen fiyatın sınırlı kalması, yatırımcıların pozisyonlarını sessizce biriktirdiğini düşündürüyor. Özellikle 21Shares tarafından piyasaya sürülen ve TOXR koduyla işlem gören spot XRP ETF’i, regüle edilmiş piyasalarda XRP’ye erişimi genişletti. Ancak bu adım da kısa vadede fiyatlanmış değil.

Öte yandan Ripple cephesindeki altyapı hamleleri dikkat çekici boyuta ulaştı. Şirket, Rail satın alımını tamamladığını açıklayarak stablecoin ve ödeme çözümlerini uçtan uca güçlendirdi. Saklama hizmetleri, hazine yönetimi ve prime brokerage alanındaki önceki genişlemeler, Ripple’ı bütüncül bir dijital varlık altyapı sağlayıcısına dönüştürüyor. Ayrıca Avrupa’da AMINA Bank’ın Ripple Payments’ı benimsemesi, düzenlenmiş piyasalarda gerçek zamanlı sınır ötesi ödemelerin önünü açtı. Tüm bu gelişmeler, XRP’nin kullanım alanı ile fiyat performansı arasındaki farkı daha da belirginleştiriyor.

Bu süreçte piyasaya yansıyan farklı bir haber de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Solana ekosistemine yönelik kurumsal cüzdan çözümlerine artan ilgi, altyapı yatırımlarının fiyatlamadan önce geldiğini bir kez daha gösterdi. Benzer şekilde Ethereum tarafında da ağ üstü aktivite yükselirken fiyatın yatay seyretmesi, XRP’deki tabloyu destekler nitelikte.

Son olarak, benzer bir gelişme geçtiğimiz yıl Bitcoin cephesinde yaşanmıştı. Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye girişleri haftalar boyunca artmış, ancak fiyat asıl yükselişini bu birikim sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirmişti. XRP için de benzer bir senaryonun masada olduğu konuşuluyor.