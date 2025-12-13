Herkesin Takip Ettiği Meme Token’da Sıkışma! Veriler Ne Söylüyor?



Shiba Inu (SHIB), son günlerde yatırımcıları kararsız bırakan bir tablo çiziyor. Fiyat cephesinde güçlü bir yükseliş görülmezken, teknik göstergeler ve zincir üstü veriler tam anlamıyla zayıf bir görüntüye de işaret etmiyor. Günlük grafikte alçalan tepe ve dip yapısı korunurken, fiyatın artık sert şekilde gerilememesi dikkat çekiyor. Bu durum, piyasada yeni bir hareket öncesi sıkışma yaşandığına dair yorumları güçlendiriyor.

Teknik Görünümde Sıkışma ve Belirsizlik Hakim

SHIB’in günlük grafiğinde 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalar aşağı yönlü seyrini sürdürerek fiyat üzerinde güçlü bir direnç oluşturuyor. 200 günlük ortalamanın ise hâlâ oldukça yukarıda bulunması, ana trendin henüz değişmediğini gösteriyor. Bu nedenle, en azından 50 günlük ortalamanın aşılmadığı bir senaryoda kalıcı bir trend dönüşümünden söz etmek erken.

Buna karşın, fiyatın son günlerde daha dar bir bantta hareket etmesi önemli bir sinyal. Alt bölgede oluşan hafif yükselen yapı, düşen kanal ile kama formasyonunun bir karışımı olarak değerlendiriliyor. Bu tür yapılar genellikle kısa vadeli rahatlama rallileri ya da yeni bir düşüş öncesi yatay seyirlerle sonuçlanabiliyor. RSI göstergesinin 40’lı seviyelerde takılı kalması da bu kararsızlığı teyit ediyor. Satıcılar hâlâ piyasada olsa da, önceki dönemlere kıyasla baskının zayıfladığı görülüyor.

Zincir Üstü Veriler ve Diğer Gelişmeler Ne Söylüyor?

Son zincir üstü veriler, SHIB tarafında dikkat çekici bir detayı öne çıkarıyor. Tek bir günde yaklaşık 192 milyar SHIB’in borsalardan çıkış yapması, satıştan ziyade soğuk cüzdanlara transfer veya birikim ihtimalini güçlendiriyor. Geçmişte SHIB’te görülen anlamlı yükselişlerin çoğunun, birkaç gün üst üste yaşanan net borsa çıkışlarının ardından gelmiş olması bu veriyi daha da önemli kılıyor. Üstelik bu çıkışların fiyatın görece düşük seviyelerdeyken gerçekleşmesi, alıcıların “fiyat kovalamak” yerine sessizce arz topladığını düşündürüyor.

Öte yandan, SHIB ekosistemine dair farklı bir gelişme de yakından izleniyor. Shibarium ağı üzerinde işlem hacminin kademeli olarak artması ve token yakım mekanizmasının yeniden gündeme gelmesi, orta vadeli beklentileri canlı tutuyor. Her ne kadar bu gelişmeler kısa vadede fiyatı doğrudan yukarı taşımamış olsa da, ağ kullanımındaki artış uzun vadeli temel görünüm açısından olumlu değerlendiriliyor.

Makro tarafta ise genel kripto piyasasında hacimlerin zayıf seyretmesi, SHIB dahil birçok altcoinin yatay hareket etmesine neden oluyor. Bu nedenle, olası bir toparlanmanın sadece SHIB’e özgü değil, piyasa genelindeki risk iştahına da bağlı olacağı unutulmamalı.

Sonuç olarak analistlere göre SHIB için tablo net: Henüz boğa sinyali yok, ancak panik satış havası da dağılmış durumda. Hacmin artması ve fiyatın 50 günlük ortalama üzerine yerleşmesi halinde kısa vadeli bir rahatlama rallisi gündeme gelebilir. Aksi halde, piyasada bir süre daha yatay ve sabır test eden bir süreç görülebilir.

Dogecoin (DOGE) cephesinde ise son günlerde topluluk odaklı gelişmeler öne çıkıyor. Sosyal medyada artan etkileşim ve ödeme entegrasyonlarına dair söylentiler DOGE’yi gündemde tutarken, fiyat son 24 saatte sınırlı bir bantta dalgalandı. DOGE, bu süreçte küçük oranlı bir yükseliş denemesi yapsa da, genel piyasa yönü netleşmeden güçlü bir kırılım sergileyemedi.