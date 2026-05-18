Aptos fiyat tahminlerinde 2026 için 5,54 dolar, 2032 için 145,97 dolar öne çıkıyor

Son dönemin öne çıkan projelerinden Aptos (APT), hem fiyat hareketleri hem de uzun vadeli beklentileriyle gündemdeki yerini koruyor. Blokzincir altyapısı ve merkeziyetsiz finans uygulamaları ile öne çıkan Aptos, ekosistemine hızla sermaye çekerken, toplam kilitli değerinin (TVL) 275 milyon doları aşması dikkat çekiyor. Platform, geliştiricilere sunduğu araçlarla merkeziyetsiz uygulama ekosistemini büyütmeye devam ediyor.

Piyasa Verileri: Fiyat, Hacim ve Teknik Göstergeler

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre Aptos’un fiyatı 0,9206 dolar seviyesinde. Piyasa değeri 754,15 milyon dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 71,96 milyon dolara ulaştı. Dolaşımdaki APT arzı 819,16 milyon olarak ölçüldü. Projenin en yüksek fiyatı 30 Ocak 2023’te 19,90 dolarken, en düşük seviyesi ise 23 Şubat 2026’da 0,7926 dolar olarak kaydedildi.

Teknik analizde 30 günlük volatilite yüzde 5,71 ile yüksek seviyede seyrederken, ortalamalar aşağı yönlü sinyal vermeye devam ediyor. Hem kısa hem de uzun vadeli hareketli ortalamalarda (SMA ve EMA) “sat” sinyali öne çıkıyor. 24 saatte yüzde 3,44, son 30 günde ise yüzde 4,74’lük değer kaybı yaşandı. APT göstergelerine göre güncel piyasa algısı hâlâ baskı altında.

Fiyat Analizi ve Olası Senaryolar

MACD göstergelerindeki negatif ivme geçtiğimiz hafta APT’nin fiyatını aşağı çekti. Nispeten düşük bir RSI değeriyle (39,42) piyasada aşırı satış baskısı görülmese de, yön arayışı sürüyor. Son dört saatlik grafikte momentumun zayıfladığı ve 1 dolar seviyesinin kritik eşik olarak öne çıktığı dikkat çekiyor. Destek seviyesi 0,90 dolar olarak belirlenirken, bu eşik aşağı kırılırsa fiyatta 0,80 dolara kadar geri çekilme görülebilir. Olası yukarı yönlü bir harekette ise 1,20 dolar seviyesi hedeflenebilir.

Günlük hareketli ortalamalar (SMA ve EMA) kısa vadede sat işaretini verirken, teknik analize göre APT’nin kısa vadede baskı altında kalması bekleniyor. Piyasada genel olarak altcoinlerde görülen zayıflık, APT’de de aşağı yönlü hareketleri tetikledi.

Uzun Vadeli Tahminler ve Yeni Gelişmeler

Farklı analiz platformlarının tahminleri dikkate alındığında, Coincodex 2026 için 0,7903 dolar, Gate.com ise 1,01 dolar seviyelerini öngörüyor. Cryptopolitan tarafından paylaşılan uzun vadeli öngörüler ise daha iyimser. Buna göre APT’nin 2026 sonunda 5,54 dolara ulaşması bekleniyor. Fiyat tahminleri 2028’de ortalama 20,18 dolar, 2030’da ortalama 56,24 dolar ve 2032’de en yüksek 145,97 dolar seviyesinde bulunuyor. 2027 yılında 10 dolar, 2032’de ise 100 dolarlık barajın aşılabileceği öngörülüyor.

Cryptopolitan ekibinin paylaştığı öngörülere göre, APT’nin fiyatı 2026 sonunda 5,54 dolar, 2028’de ise 25,91 dolara kadar yükselebilir. 2031 yılı için 99,65 dolar tahmin edilirken, 2032’de ise 145,97 dolarlık rekor bir seviye öngörülüyor.

Aptos topluluğu, Mart 2026’da gerçekleştirilen oylama ile toplam arzı 2,1 milyar adetle sınırlandıran bir deflasyonist tokene geçişe onay verdi. Bu adım, uzun vadede arzı kontrol altında tutmayı ve token ekonomisinin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefliyor.

APT Tarihsel Fiyat Hareketleri ve Piyasa Dinamikleri

Proje, Ocak 2022’de a16z öncülüğünde tohum yatırımını aldı. Geliştirici ekibinde, daha önce Facebook’un önerdiği Diem blokzinciri projesinde yer almış isimler de bulunuyor. Aptos mainnet’i Ekim 2022’de yayına alındı ve ilk arzda 1 milyar token piyasaya sürüldü. Fiyat, lansmanda kısa süreli bir yükseliş gösterdikten sonra Aralık 2022’de 3,09 dolara kadar geriledi, ardından ise Ocak 2023’te 19,90 dolar ile tepe noktasına ulaştı. 2024 yılında fiyat, 18 doları gördükten sonra kademeli olarak düşüşe geçti ve yılın devamında 10 doların altına sarktı. Sonraki aylarda da inişli çıkışlı bir seyir izledi ve 2026 boyunca zaman zaman 1 doların altına indi.