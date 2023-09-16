Ethereum’da (ETH) Son Gelişmeler Neler? İşte ETH Fiyat Geleceği!

Özet

  • Ethereum (ETH), uzun vadeli kitlesel benimseme hedefine odaklanarak büyüme potansiyeli taşıyor.
  • WEB3 Academy, Ethereum'un protokol Layer'ının Blockchain'in Base ve FriendTech gibi projeler üzerinde nasıl fayda sağladığını analiz ediyor ve ETH'nin gelecekte büyüme potansiyelini vurguluyor.
  • Ethereum ağının büyümesi, piyasa koşullarına ve dApp'lerin ücret yapısına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor, ancak uzun vadeli beklentiler olumlu görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
02:30
16 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasası henüz başlangıç ​​aşamasında ifadesini daha öncesinde birçok kez duymuş olabilirsiniz. Peki piyasa, potansiyelinin tam olarak farkına vardığında önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) ne kadar başarılı olabileceğini hiç merak ettiniz mi? İşte hep birlikte inceleyelim!

Ethereum’da Geliştirmeler Sürüyor!

Ethereum hala uzun vadeli kitlesel benimseme hedefine odaklanmıştı. Bu hedefe ulaşmak, gelir açısından güçlü bir büyüme yaratabilir. Ethereum’a yönelik bu kadar yüksek beklentilerin olmasının nedeni, Layer 1 ağlarının WEB3’te değeri güvence altına almak için oluşturulmuş olmasıdır. Temel olarak uygulama Layer’ına değer sağlayan WEB2 yaklaşımından bir sapma söylenebilir.

WEB3 Academy’nin, Ethereum’un protokol Layer’ın nasıl fayda sağladığını göstermek için Blockchain‘in Base ve FriendTech’ten nasıl faydalandığına dair bir analiz gerçekleştirdi. İkinci olarak en hızlı büyüyen projeler arasında yer alan bir WEB3 sosyal uygulamasıdır ve Base ağında çalışır. Ancak ikincisi, işlemleri gerçekleştirmek için Ethereum’a güveniyor.

Bununla birlikte WEB3 Academy’nin FriendTech’in gelir paylaşımına ilişkin analizine göre Ethereum önemli miktarda alıyor. Aynı analiz, Ethereum’un önümüzdeki 10 yıl içinde üstel dApp büyümesi yaşayabileceğini öne sürdü. Ethereum holder’ları ve stakerları zaman içinde avantajlardan yararlanabilir. Yani ETH’nin uzun vadeli beklentileri, özellikle de kitlesel olarak benimsenmesi durumunda oldukça umut verici görünebilir.

ETH’da Güncel Veriler!

Ek olarak en iyi adreslerin tuttuğu ETH arzı son 12 ayda istikrarlı bir şekilde artıyor. Hatta bu yıl şu ana kadarki en yüksek noktasına ulaştı. Buna karşılık ağ büyümesi, büyük ölçüde pazardaki genel kısa vadeli olumsuzlukların yansımasıyla yavaşladı. Ethereum ağ büyüme rakamı yazı kaleme alındığında son 12 ayın en düşük seviyesindeydi.

Oldukça değişken piyasa koşullarında, özellikle de daha fazla proje çekme eğiliminde olan yükseliş dönemlerinde genellikle yüksek olabilir. Tüm faktörlerin sabit tutulduğu varsayıldığında, giderek artan sayıda dApp’in teorik olarak zaman içinde daha yüksek miktarda ücret sağlaması gerekebilir. Ancak ücretler ağ etkinliğindeki yüksek ve düşük volatiliteler etkilendiğinden bu genellikle doğrusal bir büyüme değildir.

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